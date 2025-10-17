Спина стареет быстрее, чем вы думаете: эти повседневные привычки разрушают ваш позвоночник

Здоровье

Возрастные изменения позвоночника, которые часто называют остеохондрозом, на самом деле представляют собой естественные процессы, связанные с износом хрящевых дисков между позвонками. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Ротации позвоночника с роллом

По словам специалиста, правильнее говорить не об остеохондрозе, а об остеохондропатии — возрастных изменениях позвоночника. С возрастом межпозвонковые диски теряют эластичность и упругость, что может приводить к сдавливанию нервных окончаний.

"Если появляются боли в спине, особенно при обычной ходьбе или длительном стоянии, это сигнал обратиться к врачу и пройти обследование — рентген, КТ, чтобы оценить состояние дисков", — пояснила Суворинова.

Врач отмечает, что на здоровье позвоночника сильно влияют повседневные привычки. Длительное сидение с опущенной головой при использовании смартфонов или компьютеров, ношение слишком высокого каблука или плоской обуви, отсутствие физической активности — все это ускоряет износ дисков и повышает риск боли в спине.

Для профилактики изменений важно поддерживать мышечный корсет, регулярно заниматься упражнениями для спины, плавать, много ходить и чередовать виды нагрузки. Также следует ограничивать потребление газированных напитков и продуктов, способствующих вымыванию кальция.

"При длительном использовании смартфонов или компьютеров важно следить, чтобы голова не была постоянно опущена. Разминочные упражнения для шеи помогают предотвратить деформации и напряжение в шейно-грудном отделе", — отметила Суворинова.

Даже при уже имеющихся изменениях позвоночника можно заниматься специально подобранными спортивными комплексами и использовать валики для растяжки спины, которые помогают снижать болевой синдром.