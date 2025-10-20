Альцгеймер может отступить: найден витамин, который заставляет мозг работать заново

Учёные из Технологического института Сибаура (Япония) сообщили о создании нового соединения, способного стимулировать рост нейронов. Исследование открывает перспективы для разработки регенеративных методов лечения заболеваний мозга, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
Мозг человека долгое время считался органом, клетки которого не восстанавливаются. Но новое открытие японских специалистов ставит это утверждение под сомнение: синтетический витамин, полученный в лаборатории, способен запускать процесс нейрогенеза — формирования новых нейронов, отвечающих за передачу нервных импульсов.
"Наше соединение активирует рецепторы, участвующие в формировании нейронов, и значительно усиливает регенерацию тканей мозга", — пояснил ведущий автор исследования профессор Кэндзи Такахаси из Технологического института Сибаура.
Результаты опубликованы в журнале ACS Chemical Neuroscience. Учёные выяснили, что сочетание усиленного витамина K и ретиноевой кислоты (активной формы витамина А) стимулирует образование новых нейронов за счёт активации рецептора mGluR1. Этот рецептор играет важную роль в развитии нейронных связей и в защите нервных клеток от повреждений.
Комбинация витаминов действует точечно: улучшает коммуникацию между клетками и способствует их обновлению. По сути, речь идёт не о пищевой добавке, а о новом типе нейропротекторного вещества, которое может стать основой терапии для восстановления мозговых структур.
Первые опыты проводились на лабораторных мышах. Им вводили синтетическую форму витамина, а затем исследовали состояние клеток головного мозга. Результаты превзошли ожидания:
"Эффект нового соединения оказался сильнее, чем у натурального витамина K", — отметили авторы исследования.
Эти данные указывают, что витаминоподобная молекула может быть использована как лекарственное средство при нейродегенеративных нарушениях.
Нейрогенез — это процесс, при котором из стволовых клеток образуются новые нейроны. В зрелом возрасте этот механизм работает только в отдельных участках мозга — например, в гиппокампе, отвечающем за память. С возрастом активность нейрогенеза снижается, что связано с ухудшением когнитивных функций.
Болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также многие формы деменции сопровождаются гибелью нейронов. До сих пор медицина могла лишь замедлять эти процессы, но не восстанавливать утраченные клетки. Новое открытие японских учёных впервые дало надежду на обратимое восстановление нейронных сетей.
|Тип витамина
|Источник
|Особенности
|Эффективность для мозга
|Витамин K1 (филлохинон)
|растительные масла, зелень
|участвует в свёртывании крови
|низкая
|Витамин K2 (менахинон)
|мясо, ферментированные продукты
|поддерживает сосуды и кости
|средняя
|Усиленный синтетический витамин K (новый)
|лабораторный синтез
|активирует нейрогенез, проходит барьер мозга
|высокая
Ошибка: полагать, что обычные витамины способны восстановить мозг.
Последствие: замедление лечения и потеря времени.
Альтернатива: применение специализированных соединений под контролем врача.
Ошибка: принимать повышенные дозы витамина A и K без показаний.
Последствие: токсическое воздействие на печень и сосуды.
Альтернатива: дождаться клинических испытаний и рекомендаций специалистов.
Ошибка: рассматривать нейрогенез как "омоложение мозга".
Последствие: неверные ожидания и неправильное использование препаратов.
Альтернатива: воспринимать открытие как перспективу терапии, а не чудо-средство.
Пока испытания проводились только на животных, но учёные уже подали заявку на проведение клинических исследований. Если соединение подтвердит эффективность и безопасность у людей, медицина получит принципиально новый инструмент — витамин, способный восстанавливать повреждённые участки мозга.
Такой подход потенциально поможет не только пациентам с деменцией, но и людям, перенёсшим инсульт, черепно-мозговые травмы или хронический стресс.
|Плюсы
|Минусы
|возможность стимуляции роста нейронов
|результаты пока только на животных
|безопасная комбинация известных витаминов
|неизвестна оптимальная дозировка
|перспектива профилактики деменции
|необходимы долгосрочные исследования
|проникает через гематоэнцефалический барьер
|возможны побочные эффекты при передозировке
|открывает направление регенеративной терапии
|не заменяет комплексного лечения
Он отвечает за свёртывание крови, здоровье сосудов и костей. Новая модифицированная форма способна воздействовать и на нервные клетки.
Нет, речь идёт о лабораторном соединении, которое пока не доступно для применения у людей.
Помогают физическая активность, полноценный сон, омега-3 жирные кислоты, витамины группы B и контроль артериального давления.
Предварительно — в течение ближайших двух лет, после завершения этапа доклинических проверок.
Миф: витамины не влияют на мозг.
Правда: витамины A, D, K и группы B участвуют в регуляции нервных процессов и защите нейронов.
Миф: нейроны не восстанавливаются.
Правда: современные исследования подтверждают, что нейрогенез возможен, особенно в гиппокампе.
Миф: витаминные препараты можно принимать бесконтрольно.
Правда: передозировка жирорастворимых витаминов опасна для печени и сосудов.
