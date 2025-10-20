Альцгеймер может отступить: найден витамин, который заставляет мозг работать заново

8:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Технологического института Сибаура (Япония) сообщили о создании нового соединения, способного стимулировать рост нейронов. Исследование открывает перспективы для разработки регенеративных методов лечения заболеваний мозга, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мозг и болевые сигналы

Мозг человека долгое время считался органом, клетки которого не восстанавливаются. Но новое открытие японских специалистов ставит это утверждение под сомнение: синтетический витамин, полученный в лаборатории, способен запускать процесс нейрогенеза — формирования новых нейронов, отвечающих за передачу нервных импульсов.

"Наше соединение активирует рецепторы, участвующие в формировании нейронов, и значительно усиливает регенерацию тканей мозга", — пояснил ведущий автор исследования профессор Кэндзи Такахаси из Технологического института Сибаура.

Как работает новое соединение

Результаты опубликованы в журнале ACS Chemical Neuroscience. Учёные выяснили, что сочетание усиленного витамина K и ретиноевой кислоты (активной формы витамина А) стимулирует образование новых нейронов за счёт активации рецептора mGluR1. Этот рецептор играет важную роль в развитии нейронных связей и в защите нервных клеток от повреждений.

Комбинация витаминов действует точечно: улучшает коммуникацию между клетками и способствует их обновлению. По сути, речь идёт не о пищевой добавке, а о новом типе нейропротекторного вещества, которое может стать основой терапии для восстановления мозговых структур.

Эксперименты на животных

Первые опыты проводились на лабораторных мышах. Им вводили синтетическую форму витамина, а затем исследовали состояние клеток головного мозга. Результаты превзошли ожидания:

соединение проникало через гематоэнцефалический барьер — естественную защиту мозга, которая обычно блокирует попадание крупных молекул;

ускорялся рост нейронов в зонах, отвечающих за память и обучение;

активизировались гены, связанные с регенерацией нервных тканей.

"Эффект нового соединения оказался сильнее, чем у натурального витамина K", — отметили авторы исследования.

Эти данные указывают, что витаминоподобная молекула может быть использована как лекарственное средство при нейродегенеративных нарушениях.

Что такое нейрогенез

Нейрогенез — это процесс, при котором из стволовых клеток образуются новые нейроны. В зрелом возрасте этот механизм работает только в отдельных участках мозга — например, в гиппокампе, отвечающем за память. С возрастом активность нейрогенеза снижается, что связано с ухудшением когнитивных функций.

Болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также многие формы деменции сопровождаются гибелью нейронов. До сих пор медицина могла лишь замедлять эти процессы, но не восстанавливать утраченные клетки. Новое открытие японских учёных впервые дало надежду на обратимое восстановление нейронных сетей.

Почему открытие важно

Регенерация вместо компенсации: современные препараты действуют симптоматически — они лишь облегчают проявления болезни. Новый витамин, по замыслу исследователей, может активировать естественные процессы восстановления.

современные препараты действуют симптоматически — они лишь облегчают проявления болезни. Новый витамин, по замыслу исследователей, может активировать естественные процессы восстановления. Безопасность: используемые компоненты — формы витаминов K и A, которые уже известны медицине. Их комбинация снижает токсичность и хорошо усваивается.

используемые компоненты — формы витаминов K и A, которые уже известны медицине. Их комбинация снижает токсичность и хорошо усваивается. Профилактический потенциал: теоретически соединение можно применять не только для лечения, но и для предотвращения возрастных нарушений памяти.

Натуральные и синтетические витамины K

Тип витамина Источник Особенности Эффективность для мозга Витамин K1 (филлохинон) растительные масла, зелень участвует в свёртывании крови низкая Витамин K2 (менахинон) мясо, ферментированные продукты поддерживает сосуды и кости средняя Усиленный синтетический витамин K (новый) лабораторный синтез активирует нейрогенез, проходит барьер мозга высокая

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагать, что обычные витамины способны восстановить мозг.

Последствие: замедление лечения и потеря времени.

Альтернатива: применение специализированных соединений под контролем врача.

Ошибка: принимать повышенные дозы витамина A и K без показаний.

Последствие: токсическое воздействие на печень и сосуды.

Альтернатива: дождаться клинических испытаний и рекомендаций специалистов.

Ошибка: рассматривать нейрогенез как "омоложение мозга".

Последствие: неверные ожидания и неправильное использование препаратов.

Альтернатива: воспринимать открытие как перспективу терапии, а не чудо-средство.

А что если открыть аналог для человека

Пока испытания проводились только на животных, но учёные уже подали заявку на проведение клинических исследований. Если соединение подтвердит эффективность и безопасность у людей, медицина получит принципиально новый инструмент — витамин, способный восстанавливать повреждённые участки мозга.

Такой подход потенциально поможет не только пациентам с деменцией, но и людям, перенёсшим инсульт, черепно-мозговые травмы или хронический стресс.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы возможность стимуляции роста нейронов результаты пока только на животных безопасная комбинация известных витаминов неизвестна оптимальная дозировка перспектива профилактики деменции необходимы долгосрочные исследования проникает через гематоэнцефалический барьер возможны побочные эффекты при передозировке открывает направление регенеративной терапии не заменяет комплексного лечения

FAQ

Что делает витамин K в организме

Он отвечает за свёртывание крови, здоровье сосудов и костей. Новая модифицированная форма способна воздействовать и на нервные клетки.

Можно ли уже принимать витамин K для мозга

Нет, речь идёт о лабораторном соединении, которое пока не доступно для применения у людей.

Как поддержать мозг без лекарств

Помогают физическая активность, полноценный сон, омега-3 жирные кислоты, витамины группы B и контроль артериального давления.

Когда могут начаться клинические испытания

Предварительно — в течение ближайших двух лет, после завершения этапа доклинических проверок.

Мифы и правда

Миф: витамины не влияют на мозг.

Правда: витамины A, D, K и группы B участвуют в регуляции нервных процессов и защите нейронов.

Миф: нейроны не восстанавливаются.

Правда: современные исследования подтверждают, что нейрогенез возможен, особенно в гиппокампе.

Миф: витаминные препараты можно принимать бесконтрольно.

Правда: передозировка жирорастворимых витаминов опасна для печени и сосудов.

Три интересных факта

Витамин K был открыт в 1935 году датским биохимиком Хенриком Дамом, а спустя 10 лет за это открытие присудили Нобелевскую премию.

а спустя 10 лет за это открытие присудили Нобелевскую премию. Гематоэнцефалический барьер, который удалось преодолеть новому соединению, защищает мозг от токсинов и бактерий, но делает труднодоступным большинство лекарств.

Считается, что витамины не способны напрямую влиять на нервные клетки — однако японское открытие опровергло этот миф.

Исторический контекст

В 1990-х годах появились первые исследования о возможности нейрогенеза у взрослых — тогда это считалось научной сенсацией.

годах появились первые исследования о возможности нейрогенеза у взрослых — тогда это считалось научной сенсацией. В 2000-х начались разработки препаратов, усиливающих рост нейронов, но ни один из них не преодолел барьер мозга.

начались разработки препаратов, усиливающих рост нейронов, но ни один из них не преодолел барьер мозга. В 2025 году японские учёные впервые показали, что модифицированный витамин может решить эту задачу и запустить регенерацию.