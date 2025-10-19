Невидимый яд на полке: как ароматические свечи и спреи вредят дыханию, мозгу и превращают квартиру в ловушку

Мы привыкли считать ароматические свечи и диффузоры частью уюта. Однако за приятным запахом нередко скрываются вещества, которые могут вредить здоровью.
Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, какие ароматы опасны и почему иногда лучше просто проветрить комнату.
"Запахи в доме — это не просто дискомфорт, а химические сигналы, которые могут свидетельствовать о серьёзных опасностях для здоровья", — отметил доцент Андрей Дорохов.
Многие популярные ароматические средства не устраняют запахи, а лишь маскируют их. В воздух попадают летучие органические соединения (ЛОС) — вещества, которые оседают на мебели и тканях, а затем медленно выделяются обратно.
"Многие популярные ароматические средства превращают дом в ловушку невидимых токсинов. Особенно опасны синтетические мускусы — они не выводятся из организма годами", — подчеркнул Дорохов.
|Средство
|Потенциальный вред
|Альтернатива
|Аэрозоль
|Раздражает дыхательные пути
|Эфирные масла в диффузоре
|Аромасвеча
|Выделяет бензол при горении
|Свеча из соевого воска
|Гелевый блок
|Содержит фталаты
|Сода, уголь, лимон
При использовании ароматизаторов в помещении повышается концентрация формальдегида, толуола и бензола — тех же веществ, что содержатся в сигаретном дыме и выхлопных газах.
"Никотин и смолы оседают на всех поверхностях, продолжая выделять токсичные соединения месяцами. А пригоревшая еда образует полициклические ароматические углеводороды — те самые вещества, что содержатся в выхлопных газах и сигаретном дыме", — пояснил эксперт.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Распыление при закрытых окнах
|Скопление токсинов
|Только при проветривании
|Сжигание свечей ежедневно
|Пары бензола
|Использовать не чаще 2 раз в неделю
|Маскировка табачного дыма
|Долгий запах и токсины
|Полный отказ от курения в доме
Жизнь без ароматических спреев и палочек не станет скучнее — напротив, воздух станет заметно чище. Можно создать комфорт с помощью естественных запахов:
"Необходимо не скрывать запахи, а уничтожать их. Самое простое и эффективное решение — регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности", — резюмировал доцент Андрей Дорохов.
|Плюсы
|Минусы
|Безопасны, экологичны
|Требуют регулярного обновления
|Быстро действуют
|Вызывают аллергию и раздражение
|Улучшает микроклимат
|Зависит от погоды
Нет. Дети чувствительны к запахам, поэтому лучше проветривать и использовать растения.
Раствор уксуса, сода или активированный уголь отлично справляются.
Да — из пчелиного или соевого воска с натуральными маслами.
Домашние ароматы — это не всегда про уют. За приятным запахом могут скрываться химические вещества, раздражающие дыхательные пути и кожу. Лучшее средство для свежести — чистота, проветривание и немного природы: зелёные растения, лимон и воздух.
