Сон без восстановления: одна привычка, которая мешает мозгу обновляться каждую ночь

Многие считают, что кусочек шоколада перед сном помогает расслабиться. Однако нейрофизиологи утверждают обратное: избыток сахара может мешать полноценному восстановлению мозга во время сна.
Кандидат медицинских наук, руководитель Научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина объяснила, как именно сладкое воздействует на ночной отдых.
"Сокращаются фазы, когда происходит консолидация памяти", — заявила руководитель центра Ирина Милюхина.
Глубокий сон — это не просто отдых, а сложный физиологический процесс, во время которого мозг сортирует информацию, "переписывая" её из кратковременной памяти в долговременную. Когда уровень сахара в крови нестабилен, эти фазы сокращаются, а структура сна нарушается.
После сладкой еды организм выбрасывает инсулин, чтобы снизить глюкозу. Этот гормональный всплеск сопровождается колебаниями уровня кортизола — гормона стресса. Именно он не даёт телу расслабиться и помешивает достичь стадии глубокого сна.
|Сценарий перед сном
|Что происходит с организмом
|Влияние на сон
|Употребление сладостей (печенье, шоколад)
|Повышение уровня глюкозы → выброс инсулина
|Сокращается фаза медленного сна
|Ужин из сложных углеводов и белка
|Стабильный уровень сахара
|Спокойный, продолжительный сон
|Поздний перекус сладким напитком
|Колебания инсулина и адреналина
|Частые пробуждения
|Тёплое молоко или каша без сахара
|Умеренное насыщение, триптофан
|Более легкое засыпание
Сон делится на несколько циклов. В фазе медленного сна мозг "архивирует" информацию — то, что мы запомнили днём, фиксируется в долговременной памяти. При избытке сахара эти фазы сокращаются, а процессы консолидации памяти нарушаются.
Кроме того, под действием глюкозы активизируются участки мозга, отвечающие за дофаминовое удовольствие. Они возбуждают нервную систему, и человек засыпает хуже. С течением времени хроническое употребление сладкого перед сном может вызвать утомление, ухудшение концентрации и забывчивость.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Сладкий перекус перед сном
|Возбуждение нервной системы, поверхностный сон
|Стакан тёплого молока, травяной чай
|Еда после 22:00
|Нарушение биоритмов, тяжесть
|Ужин за 3 часа до сна
|Сладкий кофе или какао на ночь
|Бессонница, тахикардия
|Напитки без кофеина
|"Заедание" стресса десертами
|Повышение кортизола, тревожность
|Дыхательные практики, прогулка
|Отказ от завтрака после сладкой ночи
|Сбои инсулина, апатия
|Полноценный белковый завтрак
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый прилив сил
|Резкое падение через 30-60 минут
|Кратковременное удовольствие
|Долгосрочная раздражительность, тревожность
|Легче заснуть при низком уровне сахара
|При переизбытке — прерывистый сон
|Глюкоза улучшает внимание кратковременно
|Избыток мешает консолидации памяти
Можно, но в малых количествах и не позднее чем за 3 часа до сна.
Натуральный йогурт без сахара, орехи, овсянка, банан, травяной чай.
Да: запечённые яблоки с корицей, какао-бобы, тёмный шоколад (не более 20 г).
Некоторые (аспартам, сахарин) могут вызывать возбуждение. Лучше использовать стевию или эритритол в умеренных дозах.
Мозг способен адаптироваться уже через 10-14 дней. Чувство тяги к десертам снижается, нормализуются фазы сна и концентрация.
"Глубокий сон является ключевым процессом для восстановления мозга", — отметила Ирина Милюхина.
Сладкое вечером — это соблазн, за который организм расплачивается качеством отдыха.
Если мозг не получает глубокого сна, он не восстанавливается, не запоминает информацию и работает "вхолостую".
Минимум сахара, стабильный рацион и спокойный вечер — вот рецепт крепкого сна и ясной головы по утрам.
