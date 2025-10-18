Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, зеркало: как природа обманывает наши ожидания
Минус бывает только в холодильнике: как студент из Бенина открыл для себя Сибирь
Топливный вопрос решён: Камчатский край получит финансовую поддержку
Она смотрит — и вы уже всё должны понять: тайный язык кошек, который человек игнорирует
Лолита, Собчак и Рудковская: Ида Галич объяснила, что объединяет звёзд старой закалки
Плод, что кормил древних воинов, теперь помогает спортсменам — вот чем он полезен
Осенняя напасть, о которой молчат водители: почему даже исправная машина начинает капризничать
Лапша с арахисовым соусом за 15 минут: секрет идеального ужина для уставших после работы
Почему голландец влюбился в Дагестан: взгляд иностранца на Кавказ, где горы выше ожиданий

Сон без восстановления: одна привычка, которая мешает мозгу обновляться каждую ночь

6:33
Здоровье

Многие считают, что кусочек шоколада перед сном помогает расслабиться. Однако нейрофизиологи утверждают обратное: избыток сахара может мешать полноценному восстановлению мозга во время сна.

Нейрофизиолог и сон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нейрофизиолог и сон

Кандидат медицинских наук, руководитель Научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина объяснила, как именно сладкое воздействует на ночной отдых.

"Сокращаются фазы, когда происходит консолидация памяти", — заявила руководитель центра Ирина Милюхина.

Почему сахар мешает спать глубоко

Глубокий сон — это не просто отдых, а сложный физиологический процесс, во время которого мозг сортирует информацию, "переписывая" её из кратковременной памяти в долговременную. Когда уровень сахара в крови нестабилен, эти фазы сокращаются, а структура сна нарушается.

После сладкой еды организм выбрасывает инсулин, чтобы снизить глюкозу. Этот гормональный всплеск сопровождается колебаниями уровня кортизола — гормона стресса. Именно он не даёт телу расслабиться и помешивает достичь стадии глубокого сна.

Таблица сравнения

Сценарий перед сном Что происходит с организмом Влияние на сон
Употребление сладостей (печенье, шоколад) Повышение уровня глюкозы → выброс инсулина Сокращается фаза медленного сна
Ужин из сложных углеводов и белка Стабильный уровень сахара Спокойный, продолжительный сон
Поздний перекус сладким напитком Колебания инсулина и адреналина Частые пробуждения
Тёплое молоко или каша без сахара Умеренное насыщение, триптофан Более легкое засыпание

Как сахар влияет на мозг

Сон делится на несколько циклов. В фазе медленного сна мозг "архивирует" информацию — то, что мы запомнили днём, фиксируется в долговременной памяти. При избытке сахара эти фазы сокращаются, а процессы консолидации памяти нарушаются.

Кроме того, под действием глюкозы активизируются участки мозга, отвечающие за дофаминовое удовольствие. Они возбуждают нервную систему, и человек засыпает хуже. С течением времени хроническое употребление сладкого перед сном может вызвать утомление, ухудшение концентрации и забывчивость.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте последний приём пищи за 2-3 часа до сна.
  2. Избегайте десертов после ужина. Если хочется сладкого — лучше съесть фрукты днём.
  3. Пейте воду или травяной чай. Тёплые напитки без сахара помогают снизить уровень кортизола.
  4. Добавьте сложные углеводы. Небольшая порция каши из цельного зерна или овсянки поможет уснуть спокойнее.
  5. Следите за гликемическим индексом продуктов. Чем выше показатель, тем сильнее скачки сахара.
  6. Соблюдайте режим. Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время — мозг восстанавливается по расписанию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Сладкий перекус перед сном Возбуждение нервной системы, поверхностный сон Стакан тёплого молока, травяной чай
Еда после 22:00 Нарушение биоритмов, тяжесть Ужин за 3 часа до сна
Сладкий кофе или какао на ночь Бессонница, тахикардия Напитки без кофеина
"Заедание" стресса десертами Повышение кортизола, тревожность Дыхательные практики, прогулка
Отказ от завтрака после сладкой ночи Сбои инсулина, апатия Полноценный белковый завтрак

Мифы и правда

  • Миф: сладкое помогает расслабиться и быстрее уснуть.
  • Правда: кратковременное чувство комфорта сменяется возбуждением и нарушением фазы медленного сна.
  • Миф: мозгу нужен сахар для восстановления.
  • Правда: мозг действительно потребляет глюкозу, но получает её из сложных углеводов, а не из десертов.
  • Миф: если есть сладкое днём, это не влияет на ночь.
  • Правда: избыток сахара в рационе снижает качество сна в целом, особенно при нерегулярном питании.

Таблица плюсов и минусов сладкого

Плюсы Минусы
Быстрый прилив сил Резкое падение через 30-60 минут
Кратковременное удовольствие Долгосрочная раздражительность, тревожность
Легче заснуть при низком уровне сахара При переизбытке — прерывистый сон
Глюкоза улучшает внимание кратковременно Избыток мешает консолидации памяти

Интересные факты

  1. Исследования Университета Колумбии показали: женщины, употребляющие много сахара, на 40 % чаще жалуются на бессонницу.
  2. При стабильном уровне сахара мозг активнее вырабатывает мелатонин — гормон сна.
  3. У людей, исключивших сладкое на вечер, уже через неделю улучшается концентрация и настроение по утрам.

FAQ

Можно ли есть сладкое вечером, если не страдаю бессонницей?

Можно, но в малых количествах и не позднее чем за 3 часа до сна.

Какие продукты лучше для вечернего перекуса?

Натуральный йогурт без сахара, орехи, овсянка, банан, травяной чай.

Существуют ли безопасные десерты?

Да: запечённые яблоки с корицей, какао-бобы, тёмный шоколад (не более 20 г).

А что насчёт заменителей сахара?

Некоторые (аспартам, сахарин) могут вызывать возбуждение. Лучше использовать стевию или эритритол в умеренных дозах.

А что, если отказаться от сладкого

Мозг способен адаптироваться уже через 10-14 дней. Чувство тяги к десертам снижается, нормализуются фазы сна и концентрация.

"Глубокий сон является ключевым процессом для восстановления мозга", — отметила Ирина Милюхина.

Сладкое вечером — это соблазн, за который организм расплачивается качеством отдыха.
Если мозг не получает глубокого сна, он не восстанавливается, не запоминает информацию и работает "вхолостую".
Минимум сахара, стабильный рацион и спокойный вечер — вот рецепт крепкого сна и ясной головы по утрам.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Шоу-бизнес
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Наука и техника
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Популярное
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.

Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Последние материалы
Топливный вопрос решён: Камчатский край получит финансовую поддержку
Сон без восстановления: одна привычка, которая мешает мозгу обновляться каждую ночь
Она смотрит — и вы уже всё должны понять: тайный язык кошек, который человек игнорирует
Лолита, Собчак и Рудковская: Ида Галич объяснила, что объединяет звёзд старой закалки
Плод, что кормил древних воинов, теперь помогает спортсменам — вот чем он полезен
Осенняя напасть, о которой молчат водители: почему даже исправная машина начинает капризничать
Лапша с арахисовым соусом за 15 минут: секрет идеального ужина для уставших после работы
Почему голландец влюбился в Дагестан: взгляд иностранца на Кавказ, где горы выше ожиданий
Быстрее, чем мы думали: исследование показало, как по-разному стареют мужской и женский мозг
Без лишнего блеска, но с характером: электрокар, который заставил конкурентов нервно перезаряжаться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.