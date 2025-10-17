Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весной жук снова придёт за картошкой: хитрость, которая сработает в следующем сезоне
Тело дублёрши и принципы мужа: почему Лиза Моряк отказалась от обнажённых сцен в кино
Кошачья любовь или корысть: сигналы кошки, которые должен знать каждый хозяин
Кажется, у других жизнь лучше, чем у вас? Вот что на самом деле стоит за этими ощущениями
Логистика или спекуляция? Цены на бензин в ХМАО вынуждают водителей затянуть пояса
Сложные дни: как Маргарита Симоньян справляется с потерей Тиграна Кеосаяна
США решили выловить теневой флот России: сенаторы придумали способ вычисления судов
Компот из детства был вкуснее не просто так — старинный приём, о котором забыли
Макан оправдался: почему рэпер пропустил явку в военкомат и что будет дальше

Как укрепить иммунитет без лекарств: 5 народных методов, эффективность которых доказана наукой

8:24
Здоровье

В стремлении поддержать здоровье и избежать простуд многие предпочитают "натуральные" методы укрепления иммунитета. Но, как отмечает доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко, не все популярные способы действительно воздействуют на иммунную систему напрямую — чаще они лишь помогают организму лучше адаптироваться к стрессу, холоду и переменам внешней среды.

Мужчина принимает душ на открытом воздухе
Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина принимает душ на открытом воздухе

Закаливание: контрастный душ и сосудистая тренировка

"Эффективность контрастного душа имеет научное обоснование. Резкая смена температуры тренирует сосуды и симпато-адреналовую систему, улучшает терморегуляцию", — рассказал врач.

Контрастный душ действительно помогает укрепить защитные механизмы организма. Перепад температур запускает работу сосудов, стимулирует выработку эндорфинов и активирует стресс-адаптационные реакции. Всё это улучшает кровоток и делает тело менее чувствительным к холоду. Однако начинать стоит с мягкого перепада температур и постепенно увеличивать контраст, чтобы не спровоцировать спазм сосудов и переохлаждение.

Этот метод не заменяет вакцинацию или профилактику вирусов, но помогает поддерживать тонус и выносливость. Людям с гипертонией и сердечными заболеваниями перед началом закаливания лучше проконсультироваться с врачом.

Дыхательная гимнастика: спокойствие через дыхание

"Практики вроде диафрагмального дыхания активируют парасимпатическую нервную систему, снижая уровень стресса (кортизола). Это благотворно сказывается на иммунитете", — пояснил Карпенко.

Дыхательные упражнения — не просто способ расслабиться. Осознанное, глубокое дыхание улучшает насыщение крови кислородом, активирует обменные процессы и помогает восстановить баланс нервной системы. Попробуйте классическую схему: вдох на 4 счета, задержка дыхания на 2, выдох на 6. Такие упражнения эффективны утром и перед сном, а также после рабочего дня, когда уровень стресса особенно высок.

Ароматерапия: приятный бонус, но не панацея

"Их использование в аромалампах может немного обеззараживать воздух и субъективно улучшать состояние при заложенности носа. Однако говорить о системном влиянии на иммунитет не приходится", — отметил врач.

Эфирные масла чайного дерева, эвкалипта и лаванды действительно обладают антисептическими свойствами. Они помогают облегчить дыхание, особенно при насморке или в сезон вирусов. Однако рассчитывать на то, что ароматерапия "укрепит иммунитет", не стоит — её действие ограничено локальным эффектом. Лучше рассматривать ароматерапию как дополнительный способ создать комфортную атмосферу и улучшить настроение.

Пища и иммунитет: мифы и реальность

В сезон простуд на столе у многих появляются лимоны, мёд, имбирь и чеснок. Эти продукты прочно ассоциируются с профилактикой болезней, но научных подтверждений их мощного иммуномодулирующего действия нет.

"Роль некоторых продуктов в укреплении иммунитета преувеличена. Например, чеснок содержит аллицин, обладающий противомикробными свойствами, но для значимого эффекта его нужно есть в очень больших количествах, что небезопасно для ЖКТ", — рассказал врач.

Имбирь и лимон полезны как источник витаминов и антиоксидантов, а мёд помогает при раздражённом горле. Однако всё это — лишь поддерживающие средства, а не защита от вирусов.

Куриный бульон: старый рецепт, подтверждённый наукой

"Исследования показали, что куриный бульон содержит карнозин, который может помочь иммунной системе на ранних стадиях борьбы с гриппом", — заключил доктор.

Классический домашний бульон действительно имеет физиологическое действие: он поддерживает водный баланс, согревает и облегчает симптомы простуды. Карнозин и аминокислоты, содержащиеся в нём, способствуют восстановлению клеток и смягчают воспалительные процессы. Важно, чтобы блюдо было нежирным — без излишка соли и специй, тогда оно станет отличным восстановительным средством во время болезни, сообщает Газета.Ru.

Сравнение методов

Метод Доказанная польза Ограничения
Контрастный душ Тренировка сосудов, улучшение терморегуляции Не подходит людям с гипертонией
Дыхательная гимнастика Снижение стресса, улучшение оксигенации Требует регулярности
Ароматерапия Улучшает настроение, облегчает дыхание Нет системного эффекта
Имбирь, лимон, чеснок Поддерживают обмен веществ Не защищают от вирусов
Куриный бульон Содержит карнозин, помогает при гриппе Не заменяет лечение

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте утро с короткого контрастного душа — перепад 5-7 °C будет достаточным.

  2. Освойте дыхательные упражнения — уделяйте 5-10 минут в день осознанному дыханию.

  3. Используйте аромалампу с эфирными маслами чайного дерева или эвкалипта — по 3-4 капли на 10 кв. м.

  4. Не забывайте о сбалансированном питании: добавьте в рацион овощи, рыбу и цельнозерновые продукты.

  5. В сезон простуд держите под рукой тёплый куриный бульон — он поможет организму восстановиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком резкий контраст температур.
    Последствие: сосудистый спазм и переохлаждение.
    Альтернатива: снижайте температуру постепенно, начиная с 2-3 °C.

  • Ошибка: злоупотребление эфирными маслами.
    Последствие: раздражение слизистых, головная боль.
    Альтернатива: используйте масла дозированно, не более 15 минут в день.

  • Ошибка: вера в "волшебные продукты".
    Последствие: игнорирование медицинских методов профилактики.
    Альтернатива: сочетайте народные способы с вакцинацией и полноценным сном.

А что если иммунитет слабый?

Если человек часто болеет, причины могут крыться не в "слабом иммунитете", а в хроническом стрессе, нехватке сна, неправильном питании или дефиците витаминов. Тогда эффективнее пройти обследование: сдать общий анализ крови, проверить уровень витамина D и ферритина. Настоящая профилактика — это не стимуляция иммунной системы, а поддержание её баланса.

Плюсы и минусы "народных" методов

Плюсы Минусы
Улучшают общее самочувствие Не заменяют профилактику заболеваний
Минимальные затраты Возможны противопоказания
Снижают стресс и тревожность Эффект зависит от регулярности
Создают ощущение контроля над телом Научные данные ограничены

Мифы и правда

Миф: контрастный душ защищает от простуды.
Правда: он укрепляет сосуды, но не влияет на вирусы напрямую.

Миф: эфирные масла убивают вирусы в воздухе.
Правда: они лишь частично снижают бактериальную нагрузку.

Миф: чеснок и имбирь заменяют лекарства.
Правда: они полезны как часть питания, но не обладают лечебным эффектом против инфекций.

3 интересных факта

  1. Контрастный душ увеличивает выработку эндорфинов уже после недели регулярного применения.

  2. Карнозин из куриного бульона исследуется как средство для ускорения восстановления при вирусных инфекциях.

  3. Осознанное дыхание снижает уровень стресса на 20-30% уже через 10 минут практики.

Исторический контекст

Закаливание и дыхательные практики применялись ещё в древней Греции и Китае. Ароматические масла использовали в Египте более 3000 лет назад — тогда они считались сакральными средствами очищения тела и духа. Сегодня наука подтверждает лишь часть этих древних традиций, но главное остаётся неизменным: здоровье требует системного подхода и умеренности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Наука и техника
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Последние материалы
Солнце одно, а цена — разная: когда Красное море становится самым выгодным направлением зимы
Мокрые поцелуи со смыслом: что собака на самом деле говорит, когда вас облизывает
Страсть не выдержала прожитых лет? Пара простых действий — и между вами снова вспыхнет огонь
50 лет марокканской оккупации: как живет народ последней в мире колонии
Откровение Дженнифер Лопес: почему четыре брака не принесли ей настоящей любви
Лицензия на обучение: почему Богомолов обвинил народных артистов в недобросовестном бизнесе
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Новая волна телефонного мошенничества: преступники наживаются на газовых договорах
Цветовой код успеха: выбирайте одежду с точным акцентом — и убеждайте без слов
Правда о витаминах: эти добавки из аптеки сажают печень и почки — узнайте, что в вашей корзине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.