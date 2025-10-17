Правда о витаминах: эти добавки из аптеки сажают печень и почки — узнайте, что в вашей корзине

8:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Погоня за здоровьем и молодостью сегодня нередко начинается не с похода к врачу, а с заказа "волшебных" капсул и порошков из аптек и интернет-магазинов. БАДы и витамины обещают бодрость, сияющую кожу и крепкий иммунитет, но далеко не все они безобидны.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Поедание аминокислоты

Эндокринолог-гинеколог Татьяна Овчарова из "СМ-Клиника" рассказала, какие добавки нельзя принимать без назначения врача и почему самостоятельность здесь может обернуться серьёзными проблемами.

Когда железо становится ядом

Железо — один из самых востребованных микроэлементов среди женщин: при его нехватке появляются слабость, сонливость, ломкость волос и ногтей. Но самовольный приём железосодержащих препаратов способен вызвать тяжёлые осложнения.

"Во-первых, только врач может отличить железодефицитную анемию от других её видов, при которой приём железа бесполезен. Во-вторых, избыток железа не выводится из организма и накапливается в печени, поджелудочной железе и сердце", — предупредила врач.

Переизбыток элемента вызывает гемохроматоз — состояние, при котором органы отравляются железом. Результат — риск цирроза, диабета и сердечной недостаточности. Поэтому любые препараты этой группы — не витамины, а полноценные лекарства, требующие лабораторного контроля.

Йод и щитовидная железа: неочевидная опасность

Йод необходим для синтеза гормонов щитовидки, но его избыток нередко приносит больше вреда, чем пользы.

"Если у человека есть невыявленные узлы или аутоиммунный тиреоидит, приём йода может спровоцировать тиреотоксикоз — тяжелейшее отравление гормонами щитовидки", — отметила специалист.

Прежде чем начать профилактику, важно пройти УЗИ щитовидной железы и сдать анализ на антитела к ТПО. Это простые шаги, которые уберегут от серьёзных осложнений, напоминает Газета.Ru.

Витамин D: не панацея, а риск гиперкальциемии

Солнце — главный источник витамина D, но в холодное время года многие переходят на аптечные капсулы. Между тем избыточное его поступление приводит к гиперкальциемии — повышению уровня кальция в крови. Это грозит камнями в почках, нарушением сердечного ритма и даже интоксикацией.

"Дозу витамина D должен подбирать врач на основе анализа крови 25(OH)D. Универсальной "профилактической" дозы для всех не существует", — подчеркнула Овчарова.

Синтетические комплексы с витамином D особенно опасны при одновременном приёме кальция и магния: организм перестаёт регулировать их усвоение, и в сосудах начинают образовываться кальциевые отложения.

Жиросжигатели: энергия ценой здоровья

На волне фитнес-увлечений многие стремятся ускорить похудение при помощи жиросжигателей. Но большая часть подобных добавок основана на эфедрине — психостимуляторе, официально запрещённом в России и ряде других стран.

"Эфедрин вызывает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему: резко поднимает давление, учащает пульс, провоцирует спазм сосудов", — предупредила врач.

Итог — гипертонический криз, инфаркт или инсульт. Безопасная альтернатива есть: постепенное снижение калорийности рациона и регулярные тренировки, подобранные тренером и врачом.

Фитоэстрогены: природное, но не безвредное

Травы вроде донг квай, клевера или солодки часто позиционируются как "мягкое средство для женского здоровья". Но в действительности фитоэстрогены способны влиять на гормональный фон не хуже синтетических препаратов.

"Если у женщины есть гормонозависимые заболевания, фитоэстрогены могут стать топливом для их роста", — подчеркнула эндокринолог-гинеколог.

Без обследования и консультации гинеколога такие травы лучше не применять. Они действительно могут облегчить симптомы ПМС и менопаузы, но при неправильном подходе вызывают дисбаланс, который трудно восстановить.

Сравнение популярных добавок

Добавка Польза при назначении врача Риски при самостоятельном приёме Железо Лечение анемии, повышение гемоглобина Токсическое накопление, поражение печени Йод Поддержка работы щитовидки Тиреотоксикоз, гормональные сбои Витамин D Крепкие кости, иммунитет Гиперкальциемия, камни в почках Фитоэстрогены Облегчение ПМС, менопаузы Рост миом, эндометриоза Жиросжигатели Нет доказанной пользы Повышение давления, риск инсульта

Советы шаг за шагом

Прежде чем покупать добавку, сдайте базовые анализы — общий анализ крови, биохимию, уровень витамина D, ферритина, гормоны щитовидной железы. Консультируйтесь с врачом, особенно если принимаете лекарства или имеете хронические болезни. Изучайте состав: натуральный не значит безопасный. Не сочетайте несколько комплексов без необходимости — это повышает риск передозировки. Отдавайте предпочтение сертифицированным аптечным брендам, а не "органическим капсулам" из соцсетей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать железо "для профилактики".

Последствие: накопление металла и токсическое поражение органов.

Альтернатива: сделать анализ на ферритин и подобрать дозу с врачом.

Ошибка: пить йод без обследования.

Последствие: сбой работы щитовидки.

Альтернатива: УЗИ и анализ на антитела перед приёмом.

Ошибка: употреблять жиросжигатели.

Последствие: аритмия и повышенное давление.

Альтернатива: сбалансированная диета и кардионагрузка.

А что если отказаться от БАДов вовсе?

Безусловно, добавки могут быть полезны, если выявлен конкретный дефицит. Но при полноценном питании, достаточном сне и умеренной физической активности большинство людей получает всё необходимое из еды. В этом случае искусственные витамины становятся избыточными. Исключение — беременные, вегетарианцы и люди с хроническими болезнями, которым врач назначает препараты индивидуально.

Плюсы и минусы БАДов

Плюсы Минусы Возможность восполнить дефициты Высокий риск передозировки Поддержка иммунитета и обмена веществ Отсутствие контроля качества у части производителей Удобство приёма Могут взаимодействовать с лекарствами Улучшение самочувствия при правильном применении Эффект не доказан клинически

FAQ

Как понять, что мне не хватает витаминов?

Сдайте анализы и обсудите результаты с врачом. Симптомы вроде усталости и ломкости ногтей не всегда связаны с дефицитом витаминов.

Можно ли пить витамины "для профилактики"?

Нет. Для некоторых веществ (витамин D, железо, йод) профилактические дозы без анализа могут быть опасны.

Что выбрать — аптечные витамины или натуральные продукты?

Предпочтение всегда за сбалансированным питанием. Добавки нужны только при дефиците, подтверждённом лабораторно.

Мифы и правда

Миф: "Натуральные добавки безопасны".

Правда: даже травы могут иметь гормоноподобное действие и вызывать осложнения.

Миф: "Жиросжигатели помогают быстрее похудеть".

Правда: они лишь стимулируют нервную систему и не влияют на жир напрямую.

Миф: "Витамин D полезен всем и всегда".

Правда: избыток приводит к нарушению обмена кальция и отложению солей в почках.

3 интересных факта

Более 60% россиян хотя бы раз покупали БАД без консультации врача. Около 40% добавок на рынке не имеют доказанной эффективности. Некоторые витамины в высоких дозах (A, D, E, K) накапливаются и могут вызывать отравление.

Исторический контекст

Первые биодобавки появились в США в 1930-х годах как витамины для укрепления здоровья. В 1990-е БАДы превратились в отдельную индустрию с оборотом в миллиарды долларов. Сегодня рынок контролируется гораздо строже, но соблазн "самодиагностики" остался прежним.

Врачебная рекомендация проста: не превращайте аптеку в буфет. Даже самые безобидные витамины могут стать лекарством — или ядом — в зависимости от дозировки и состояния организма.