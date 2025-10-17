Правда о витаминах: эти добавки из аптеки сажают печень и почки — узнайте, что в вашей корзине

Погоня за здоровьем и молодостью сегодня нередко начинается не с похода к врачу, а с заказа "волшебных" капсул и порошков из аптек и интернет-магазинов. БАДы и витамины обещают бодрость, сияющую кожу и крепкий иммунитет, но далеко не все они безобидны.
Эндокринолог-гинеколог Татьяна Овчарова из "СМ-Клиника" рассказала, какие добавки нельзя принимать без назначения врача и почему самостоятельность здесь может обернуться серьёзными проблемами.
Железо — один из самых востребованных микроэлементов среди женщин: при его нехватке появляются слабость, сонливость, ломкость волос и ногтей. Но самовольный приём железосодержащих препаратов способен вызвать тяжёлые осложнения.
"Во-первых, только врач может отличить железодефицитную анемию от других её видов, при которой приём железа бесполезен. Во-вторых, избыток железа не выводится из организма и накапливается в печени, поджелудочной железе и сердце", — предупредила врач.
Переизбыток элемента вызывает гемохроматоз — состояние, при котором органы отравляются железом. Результат — риск цирроза, диабета и сердечной недостаточности. Поэтому любые препараты этой группы — не витамины, а полноценные лекарства, требующие лабораторного контроля.
Йод необходим для синтеза гормонов щитовидки, но его избыток нередко приносит больше вреда, чем пользы.
"Если у человека есть невыявленные узлы или аутоиммунный тиреоидит, приём йода может спровоцировать тиреотоксикоз — тяжелейшее отравление гормонами щитовидки", — отметила специалист.
Прежде чем начать профилактику, важно пройти УЗИ щитовидной железы и сдать анализ на антитела к ТПО. Это простые шаги, которые уберегут от серьёзных осложнений, напоминает Газета.Ru.
Солнце — главный источник витамина D, но в холодное время года многие переходят на аптечные капсулы. Между тем избыточное его поступление приводит к гиперкальциемии — повышению уровня кальция в крови. Это грозит камнями в почках, нарушением сердечного ритма и даже интоксикацией.
"Дозу витамина D должен подбирать врач на основе анализа крови 25(OH)D. Универсальной "профилактической" дозы для всех не существует", — подчеркнула Овчарова.
Синтетические комплексы с витамином D особенно опасны при одновременном приёме кальция и магния: организм перестаёт регулировать их усвоение, и в сосудах начинают образовываться кальциевые отложения.
На волне фитнес-увлечений многие стремятся ускорить похудение при помощи жиросжигателей. Но большая часть подобных добавок основана на эфедрине — психостимуляторе, официально запрещённом в России и ряде других стран.
"Эфедрин вызывает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему: резко поднимает давление, учащает пульс, провоцирует спазм сосудов", — предупредила врач.
Итог — гипертонический криз, инфаркт или инсульт. Безопасная альтернатива есть: постепенное снижение калорийности рациона и регулярные тренировки, подобранные тренером и врачом.
Травы вроде донг квай, клевера или солодки часто позиционируются как "мягкое средство для женского здоровья". Но в действительности фитоэстрогены способны влиять на гормональный фон не хуже синтетических препаратов.
"Если у женщины есть гормонозависимые заболевания, фитоэстрогены могут стать топливом для их роста", — подчеркнула эндокринолог-гинеколог.
Без обследования и консультации гинеколога такие травы лучше не применять. Они действительно могут облегчить симптомы ПМС и менопаузы, но при неправильном подходе вызывают дисбаланс, который трудно восстановить.
|Добавка
|Польза при назначении врача
|Риски при самостоятельном приёме
|Железо
|Лечение анемии, повышение гемоглобина
|Токсическое накопление, поражение печени
|Йод
|Поддержка работы щитовидки
|Тиреотоксикоз, гормональные сбои
|Витамин D
|Крепкие кости, иммунитет
|Гиперкальциемия, камни в почках
|Фитоэстрогены
|Облегчение ПМС, менопаузы
|Рост миом, эндометриоза
|Жиросжигатели
|Нет доказанной пользы
|Повышение давления, риск инсульта
Прежде чем покупать добавку, сдайте базовые анализы — общий анализ крови, биохимию, уровень витамина D, ферритина, гормоны щитовидной железы.
Консультируйтесь с врачом, особенно если принимаете лекарства или имеете хронические болезни.
Изучайте состав: натуральный не значит безопасный.
Не сочетайте несколько комплексов без необходимости — это повышает риск передозировки.
Отдавайте предпочтение сертифицированным аптечным брендам, а не "органическим капсулам" из соцсетей.
Ошибка: принимать железо "для профилактики".
Последствие: накопление металла и токсическое поражение органов.
Альтернатива: сделать анализ на ферритин и подобрать дозу с врачом.
Ошибка: пить йод без обследования.
Последствие: сбой работы щитовидки.
Альтернатива: УЗИ и анализ на антитела перед приёмом.
Ошибка: употреблять жиросжигатели.
Последствие: аритмия и повышенное давление.
Альтернатива: сбалансированная диета и кардионагрузка.
Безусловно, добавки могут быть полезны, если выявлен конкретный дефицит. Но при полноценном питании, достаточном сне и умеренной физической активности большинство людей получает всё необходимое из еды. В этом случае искусственные витамины становятся избыточными. Исключение — беременные, вегетарианцы и люди с хроническими болезнями, которым врач назначает препараты индивидуально.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность восполнить дефициты
|Высокий риск передозировки
|Поддержка иммунитета и обмена веществ
|Отсутствие контроля качества у части производителей
|Удобство приёма
|Могут взаимодействовать с лекарствами
|Улучшение самочувствия при правильном применении
|Эффект не доказан клинически
Как понять, что мне не хватает витаминов?
Сдайте анализы и обсудите результаты с врачом. Симптомы вроде усталости и ломкости ногтей не всегда связаны с дефицитом витаминов.
Можно ли пить витамины "для профилактики"?
Нет. Для некоторых веществ (витамин D, железо, йод) профилактические дозы без анализа могут быть опасны.
Что выбрать — аптечные витамины или натуральные продукты?
Предпочтение всегда за сбалансированным питанием. Добавки нужны только при дефиците, подтверждённом лабораторно.
Миф: "Натуральные добавки безопасны".
Правда: даже травы могут иметь гормоноподобное действие и вызывать осложнения.
Миф: "Жиросжигатели помогают быстрее похудеть".
Правда: они лишь стимулируют нервную систему и не влияют на жир напрямую.
Миф: "Витамин D полезен всем и всегда".
Правда: избыток приводит к нарушению обмена кальция и отложению солей в почках.
Более 60% россиян хотя бы раз покупали БАД без консультации врача.
Около 40% добавок на рынке не имеют доказанной эффективности.
Некоторые витамины в высоких дозах (A, D, E, K) накапливаются и могут вызывать отравление.
Первые биодобавки появились в США в 1930-х годах как витамины для укрепления здоровья. В 1990-е БАДы превратились в отдельную индустрию с оборотом в миллиарды долларов. Сегодня рынок контролируется гораздо строже, но соблазн "самодиагностики" остался прежним.
Врачебная рекомендация проста: не превращайте аптеку в буфет. Даже самые безобидные витамины могут стать лекарством — или ядом — в зависимости от дозировки и состояния организма.
