Тихая угроза на тарелке: какие полезные продукты могут способствовать образованию тромбов

Даже продукты, которые принято считать полезными, могут быть вредны при определённых состояниях организма. Одно из них — повышенная вязкость крови. Врачи напоминают: густая кровь повышает риск тромбозов, инсультов и инфарктов. Но скорректировать ситуацию можно, изменив питание и питьевой режим.
Наиболее частая причина — обезвоживание. Недостаток жидкости, жара, активные тренировки или банальное забывание пить воду приводят к тому, что плазма теряет жидкость, а клетки становятся плотнее. Врачи отмечают: утром натощак кровь всегда гуще, чем после завтрака или стакана воды. Но настоящая опасность появляется, когда вязкость повышается из-за болезней — диабета, вирусных и бактериальных инфекций, аутоиммунных нарушений.
"Вязкость крови может повышаться при сахарном диабете, инфекциях и аутоиммунных патологиях", — пояснил терапевт Олег Кузнецов.
Такие состояния нередко развиваются постепенно и долго остаются незаметными. Именно поэтому важно обращать внимание на ранние симптомы.
Густая кровь часто даёт о себе знать внезапной усталостью, головными болями, чувством "тумана" в голове. Некоторые люди отмечают онемение или покалывание в пальцах, периодические головокружения и учащённое сердцебиение.
"Пациенты чаще всего жалуются на внезапную слабость и головные боли. Вроде был здоров — и началось ни с того ни с сего", — рассказал врач Олег Кузнецов.
Такие признаки не являются специфическими и могут сопровождать множество состояний. Поэтому точный диагноз можно поставить только после анализов. Если лабораторные исследования показывают повышенную вязкость, врачи советуют обратить внимание на рацион.
Некоторые привычные продукты способны усиливать проблему, даже если кажутся безопасными. Среди них — гречка, картофель, бананы, сладости и мучные изделия. Они повышают уровень сахара и влияют на обмен веществ, что, в свою очередь, увеличивает риск образования тромбов.
"Следует быть аккуратнее с употреблением гречки, бананов, блюд из картофеля", — отметил токсиколог, профессор Михаил Кутушов.
Особое внимание стоит уделять сахару — он усиливает воспалительные процессы и ухудшает текучесть крови. Поэтому отказ от сладких напитков и десертов — первый шаг к снижению риска.
Как сообщает Царьград, чтобы нормализовать состав крови, важно добавить в меню продукты, богатые таурином и белком. Лучшими источниками считаются морепродукты — креветки, кальмары, мидии, рыба. Также полезны овощи с высоким содержанием воды, ягоды, цитрусовые и чеснок. Они способствуют укреплению сосудов и улучшают кровообращение.
Важно помнить: даже полезные продукты могут стать вредными при переизбытке. Например, избыток белка перегружает почки, а чрезмерное употребление цитрусовых может вызвать аллергию.
Повышенная вязкость может быть временным состоянием. После жары, интенсивных тренировок или болезни кровь действительно становится плотнее, но затем приходит в норму. Главное — не допустить хронических изменений. Поэтому любые подозрения лучше обсудить с врачом и не заниматься самолечением.
|Продукт
|Плюсы
|Минусы
|Гречка
|источник железа и витаминов
|может повышать вязкость крови
|Бананы
|калий, энергия
|усиливают свёртываемость
|Картофель
|насыщает и питает
|повышает глюкозу
|Морепродукты
|содержат таурин
|могут вызвать аллергию
|Цитрусовые
|укрепляют сосуды
|противопоказаны при гастрите
Миф 1. Густая кровь — это всегда болезнь.
Правда. Это может быть временное состояние, вызванное обезвоживанием или питанием.
Миф 2. Разжижить кровь можно только лекарствами.
Правда. Диета и достаток воды часто оказывают не меньший эффект.
Миф 3. Чем больше пить воды, тем лучше.
Правда. Избыток жидкости опасен при проблемах с почками и сердцем. Всё должно быть в меру.
Как проверить, густая ли у меня кровь?
Самостоятельно это определить невозможно. Нужен общий анализ крови и консультация врача.
Какие напитки лучше всего поддерживают нормальную вязкость?
Вода, несладкие морсы, травяные чаи. Кофе и алкоголь, напротив, обезвоживают.
Можно ли принимать аспирин для разжижения крови?
Только по назначению врача. У препарата есть противопоказания и побочные эффекты.
Осознанное питание и регулярные анализы крови — лучший способ предотвратить опасные осложнения.
