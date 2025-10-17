Никто не воспринимал всерьёз — теперь больницы переполнены: вирус ветрянки вышел из-под контроля

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ветрянка вновь охватила Россию: вспышки фиксируют от Ямала до Алтая. Детские сады закрываются на карантин, а врачи напоминают: опасность угрожает не только детям, но и взрослым, которые не болели раньше. Почему вирус снова активизировался, как отличить первые симптомы и защитить себя — рассказываем подробно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Человек с ветрянкой

Массовая вспышка по всей стране

Осенью 2025 года в России резко выросло число заболевших ветряной оспой. В некоторых регионах рост составил более 60%. Наиболее сложная ситуация — в Ямало-Ненецком автономном округе, Башкирии, Алтайском крае, Оренбургской и Воронежской областях. В некоторых детских садах и школах группы закрываются на карантин.

По данным Роспотребнадзора, 95% заболевших — дети. Однако все чаще болезнь поражает взрослых, что опаснее: у них нередко развиваются осложнения, включая пневмонию и воспаление мозга.

"После снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, усилилась активность циркуляции вируса ветряной оспы. Дети, которые ранее не имели контакта с возбудителем, массово вернулись в коллективы", — пояснила врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Вирус снова стал массовым

Главная причина нынешнего роста — последствия пандемии. Почти два года дети проводили время вне школ и садов, не контактируя с носителями вируса. Это привело к тому, что целое поколение не получило естественного иммунитета. Когда дети вернулись к очным занятиям, вирус быстро распространился в детских коллективах.

Второй фактор — отказ родителей от вакцинации. Прививка от ветрянки не входит в обязательный календарь, и многие семьи откладывают или вовсе игнорируют вакцинацию. В результате образуются группы людей, восприимчивых к вирусу.

"Отказ части родителей от вакцинации также вносит свой вклад в сложившуюся эпидемиологическую ситуацию", — добавила Уланкина.

К этому добавляется сезонный фактор: осенью и зимой иммунитет ослаблен, дети чаще болеют ОРВИ, а вирус ветрянки легко передаётся воздушно-капельным путём.

Кто находится в группе риска

Хотя болезнь считается детской, для некоторых категорий взрослых она может быть крайне опасной. Особое внимание требуется:

беременным женщинам — вирус способен вызвать поражение плода;

новорождённым — у малышей инфекция протекает тяжело и может быть смертельной;

людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом;

взрослым, не болевшим в детстве.

У таких пациентов болезнь часто сопровождается сильной температурой, обильной сыпью, риском воспалений и осложнений со стороны дыхательной и нервной систем.

Как распознать первые симптомы

Начало болезни часто маскируется под обычную простуду. За 1-2 дня до высыпаний появляются слабость, сонливость, боль в голове и температура. Затем на коже возникают розовые пятна, которые быстро превращаются в пузырьки с прозрачной жидкостью. Сыпь появляется волнами, и на теле можно видеть пятна разной стадии.

"Высыпания практически всегда сопровождаются зудом различной интенсивности — от слабого до очень сильного", — отметила врач.

Главное правило — не расчёсывать пузырьки, чтобы избежать инфицирования и рубцов. При сильном зуде используют лосьоны с каламином, антисептические растворы или препараты на основе цинка.

Чем опасна ветрянка у взрослых

У взрослых и людей с ослабленным иммунитетом заболевание часто протекает тяжело. Возможные осложнения — пневмония, энцефалит, воспаления кожи, бактериальные инфекции. В некоторых случаях после болезни остаются шрамы.

"Обращаться за медицинской помощью необходимо при первых же признаках болезни. Срочная госпитализация требуется, если температура превышает 39 градусов, сыпь поражает слизистые или появляются судороги, рвота, одышка", — подчеркнула Уланкина.

Советы: как действовать при заболевании

При первых симптомах — вызвать врача на дом, не посещать поликлинику, чтобы не заразить других. Изолировать больного до полного исчезновения высыпаний. Обеспечить покой, обильное питьё и лёгкое питание. Обрабатывать высыпания антисептическими средствами. Не использовать антибиотики без назначения врача. При высокой температуре — применять жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена.

Если температура не снижается, появляются судороги или признаки обезвоживания — требуется скорая помощь, сообщает URA.RU.

Ошибки родителей и последствия

Ошибка: считать ветрянку безобидной.

Последствие: позднее обращение к врачу, осложнения, рубцы на коже.

Альтернатива: своевременная вакцинация и медицинское наблюдение при первых признаках болезни. Ошибка: водить заболевшего ребёнка на приём в поликлинику.

Последствие: риск заражения других.

Альтернатива: вызвать врача на дом, оформить электронный больничный. Ошибка: смазывать все высыпания зелёнкой.

Последствие: трудно следить за развитием сыпи.

Альтернатива: использовать прозрачные антисептики или каламин-лосьон.

Если переболел в детстве

У большинства людей после болезни формируется пожизненный иммунитет. Однако вирус остаётся в организме в спящем состоянии и может активироваться спустя годы, вызывая опоясывающий лишай. Чтобы снизить риск, врачи рекомендуют укреплять иммунитет, контролировать хронические заболевания и проходить вакцинацию от герпесвирусов по показаниям.

Часто задаваемые вопросы

Как долго длится заразный период?

Человек становится заразным за 1-2 дня до появления высыпаний и остаётся таковым до полного исчезновения корочек.

Можно ли купаться при ветрянке?

Да, но только при нормальной температуре. Важно не тереть кожу мочалкой и не использовать агрессивные моющие средства.

Сколько стоит прививка?

В частных клиниках цена варьируется от 3000 до 5000 рублей за дозу, в зависимости от региона и производителя вакцины.

Можно ли делать прививку после контакта с больным?

Да, в течение 72 часов после контакта вакцинация помогает предотвратить или смягчить течение болезни.

Мифы и правда о ветрянке

Миф. Ветрянка — лёгкое заболевание, которым нужно "переболеть в детстве".

Правда. У взрослых инфекция может быть опасной и привести к осложнениям.

Ветрянка — лёгкое заболевание, которым нужно "переболеть в детстве". У взрослых инфекция может быть опасной и привести к осложнениям. Миф. Зелёнка лечит ветрянку.

Правда. Она лишь подсушивает высыпания и помогает следить за их количеством, но не влияет на вирус.

Зелёнка лечит ветрянку. Она лишь подсушивает высыпания и помогает следить за их количеством, но не влияет на вирус. Миф. После болезни можно заболеть снова.

Правда. Повторное заражение крайне редкое и чаще связано с ослабленным иммунитетом.

Три интересных факта

Возбудитель ветрянки — вирус герпеса третьего типа, тот же, что вызывает опоясывающий лишай. Вирус способен сохраняться в воздухе до нескольких часов, распространяясь даже через вентиляцию. Вакцина против ветрянки была разработана в Японии в 1970-х годах и с тех пор считается одной из самых эффективных профилактических мер.

Исторический контекст

Первые случаи ветряной оспы описаны в Европе ещё в XVII веке. Тогда её путали с натуральной оспой. Только в XX веке учёные выделили возбудителя и разработали вакцину. Массовая иммунизация началась в 1980-х годах, и в странах с высоким охватом вакцинацией болезнь практически исчезла. В России же эпидемии повторяются каждые 3-5 лет, что связано с отсутствием обязательных прививок.