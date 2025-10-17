Никто не воспринимал всерьёз — теперь больницы переполнены: вирус ветрянки вышел из-под контроля

Ветрянка вновь охватила Россию: вспышки фиксируют от Ямала до Алтая. Детские сады закрываются на карантин, а врачи напоминают: опасность угрожает не только детям, но и взрослым, которые не болели раньше. Почему вирус снова активизировался, как отличить первые симптомы и защитить себя — рассказываем подробно.
Осенью 2025 года в России резко выросло число заболевших ветряной оспой. В некоторых регионах рост составил более 60%. Наиболее сложная ситуация — в Ямало-Ненецком автономном округе, Башкирии, Алтайском крае, Оренбургской и Воронежской областях. В некоторых детских садах и школах группы закрываются на карантин.
По данным Роспотребнадзора, 95% заболевших — дети. Однако все чаще болезнь поражает взрослых, что опаснее: у них нередко развиваются осложнения, включая пневмонию и воспаление мозга.
"После снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, усилилась активность циркуляции вируса ветряной оспы. Дети, которые ранее не имели контакта с возбудителем, массово вернулись в коллективы", — пояснила врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.
Главная причина нынешнего роста — последствия пандемии. Почти два года дети проводили время вне школ и садов, не контактируя с носителями вируса. Это привело к тому, что целое поколение не получило естественного иммунитета. Когда дети вернулись к очным занятиям, вирус быстро распространился в детских коллективах.
Второй фактор — отказ родителей от вакцинации. Прививка от ветрянки не входит в обязательный календарь, и многие семьи откладывают или вовсе игнорируют вакцинацию. В результате образуются группы людей, восприимчивых к вирусу.
"Отказ части родителей от вакцинации также вносит свой вклад в сложившуюся эпидемиологическую ситуацию", — добавила Уланкина.
К этому добавляется сезонный фактор: осенью и зимой иммунитет ослаблен, дети чаще болеют ОРВИ, а вирус ветрянки легко передаётся воздушно-капельным путём.
Хотя болезнь считается детской, для некоторых категорий взрослых она может быть крайне опасной. Особое внимание требуется:
У таких пациентов болезнь часто сопровождается сильной температурой, обильной сыпью, риском воспалений и осложнений со стороны дыхательной и нервной систем.
Начало болезни часто маскируется под обычную простуду. За 1-2 дня до высыпаний появляются слабость, сонливость, боль в голове и температура. Затем на коже возникают розовые пятна, которые быстро превращаются в пузырьки с прозрачной жидкостью. Сыпь появляется волнами, и на теле можно видеть пятна разной стадии.
"Высыпания практически всегда сопровождаются зудом различной интенсивности — от слабого до очень сильного", — отметила врач.
Главное правило — не расчёсывать пузырьки, чтобы избежать инфицирования и рубцов. При сильном зуде используют лосьоны с каламином, антисептические растворы или препараты на основе цинка.
У взрослых и людей с ослабленным иммунитетом заболевание часто протекает тяжело. Возможные осложнения — пневмония, энцефалит, воспаления кожи, бактериальные инфекции. В некоторых случаях после болезни остаются шрамы.
"Обращаться за медицинской помощью необходимо при первых же признаках болезни. Срочная госпитализация требуется, если температура превышает 39 градусов, сыпь поражает слизистые или появляются судороги, рвота, одышка", — подчеркнула Уланкина.
Если температура не снижается, появляются судороги или признаки обезвоживания — требуется скорая помощь, сообщает URA.RU.
У большинства людей после болезни формируется пожизненный иммунитет. Однако вирус остаётся в организме в спящем состоянии и может активироваться спустя годы, вызывая опоясывающий лишай. Чтобы снизить риск, врачи рекомендуют укреплять иммунитет, контролировать хронические заболевания и проходить вакцинацию от герпесвирусов по показаниям.
Как долго длится заразный период?
Человек становится заразным за 1-2 дня до появления высыпаний и остаётся таковым до полного исчезновения корочек.
Можно ли купаться при ветрянке?
Да, но только при нормальной температуре. Важно не тереть кожу мочалкой и не использовать агрессивные моющие средства.
Сколько стоит прививка?
В частных клиниках цена варьируется от 3000 до 5000 рублей за дозу, в зависимости от региона и производителя вакцины.
Можно ли делать прививку после контакта с больным?
Да, в течение 72 часов после контакта вакцинация помогает предотвратить или смягчить течение болезни.
Первые случаи ветряной оспы описаны в Европе ещё в XVII веке. Тогда её путали с натуральной оспой. Только в XX веке учёные выделили возбудителя и разработали вакцину. Массовая иммунизация началась в 1980-х годах, и в странах с высоким охватом вакцинацией болезнь практически исчезла. В России же эпидемии повторяются каждые 3-5 лет, что связано с отсутствием обязательных прививок.
