Спина, грудь, лицо — карта стресса: как кожа мстит за переживания

Стресс может оказывать заметное влияние на состояние кожи и провоцировать появление высыпаний, особенно если он носит хронический характер. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.
По словам специалиста, при сильных или затяжных стрессах в организме повышается уровень кортизола — гормона, который влияет на работу сальных желез и может вызывать воспалительные процессы на коже. Поэтому главное в профилактике — снизить уровень стресса и научиться с ним работать.
"В первую очередь важно избегать хронического напряжения. Полезно принимать магний курсами, заниматься физической активностью, пить достаточно воды. После стрессовых ситуаций стоит устроить себе небольшую перезагрузку — кому-то помогает прогулка, кому-то медитация или любимое хобби. Если стресс становится постоянным, лучше обратиться к психологу или психотерапевту", — пояснила Егорова.
Она отметила, что стрессовые высыпания чаще всего появляются в так называемых андроген-зависимых зонах — на лице, спине и груди. Эти воспаления не связаны с аллергией, поэтому обычно не сопровождаются зудом.
"Если высыпания сопровождаются зудом, это уже другая история — скорее всего, аллергическая реакция или проблемы с желудочно-кишечным трактом. В любом случае важно не пытаться лечиться самостоятельно, а обратиться к врачу, чтобы точно определить причину. Лучше разобраться на раннем этапе, чем запускать проблему", — подчеркнула Егорова.
