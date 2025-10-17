Мозг посылает зашифрованные сигналы через ноги: вот как их прочитать и предотвратить деменцию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:28
Здоровье

Мир стремительно стареет, и вместе с этим растет количество людей, сталкивающихся с деменцией — заболеванием, которое постепенно лишает человека способности мыслить ясно, помнить, ориентироваться в пространстве и обслуживать себя. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире живет около 55 миллионов человек с признаками деменции. И, по прогнозам, к 2030 году эта цифра может вырасти до 78 миллионов.

Судорога
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Судорога

Но самое тревожное в том, что болезнь подкрадывается незаметно. И если раньше главным симптомом считалось ухудшение памяти, то современные исследования указывают на иной ранний сигнал — изменение походки.

Как походка может выдать болезнь раньше, чем память

Учёные из Университета Ньюкасла провели интересное исследование, в котором приняли участие 110 человек: среди них — взрослые пациенты с диагностированной деменцией и 29 здоровых пожилых добровольцев старше 65 лет. Задача участников была проста — пройти по специальному коврику с чувствительными датчиками.

Эти датчики измеряли десятки параметров: длину шага, его вариативность, скорость ходьбы и даже время, в течение которого каждая нога соприкасалась с землей. На первый взгляд, ничего особенного. Но именно здесь учёные заметили закономерность.

"У больных людей были короткие шаги при медленном темпе ходьбы", — отметили сотрудники Университета Ньюкасла.

Также выяснилось, что у пациентов с деменцией одна нога чаще задерживается на земле чуть дольше — словно тело теряет уверенность в собственных движениях. Именно это нарушение ритма и стало ключевым индикатором ранних когнитивных сбоев.

Почему мозг влияет на походку

Походка — это не просто физическое движение, а сложный процесс, в котором участвуют разные отделы мозга: от моторной коры до мозжечка и стволовых структур. Когда в этих зонах начинаются дегенеративные изменения, нарушается не только память, но и способность координировать тело.

Человек может ощущать неустойчивость, терять равновесие, часто останавливаться, чтобы "поймать ритм". Постепенно эти мелкие изменения становятся заметны окружающим: шаги становятся короче, походка — неуверенной, а поход на прогулку превращается в испытание.

Таблица сравнения: особенности походки

Показатель Здоровые участники Пациенты с деменцией
Средняя длина шага Норма для возраста Укороченная
Темп ходьбы Ровный, стабильный Замедленный
Разница между шагами Незначительная Выраженная
Время опоры на ногу Симметрично Дольше с одной стороны
Общая координация Сохранена Нарушена

Такое сравнение позволяет врачам использовать данные анализа походки как диагностический инструмент — неинвазивный, доступный и информативный.

Как пройти тест самостоятельно

Определить возможные отклонения можно и в домашних условиях. Конечно, это не заменит профессиональную диагностику, но поможет насторожиться вовремя.

  1. Пройдитесь несколько метров по ровной поверхности, желательно босиком.

  2. Попросите кого-то снять процесс на видео сбоку.

  3. Обратите внимание на длину шага, скорость и устойчивость.

  4. Если замечаете, что одна нога словно "тянется" или движения стали неуверенными — это повод проконсультироваться с неврологом.

В клиниках для подобных исследований применяют не только коврики с датчиками, но и системы видеозахвата с искусственным интеллектом, которые анализируют микродвижения тела и строят трёхмерные модели походки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование изменений в походке, особенно если они появились внезапно.

  • Последствие: прогрессирование когнитивных нарушений без своевременной терапии.

  • Альтернатива: раннее обращение к специалисту, прохождение нейропсихологического тестирования, использование программ когнитивной стимуляции.

А что если тренировать мозг через движение?

Учёные всё чаще говорят, что физическая активность может замедлить развитие деменции. Особенно полезны упражнения, которые требуют координации и внимания: танцы, йога, скандинавская ходьба, плавание.

Такие виды активности не только тренируют мышцы, но и стимулируют зоны мозга, отвечающие за память и внимание. Исследования показывают, что у пожилых людей, регулярно занимающихся танцами, риск когнитивных нарушений ниже на 30-40%.

Плюсы и минусы метода диагностики по походке

Плюсы Минусы
Ранняя диагностика заболевания Требует оборудования и анализа
Безопасность и безболезненность Может зависеть от физической формы
Возможность мониторинга динамики Не даёт 100% точности без дополнительных тестов
Доступен в клиниках и лабораториях Нужен специалист для интерпретации данных

FAQ

Как врач определяет деменцию по походке?
С помощью сенсорных платформ или видеоанализа. Программа сравнивает движения с нормой и выявляет отклонения в ритме, длине шага и симметрии.

Можно ли улучшить походку при деменции?
Да, если вовремя начать лечение. Физиотерапия, лечебная гимнастика, массаж и когнитивные тренировки помогают сохранить двигательную активность.

Какие витамины и добавки поддерживают мозг?
Полезны комплексы с витаминами группы B, омега-3 жирными кислотами, магнием и коэнзимом Q10. Перед приёмом стоит посоветоваться с врачом.

Мифы и правда

  • Миф: деменция проявляется только потерей памяти.
    Правда: нарушение походки, ориентации и речи может появиться раньше.

  • Миф: если человек просто стал медленнее ходить, это возрастное.
    Правда: не всегда. Резкие изменения скорости или асимметрия шагов — тревожный сигнал.

  • Миф: раннюю деменцию невозможно диагностировать.
    Правда: современные методы, включая анализ походки, позволяют выявить болезнь на ранних стадиях.

Три интересных факта

  1. Исследования показывают, что походка может отражать не только физическое, но и эмоциональное состояние человека.

  2. В Японии уже тестируют "умные тротуары" — участки дороги с датчиками, фиксирующими особенности походки пожилых людей.

  3. Анализ походки активно внедряется в технологии "умного дома" — системы способны подать сигнал тревоги, если хозяин начал ходить иначе, чем обычно.

Исторический контекст

Интерес к диагностике по походке появился ещё в 1970-х годах, когда неврологи заметили связь между изменением ритма движения и болезнью Паркинсона. Позднее аналогичные закономерности были обнаружены при болезни Альцгеймера и других формах деменции. Сегодня методы стали более точными благодаря цифровым технологиям и машинному обучению.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
