Гормоны вышли из-под контроля: эти тревожные сигналы можно заметить в зеркале

Сбой в работе гормональной системы нередко отражается на внешности человека, рассказала в беседе с Pravda.Ru врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Отёчное лицо в зеркале

Она отметила, что при повышении уровня кортизола, так называемом синдроме Кушинга, наблюдается типичная клиническая картина — лицо становится круглым и красноватым, увеличивается загривок, а руки и ноги остаются тонкими.

По словам Скорогудаевой, некоторые сбои затрагивают щитовидную железу и заметны по лицу и коже. При гипотиреозе развивается отечность, особенно вокруг глаз, кожа становится сухой, волосы ломкими, а выражение лица теряет подвижность. Врач рассказала, что раньше в эндокринологии было понятие "послушные жены", потому что у женщин с такими симптомами почти не было мимики из-за плотных отеков.

Эксперт подчеркнула, что любые внезапные изменения во внешности или весе — повод обратиться к врачу. Она добавила, что даже резкое похудение без видимых причин требует внимания, поскольку может указывать на гормональные нарушения.

"Если раньше человек набирал вес равномерно, а потом вдруг стал расти живот при худых руках и ногах — это сигнал, что стоит проверить гормональный фон. Гормоны меняются с возрастом, но важно отличить естественные изменения от патологических. Такие сдвиги требуют врачебного наблюдения и обследования", — объяснила Скорогудаева.

Она также напомнила, что не стоит пытаться ставить себе диагноз самостоятельно, ориентируясь на информацию из интернета. По ее словам, в сети можно почитать о симптомах, чтобы понять, к какому специалисту обратиться, но лечение нужно доверять врачу.

"Эндокринная система — очень тонкий механизм, и любое вмешательство "на глаз" может навредить. Только специалист способен правильно оценить анализы и подобрать терапию. Самолечение при гормональных нарушениях всегда опасно", — подчеркнула эксперт.