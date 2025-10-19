Прикус оказался виновником гайморита: как ротовое дыхание подрывает иммунитет

Многие считают, что частые простуды — результат переохлаждения или слабого иммунитета. Однако врачи всё чаще находят неожиданные причины. Одной из них может быть неправильный прикус. Нарушения в строении челюсти и зубов способны влиять не только на улыбку, но и на здоровье дыхательной системы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Человек болеет гриппом

Как прикус связан с дыханием

Заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько пояснила, что форма и положение челюсти напрямую влияют на носовое дыхание.

"Нарушения прикуса создают препятствия для нормального носового дыхания, вынуждая человека дышать ртом", — сказала врач-ортодонт Виктория Радько.

Когда воздух поступает через рот, он не успевает увлажняться и очищаться. Это делает слизистые более уязвимыми для вирусов и бактерий. В результате человек чаще болеет простудными заболеваниями, бронхитами и гайморитами.

Почему ротовое дыхание опасно

Ротовое дыхание кажется безобидной привычкой, но на деле оно нарушает естественную защиту дыхательных путей. Нос действует как фильтр: задерживает частицы пыли, увлажняет воздух и согревает его перед попаданием в лёгкие. Когда этот механизм не работает, инфекция получает "прямой доступ" в организм.

Кроме того, длительное дыхание через рот пересушивает слизистые и провоцирует хронические воспаления — от насморка до ангины.

"Ротовое дыхание не обеспечивает должной фильтрации и увлажнения воздуха. В результате возбудители инфекций легче проникают в дыхательные пути", — подчеркнула специалист.

Основные виды нарушений прикуса и их последствия

Тип нарушения Особенности Возможные последствия Открытый прикус Передние зубы не смыкаются, остаётся щель Привычка дышать ртом, хронический насморк Перекрёстный прикус Зубы перекрывают друг друга под неправильным углом Затруднённое дыхание через нос, искривление перегородки Сужение челюсти Уменьшается объём гайморовых пазух Нарушение вентиляции, риск гайморита

Советы шаг за шагом

Начните с диагностики. При частых простудах обратитесь сначала к терапевту, чтобы исключить вирусную или аллергическую природу болезни. Пройдите осмотр у ЛОР-врача. Он оценит состояние пазух и проходимость носовых ходов. Запишитесь к ортодонту. Если есть подозрение на нарушение прикуса, специалист проведёт рентген и составит план коррекции. Используйте дыхательную гимнастику. Простые упражнения помогают вернуть привычку дышать носом. Следите за осанкой. Наклон головы вперёд или смещение челюсти также могут мешать свободному дыханию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: лечить частые простуды только таблетками.

Последствие: временное облегчение без устранения причины.

Альтернатива: обследование у ЛОРа и ортодонта для комплексного подхода.

Ошибка: игнорировать ротовое дыхание у детей.

Последствие: формирование неправильного прикуса и хронических воспалений.

Альтернатива: ранняя коррекция прикуса и дыхательных привычек.

Ошибка: спать с открытым ртом.

Последствие: пересушивание слизистой, храп, раздражение горла.

Альтернатива: использовать ортопедические подушки и контролировать положение головы во сне.

А что если начать лечение прикуса вовремя

Коррекция прикуса — это не только эстетика, но и профилактика заболеваний дыхательных путей. При правильном положении челюсти носовые ходы расширяются, улучшается вентиляция пазух, снижается риск инфекций. Современные методы лечения — от элайнеров до мягких кап — позволяют исправить прикус без боли и длительного дискомфорта.

Плюсы и минусы коррекции прикуса

Плюсы Минусы Улучшение дыхания и сна Требует времени и регулярных визитов к врачу Снижение частоты простуд Возможен временный дискомфорт при ношении кап Улучшение внешности и дикции Стоимость лечения может быть высокой

FAQ

Можно ли вылечить гайморит без исправления прикуса?

Можно, но только временно. Если причина воспаления связана с деформацией челюсти, инфекция будет возвращаться.

В каком возрасте лучше исправлять прикус?

Оптимально начинать коррекцию в детстве, когда челюсть ещё формируется. Однако современные технологии позволяют лечить и взрослых.

Может ли брекет-система улучшить дыхание?

Да, при правильной установке она помогает восстановить симметрию челюсти и улучшить проходимость носовых ходов.

Мифы и правда

Миф: прикус влияет только на улыбку.

Правда: он связан с дыханием, осанкой и даже состоянием позвоночника.

Миф: у взрослых исправить прикус невозможно.

Правда: современные технологии позволяют делать это в любом возрасте.

Миф: частые простуды — только из-за ослабленного иммунитета.

Правда: анатомические особенности тоже играют большую роль.

Исторический контекст

Первое упоминание о связи прикуса и дыхания встречается ещё в трудах стоматологов XIX века. Уже тогда врачи отмечали, что у людей с деформацией челюсти чаще наблюдаются хронические заболевания носа. В XXI веке ортодонты и отоларингологи начали активно работать совместно, чтобы лечить не только последствия, но и причину — неправильное формирование прикуса.

3 интересных факта

Ротовое дыхание в детстве может повлиять на форму лица и осанку. Исправление прикуса улучшает качество сна и снижает риск апноэ. Пациенты после ортодонтического лечения реже страдают простудами и аллергиями.