Прикус оказался виновником гайморита: как ротовое дыхание подрывает иммунитет

Многие считают, что частые простуды — результат переохлаждения или слабого иммунитета. Однако врачи всё чаще находят неожиданные причины. Одной из них может быть неправильный прикус. Нарушения в строении челюсти и зубов способны влиять не только на улыбку, но и на здоровье дыхательной системы.
Заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько пояснила, что форма и положение челюсти напрямую влияют на носовое дыхание.
"Нарушения прикуса создают препятствия для нормального носового дыхания, вынуждая человека дышать ртом", — сказала врач-ортодонт Виктория Радько.
Когда воздух поступает через рот, он не успевает увлажняться и очищаться. Это делает слизистые более уязвимыми для вирусов и бактерий. В результате человек чаще болеет простудными заболеваниями, бронхитами и гайморитами.
Ротовое дыхание кажется безобидной привычкой, но на деле оно нарушает естественную защиту дыхательных путей. Нос действует как фильтр: задерживает частицы пыли, увлажняет воздух и согревает его перед попаданием в лёгкие. Когда этот механизм не работает, инфекция получает "прямой доступ" в организм.
Кроме того, длительное дыхание через рот пересушивает слизистые и провоцирует хронические воспаления — от насморка до ангины.
"Ротовое дыхание не обеспечивает должной фильтрации и увлажнения воздуха. В результате возбудители инфекций легче проникают в дыхательные пути", — подчеркнула специалист.
|Тип нарушения
|Особенности
|Возможные последствия
|Открытый прикус
|Передние зубы не смыкаются, остаётся щель
|Привычка дышать ртом, хронический насморк
|Перекрёстный прикус
|Зубы перекрывают друг друга под неправильным углом
|Затруднённое дыхание через нос, искривление перегородки
|Сужение челюсти
|Уменьшается объём гайморовых пазух
|Нарушение вентиляции, риск гайморита
Начните с диагностики. При частых простудах обратитесь сначала к терапевту, чтобы исключить вирусную или аллергическую природу болезни.
Пройдите осмотр у ЛОР-врача. Он оценит состояние пазух и проходимость носовых ходов.
Запишитесь к ортодонту. Если есть подозрение на нарушение прикуса, специалист проведёт рентген и составит план коррекции.
Используйте дыхательную гимнастику. Простые упражнения помогают вернуть привычку дышать носом.
Следите за осанкой. Наклон головы вперёд или смещение челюсти также могут мешать свободному дыханию.
Ошибка: лечить частые простуды только таблетками.
Последствие: временное облегчение без устранения причины.
Альтернатива: обследование у ЛОРа и ортодонта для комплексного подхода.
Ошибка: игнорировать ротовое дыхание у детей.
Последствие: формирование неправильного прикуса и хронических воспалений.
Альтернатива: ранняя коррекция прикуса и дыхательных привычек.
Ошибка: спать с открытым ртом.
Последствие: пересушивание слизистой, храп, раздражение горла.
Альтернатива: использовать ортопедические подушки и контролировать положение головы во сне.
Коррекция прикуса — это не только эстетика, но и профилактика заболеваний дыхательных путей. При правильном положении челюсти носовые ходы расширяются, улучшается вентиляция пазух, снижается риск инфекций. Современные методы лечения — от элайнеров до мягких кап — позволяют исправить прикус без боли и длительного дискомфорта.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение дыхания и сна
|Требует времени и регулярных визитов к врачу
|Снижение частоты простуд
|Возможен временный дискомфорт при ношении кап
|Улучшение внешности и дикции
|Стоимость лечения может быть высокой
Можно ли вылечить гайморит без исправления прикуса?
Можно, но только временно. Если причина воспаления связана с деформацией челюсти, инфекция будет возвращаться.
В каком возрасте лучше исправлять прикус?
Оптимально начинать коррекцию в детстве, когда челюсть ещё формируется. Однако современные технологии позволяют лечить и взрослых.
Может ли брекет-система улучшить дыхание?
Да, при правильной установке она помогает восстановить симметрию челюсти и улучшить проходимость носовых ходов.
Миф: прикус влияет только на улыбку.
Правда: он связан с дыханием, осанкой и даже состоянием позвоночника.
Миф: у взрослых исправить прикус невозможно.
Правда: современные технологии позволяют делать это в любом возрасте.
Миф: частые простуды — только из-за ослабленного иммунитета.
Правда: анатомические особенности тоже играют большую роль.
Первое упоминание о связи прикуса и дыхания встречается ещё в трудах стоматологов XIX века. Уже тогда врачи отмечали, что у людей с деформацией челюсти чаще наблюдаются хронические заболевания носа. В XXI веке ортодонты и отоларингологи начали активно работать совместно, чтобы лечить не только последствия, но и причину — неправильное формирование прикуса.
Ротовое дыхание в детстве может повлиять на форму лица и осанку.
Исправление прикуса улучшает качество сна и снижает риск апноэ.
Пациенты после ортодонтического лечения реже страдают простудами и аллергиями.
