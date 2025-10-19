Ночь, в которой природа тренирует родителей: боль младенца — их экзамен на любовь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Появление молочных зубов — важный и в то же время тревожный этап в жизни малыша. У крохи могут появляться боль, капризы и бессонные ночи, а у родителей — десятки вопросов. Когда ждать первый зуб, как долго длится процесс, и что делать, если прорезывание сопровождается слезами и температурой? Разбираемся с фактами и советами врачей.

Мама разговаривает с малышом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мама разговаривает с малышом

Когда ждать первый зуб

Природа предусмотрела чёткий порядок и примерные сроки прорезывания молочных зубов. Первые зубки обычно появляются в 6-8 месяцев, но это усреднённые данные. У некоторых малышей резцы показываются уже в 2 месяца, у других — только к году. Всё это вариант нормы, если ребёнок чувствует себя хорошо.

Таблица 1. Сроки появления молочных зубов

Название зубов Возраст прорезывания
Центральные резцы 6-8 месяцев
Боковые резцы 7-9 месяцев
Первые моляры 12-16 месяцев
Клыки 16-20 месяцев
Вторые моляры 20-30 месяцев

Обычно процесс завершается к 2,5-3 годам, когда во рту у ребёнка уже 20 молочных зубов.

Почему сроки бывают разными

Темпы прорезывания зависят от множества факторов:

  • наследственность — если у родителей зубы появились поздно, у ребёнка может быть так же;

  • питание — дефицит кальция, фтора и витамина D тормозит развитие зубов;

  • вес и рост малыша — у более крупных детей зубы часто появляются раньше;

  • особенности семьи — у первенцев процесс идёт быстрее, чем у последующих детей.

Если доношенному малышу уже полтора года, а зубов всё ещё нет, стоит обратиться к педиатру или стоматологу. Но задержка на несколько недель — не повод для тревоги.

Симптомы прорезывания зубов

Почти 70% детей переносят этот период с капризами и нарушениями сна. Типичные признаки:

  • набухание и покраснение дёсен;

  • повышенное слюноотделение;

  • желание грызть предметы;

  • кратковременное повышение температуры (до 38 °C);

  • нарушение аппетита и сна;

  • раздражительность, плаксивость.

Эти проявления начинаются за 3-4 дня до появления зубика и исчезают спустя несколько дней после того, как он прорежется.

Как отличить зубы от болезни

Многие симптомы похожи на признаки инфекции, поэтому важно следить за состоянием ребёнка. Повод обратиться к врачу:

  • температура выше 38,5 °C и держится дольше двух суток;

  • рвота и понос не проходят несколько дней;

  • резкая потеря веса или вялость;

  • высыпания на коже.

Иногда прорезывание совпадает с вирусной инфекцией — малыш тянет в рот игрушки и может занести микробы в рот через повреждённую десну.

Как помочь малышу

  1. Массаж дёсен. Чистым пальцем или силиконовой щёткой аккуратно массируйте воспалённые участки.

  2. Холод. Помогают охлаждённые (не замороженные!) прорезыватели, силиконовые кольца, влажная ложка. Холод снимает боль и уменьшает отёк.

  3. Влажная кожа. Из-за обильного слюноотделения у ребёнка может раздражаться подбородок — промакивайте кожу мягкой салфеткой.

  4. Комфорт и ласка. Тепло маминых рук, музыка и прогулки часто действуют лучше любых лекарств.

  5. Питание. В период прорезывания не вводите новые продукты, лучше давать тёплую и мягкую пищу. Детям на грудном вскармливании нужно чаще прикладывание — это их успокаивает.

Таблица 2. Средства, облегчающие прорезывание

Средство Как помогает Особенности
Прорезыватели Массируют дёсны, охлаждают Хранить в холодильнике, не замораживать
Силиконовые щётки Мягкий массаж и стимуляция Использовать под присмотром взрослых
Гели с полидоканолом Снимают боль и воспаление Безопасны для малышей, наносятся до 3 раз в день
Экстракт ромашки Успокаивает и заживляет слизистую Входит в состав детских гелей
Прохладное пюре или йогурт Мягко охлаждает и отвлекает Давать малышу старше 6 мес.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: смазывать дёсны спиртовыми настойками.
    Последствие: ожог слизистой.
    Альтернатива: аптечные гели с ромашкой и полидоканолом.

  • Ошибка: оставлять прорезыватель на шее ребёнка.
    Последствие: риск удушья.
    Альтернатива: давать кольцо в руку под присмотром.

  • Ошибка: сбивать лёгкую температуру сразу.
    Последствие: вмешательство в естественную реакцию организма.
    Альтернатива: обильное питьё и прохладный воздух в комнате.

А что если зубы режутся слишком рано

Слишком раннее прорезывание (до 3 месяцев) бывает редко, но требует особой гигиены: ранние зубы менее минерализованы и быстрее портятся. Их нужно регулярно очищать силиконовой щёткой и избегать подслащённых напитков.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
