Тёплый свитер не спасёт: главное оружие против осеннего упадка — внутри нас

С первыми холодами многие замечают: простуды случаются чаще, усталость усиливается, настроение падает. Осень — время, когда иммунитет сталкивается с целым комплексом стрессовых факторов. Доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко объяснил, почему именно в этот сезон организм становится уязвимым и как можно этому противостоять.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Постоянный насморк у взрослого

Почему осенью падает иммунитет

Наш организм работает в тесной связи с окружающей средой. Когда изменяются температура, влажность и продолжительность дня, перестраивается вся физиология: от обмена веществ до активности иммунных клеток. Эти процессы не всегда происходят плавно, и именно осенью проявляются их слабые места.

"Эти факторы особенно выражены в Москве. Резкое сокращение светового дня — это ключевой фактор для мегаполиса. Дефицит солнечного света приводит к снижению выработки витамина D, критически важного для работы иммунных клеток, и к нарушению циркадных ритмов, что вызывает сонливость, апатию и снижает резистентность организма", — отметил доцент Дмитрий Карпенко.

Таблица 1. Основные причины ослабления иммунитета осенью

Фактор Как влияет на организм Последствия Похолодание и влажность Сужают сосуды слизистой носа Повышают риск простуды Закрытые помещения Рост контактов и патогенов Быстрая передача вирусов Возвращение с отпусков Обмен микрофлорой Повышенная заболеваемость Короткий день Недостаток витамина D Снижение активности иммунных клеток Тяжелая пища Недостаток витаминов Замедление обмена веществ Загрязнённый воздух Токсическая нагрузка Ослабление дыхательной системы

Как действуют осенние факторы на организм

1. Похолодание и влажность

Резкое снижение температуры и повышенная влажность способствуют переохлаждению, особенно слизистых дыхательных путей. Сосуды сужаются, местный иммунитет ослабевает, и вирусам легче проникать в организм.

2. Закрытые пространства

Осенью мы больше времени проводим в помещениях — офисах, транспорте, школах. В таких условиях повышается концентрация микробов и вирусов, а обмен воздухом снижается, что увеличивает риск заражения.

3. Возвращение в коллективы

После лета, когда иммунная система "отдыхала", организм сталкивается с новой волной микрофлоры. Это естественная реакция адаптации, но она временно ослабляет защиту.

4. Меньше солнца — меньше витамина D

Сокращение светового дня напрямую влияет на выработку витамина D, который активирует Т-лимфоциты — клетки, отвечающие за распознавание и уничтожение вирусов. Недостаток солнечного света вызывает также избыток мелатонина — отсюда сонливость и апатия.

5. Сезонное изменение рациона

Осенью рацион смещается в сторону калорийной, углеводной пищи, в которой мало свежих витаминов. Организм недополучает витамин C, цинк и антиоксиданты, которые поддерживают иммунную систему.

6. Экологическая нагрузка

В крупных городах загрязнённый воздух сдерживает нормальную работу дыхательных путей и создаёт дополнительное воспаление. Мелкие частицы пыли и выхлопных газов раздражают слизистую, снижая местный иммунитет.

Как поддержать иммунитет осенью

Чтобы противостоять осенним нагрузкам, важно укреплять организм комплексно. Ни один фактор сам по себе не критичен, но их сочетание ослабляет защитные силы.

Советы шаг за шагом

Больше света. Используйте дневные прогулки и при необходимости витамин D в добавках (по назначению врача). Сон не менее 7 часов. Нарушение циркадных ритмов напрямую снижает устойчивость к инфекциям. Витаминное питание. Осенью полезны цитрусовые, квашеная капуста, шиповник, орехи и морская рыба. Регулярная физическая активность. Даже 20 минут ходьбы в день стимулируют кровообращение и иммунитет. Проветривание помещений. 3-4 раза в день по 10 минут для снижения концентрации микробов. Контрастный душ. Тренирует сосуды и помогает адаптироваться к температурным перепадам.

Таблица 2. Питательные вещества, поддерживающие иммунитет

Вещество Источник Как помогает Витамин D Рыба, яйца, солнце Активирует Т-лимфоциты Витамин C Цитрусовые, шиповник, перец Укрепляет сосуды и снижает воспаление Цинк Морепродукты, тыквенные семечки Повышает устойчивость к вирусам Омега-3 Лосось, льняное масло Уменьшает воспаление Пробиотики Йогурт, кефир, квашеные овощи Поддерживают микрофлору кишечника

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: одеваться слишком легко осенью.

Последствие: переохлаждение и простуды.

Альтернатива: многослойная одежда, чтобы регулировать тепло.

Ошибка: заменять овощи фастфудом.

Последствие: дефицит витаминов и упадок энергии.

Альтернатива: сезонные овощи — морковь, капуста, свёкла.

Ошибка: забывать пить воду.

Последствие: сухость слизистой, снижение местного иммунитета.

Альтернатива: 1,5-2 литра жидкости в день, включая травяные чаи.

А что если иммунитет уже ослаб

Если вы стали чаще болеть, появилась хроническая усталость или бессонница, это сигнал к действию. Начните с анализа уровня витамина D, откорректируйте питание, увеличьте физическую активность и высыпайтесь. В тяжёлых случаях врач может назначить иммунотропные препараты или адаптогены, но главное — вовремя заметить первые признаки спада.