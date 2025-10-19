Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач рассказала, как гормональные сбои рисуют лицо: когда отёки и покраснение — не косметика, а болезнь
Контраст, от которого не отвести глаз: как чёрная листва делает яркие цветы ещё ярче
Тёмная энергия разоблачена: учёные нашли способ обойтись без неё во Вселенной
Энергия просыпается, как вулкан: короткие тренировки взрывают внутренний потенциал
Как легально забрать ценность из Эрмитажа: Ксения Собчак раскрывает условия этой уникальной сделки
Он жил, когда рыбы ещё учились плавать: почему исчез гигант, державший в страхе древние реки
Холод, снег и мороз не мешают: куры несутся как летом — секрет прост до гениальности
Идеальная форма начинается со спины: как исправить ошибки, мешающие росту силы и мышц
Кроссовер с душой обогревателя и логикой планшета: стоит ли связываться с Haval Jolion

Тёплый свитер не спасёт: главное оружие против осеннего упадка — внутри нас

Здоровье

С первыми холодами многие замечают: простуды случаются чаще, усталость усиливается, настроение падает. Осень — время, когда иммунитет сталкивается с целым комплексом стрессовых факторов. Доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко объяснил, почему именно в этот сезон организм становится уязвимым и как можно этому противостоять.

Постоянный насморк у взрослого
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Постоянный насморк у взрослого

Почему осенью падает иммунитет

Наш организм работает в тесной связи с окружающей средой. Когда изменяются температура, влажность и продолжительность дня, перестраивается вся физиология: от обмена веществ до активности иммунных клеток. Эти процессы не всегда происходят плавно, и именно осенью проявляются их слабые места.

"Эти факторы особенно выражены в Москве. Резкое сокращение светового дня — это ключевой фактор для мегаполиса. Дефицит солнечного света приводит к снижению выработки витамина D, критически важного для работы иммунных клеток, и к нарушению циркадных ритмов, что вызывает сонливость, апатию и снижает резистентность организма", — отметил доцент Дмитрий Карпенко.

Таблица 1. Основные причины ослабления иммунитета осенью

Фактор Как влияет на организм Последствия
Похолодание и влажность Сужают сосуды слизистой носа Повышают риск простуды
Закрытые помещения Рост контактов и патогенов Быстрая передача вирусов
Возвращение с отпусков Обмен микрофлорой Повышенная заболеваемость
Короткий день Недостаток витамина D Снижение активности иммунных клеток
Тяжелая пища Недостаток витаминов Замедление обмена веществ
Загрязнённый воздух Токсическая нагрузка Ослабление дыхательной системы

Как действуют осенние факторы на организм

1. Похолодание и влажность

Резкое снижение температуры и повышенная влажность способствуют переохлаждению, особенно слизистых дыхательных путей. Сосуды сужаются, местный иммунитет ослабевает, и вирусам легче проникать в организм.

2. Закрытые пространства

Осенью мы больше времени проводим в помещениях — офисах, транспорте, школах. В таких условиях повышается концентрация микробов и вирусов, а обмен воздухом снижается, что увеличивает риск заражения.

3. Возвращение в коллективы

После лета, когда иммунная система "отдыхала", организм сталкивается с новой волной микрофлоры. Это естественная реакция адаптации, но она временно ослабляет защиту.

4. Меньше солнца — меньше витамина D

Сокращение светового дня напрямую влияет на выработку витамина D, который активирует Т-лимфоциты — клетки, отвечающие за распознавание и уничтожение вирусов. Недостаток солнечного света вызывает также избыток мелатонина — отсюда сонливость и апатия.

5. Сезонное изменение рациона

Осенью рацион смещается в сторону калорийной, углеводной пищи, в которой мало свежих витаминов. Организм недополучает витамин C, цинк и антиоксиданты, которые поддерживают иммунную систему.

6. Экологическая нагрузка

В крупных городах загрязнённый воздух сдерживает нормальную работу дыхательных путей и создаёт дополнительное воспаление. Мелкие частицы пыли и выхлопных газов раздражают слизистую, снижая местный иммунитет.

Как поддержать иммунитет осенью

Чтобы противостоять осенним нагрузкам, важно укреплять организм комплексно. Ни один фактор сам по себе не критичен, но их сочетание ослабляет защитные силы.

Советы шаг за шагом

  1. Больше света. Используйте дневные прогулки и при необходимости витамин D в добавках (по назначению врача).

  2. Сон не менее 7 часов. Нарушение циркадных ритмов напрямую снижает устойчивость к инфекциям.

  3. Витаминное питание. Осенью полезны цитрусовые, квашеная капуста, шиповник, орехи и морская рыба.

  4. Регулярная физическая активность. Даже 20 минут ходьбы в день стимулируют кровообращение и иммунитет.

  5. Проветривание помещений. 3-4 раза в день по 10 минут для снижения концентрации микробов.

  6. Контрастный душ. Тренирует сосуды и помогает адаптироваться к температурным перепадам.

Таблица 2. Питательные вещества, поддерживающие иммунитет

Вещество Источник Как помогает
Витамин D Рыба, яйца, солнце Активирует Т-лимфоциты
Витамин C Цитрусовые, шиповник, перец Укрепляет сосуды и снижает воспаление
Цинк Морепродукты, тыквенные семечки Повышает устойчивость к вирусам
Омега-3 Лосось, льняное масло Уменьшает воспаление
Пробиотики Йогурт, кефир, квашеные овощи Поддерживают микрофлору кишечника

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: одеваться слишком легко осенью.
    Последствие: переохлаждение и простуды.
    Альтернатива: многослойная одежда, чтобы регулировать тепло.

  • Ошибка: заменять овощи фастфудом.
    Последствие: дефицит витаминов и упадок энергии.
    Альтернатива: сезонные овощи — морковь, капуста, свёкла.

  • Ошибка: забывать пить воду.
    Последствие: сухость слизистой, снижение местного иммунитета.
    Альтернатива: 1,5-2 литра жидкости в день, включая травяные чаи.

А что если иммунитет уже ослаб

Если вы стали чаще болеть, появилась хроническая усталость или бессонница, это сигнал к действию. Начните с анализа уровня витамина D, откорректируйте питание, увеличьте физическую активность и высыпайтесь. В тяжёлых случаях врач может назначить иммунотропные препараты или адаптогены, но главное — вовремя заметить первые признаки спада.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Домашние животные
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Наука и техника
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Популярное
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.

Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Последние материалы
Авиабилеты станут дефицитом? Lufthansa урезает полёты из-за налогов
Подушка задышала свежестью и стала как новая: копеечный раствор творит чудеса
Чеснок, который не болеет и хранится всю зиму: вот как вывести его прямо на грядке
Парадокс интеллекта: как гены, делающие нас умнее, одновременно повышают уязвимость мозга
99 поворотов судьбы: зачем туристы штурмуют Небесную лестницу в Китае
Между пользой и перегревом: баня прошла проверку на мифы — результаты удивили
Забудьте о сливках: паста с грибами, от которой невозможно оторваться — на всё про всё нужно 15 минут
Прощай, зеркало: как природа обманывает наши ожидания
Размер не главное: 10 мини-цветов, которые визуально расширяют сад и прячут недостатки
Минус бывает только в холодильнике: как студент из Бенина открыл для себя Сибирь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.