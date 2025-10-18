Обычный продукт, что ведёт двойную жизнь: вкус как у лакомства, эффект как у лекарства

Начало дня с греческого йогурта — это не просто вкусно, но и полезно. Британские учёные назвали его одним из самых удачных продуктов для завтрака: доступный, питательный и помогающий снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Что делает этот кисломолочный продукт особенным и почему его стоит включить в ежедневное меню — рассказываем подробно.
Греческий йогурт получают ферментацией молока с добавлением живых бактериальных культур. Его отличает особый процесс фильтрации: из продукта удаляют часть жидкости — сыворотки, благодаря чему йогурт становится густым, кремовым и содержит меньше углеводов и сахара, чем обычный.
При этом концентрация белка возрастает почти вдвое, а количество кальция остаётся высоким. Белок необходим для поддержания мышечной массы и насыщения, а кальций — для крепких костей и нормальной работы сердца. Добавление 200 граммов греческого йогурта в мюсли, вместо 200 мл молока, может удвоить количество получаемого вами утром белка — с семи граммов до 14.
Главное отличие — в соотношении питательных веществ. Греческий йогурт гуще, сытнее и содержит меньше сахара. Он также дольше переваривается, поэтому уровень глюкозы в крови повышается медленнее, что помогает избежать резких скачков аппетита и усталости.
|Показатель (на 100 г)
|Греческий йогурт
|Обычный йогурт
|Белки
|10 г
|4-5 г
|Углеводы
|3-4 г
|7-10 г
|Сахар
|3-5 г
|10-12 г
|Жиры
|3-5 г
|1-3 г
|Консистенция
|Густая
|Жидкая
|Сытость
|Высокая
|Средняя
Благодаря такому составу греческий йогурт особенно полезен для людей, следящих за весом, спортсменов и тех, кто хочет получать максимум энергии с утра.
Источник белка. Одна порция (200 г) обеспечивает до 30% суточной нормы белка.
Полезен для сердца. Сочетание кальция, магния и белка помогает поддерживать эластичность сосудов и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Поддерживает микрофлору. Благодаря живым бактериальным культурам улучшает пищеварение и баланс кишечных бактерий.
Низкий гликемический индекс. Не вызывает резкого повышения сахара в крови.
Подходит для перекусов. Его можно использовать вместо десертов, майонеза или сметаны.
Комбинация питательных веществ, содержащихся в продукте, снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, даже несмотря на то, что молочные продукты содержат насыщенные жиры.
Профессор Тим Спектор, известный британский эпидемиолог, назвал греческий йогурт "лучшим вариантом для полезного завтрака", но с одним условием — чистый состав.
"Не все греческие йогурты одинаковы. Некоторые из них содержат скрытые сахара, этого стоит избегать", — заявил профессор.
Самый полезный продукт должен содержать только два ингредиента: молоко и живые бактериальные культуры. Если в составе есть ароматизаторы, сахар или стабилизаторы — перед вами обычный десерт, а не йогурт для здоровья.
|Признак
|Хороший выбор
|Нежелательный выбор
|Состав
|Только молоко и закваска
|Сахар, ароматизаторы, красители
|Консистенция
|Густая, кремовая
|Водянистая, жидкая
|Вкус
|Нейтральный, слегка кисловатый
|Сильно сладкий
|Калорийность
|60-100 ккал/100 г
|Более 130 ккал/100 г
|Упаковка
|Указано "Greek" или "Strained"
|"Йогурт с наполнителем", "десерт"
добавьте ягоды и мёд - получите антиоксидантный десерт;
смешайте с орехами и семенами - для ощущения сытости на весь день;
используйте вместо сливок в овсянке или смузи;
добавьте кусочки фруктов и немного корицы — натуральная сладость без сахара.
Ошибка: выбирать обезжиренный йогурт.
Последствие: хуже усвоение витаминов A, D и E.
Альтернатива: йогурт средней жирности (2-5%) с живыми культурами.
Ошибка: покупать сладкие йогурты с добавками.
Последствие: повышение сахара в крови и риск ожирения.
Альтернатива: натуральный йогурт, подслащённый свежими фруктами.
Ошибка: хранить открытый йогурт дольше двух дней.
Последствие: рост вредных бактерий.
Альтернатива: хранить продукт в холодильнике при +2…+6°C и использовать свежим.
Греческий йогурт можно чередовать с кефиром, ряженкой или натуральным творогом. Но именно йогурт сочетает в себе идеальный баланс белка, кальция и пробиотиков. Если по какой-то причине вы избегаете молочного, выбирайте растительные аналоги — соевые или кокосовые йогурты с добавленными пробиотиками.
Греческий йогурт — пример того, как простая привычка может улучшить здоровье. Один стакан утром обеспечивает сытость, защищает сердце и поддерживает микрофлору — именно то, что нужно для хорошего начала дня.
