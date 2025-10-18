От эликсира до искушения: пиво проходит путь от святого напитка до табу XXI века

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Многие уверены, что пиво вредно по определению. Другие — что это почти оздоровительный напиток, ведь делают его из злаков, богатых витаминами и минералами. Правда, как всегда, посередине. Попробуем разобраться, где пиво действительно может принести пользу, а где скрывается обманчивое ощущение пользы.

Момент открытия бутылки с брызгами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Момент открытия бутылки с брызгами

Как пиво появилось на свет

Пиво — один из древнейших напитков в мире, и его история тесно связана с земледелием. Первые следы пивоварения археологи нашли в Китае — возраст находок около 9 тысяч лет. В Древнем Египте напиток считался даром богов, а пили его все — от рабов до фараонов. Современные пивовары даже возрождают древние технологии, используя дрожжи, извлечённые из сосудов возрастом до пяти тысяч лет.

Только в Средние века пиво стало похоже на современное: появилось фильтрование, хмель и новые сорта дрожжей. Тогда напиток превратился из простого брожёного зернового отвара в узнаваемый янтарный эликсир.

Из чего делают пиво

Основные ингредиенты — солод, хмель, дрожжи и вода. Каждый из них играет свою роль.

  • Солод. Это пророщенные зёрна (обычно ячмень), богатые крахмалом. При затирании с водой крахмал превращается в сахар — основу для брожения.

  • Хмель. Придаёт горечь, аромат и сдерживает сладость сусла.

  • Дрожжи. Микроорганизмы, которые превращают сахар в спирт и углекислый газ.

  • Вода. Звучит просто, но от её минерального состава зависит вкус.

Таблица 1. Сравнение основных компонентов пива

Компонент Роль в напитке Польза Возможный вред
Солод Источник сахара и питательных веществ Содержит витамины группы B Повышает калорийность
Хмель Добавляет аромат и горечь Богат антиоксидантами Может вызывать аллергию
Дрожжи Обеспечивают брожение Содержат микроэлементы Вырабатывают спирт
Вода Основа напитка Определяет вкус и мягкость При загрязнении ухудшает качество

Сколько пива можно пить без вреда

Центры по контролю заболеваний США определяют "умеренность" как не более двух порций пива в день для мужчин и одной — для женщин. Одна порция — это 350 мл напитка (12-14 г чистого спирта). В таких дозах пиво не сокращает продолжительность жизни — так показали результаты анализа почти 5 миллионов человек.

Но при систематическом превышении дозировки "жидкий хлеб" превращается в проблему.

Пиво как источник питательных веществ

Несмотря на репутацию "пустых калорий", пиво содержит микроэлементы, минералы и витамины группы B. В одной банке (350 мл) можно найти около 100 ккал, немного белка, магний, калий, фосфор и даже фтор. Это объясняет, почему в древности напиток называли "жидким хлебом".

Кроме того, пиво богато антиоксидантами — примерно 80% из них поступают из солода, а оставшиеся из хмеля. Эти вещества помогают организму бороться со свободными радикалами, снижая воспаления и риск старения клеток.

Как пиво может быть полезно

  1. Для кишечника. Пиво содержит пребиотики — β-глюканы и арабиноксиланы, которые питают полезные бактерии микробиоты.

  2. Для сердца. Умеренное употребление повышает уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП) и снижает риск сердечных заболеваний.

  3. Для костей. Благодаря кремнию укрепляет кости и снижает риск остеопороза.

  4. Для мозга. Антиоксидант ксантогумол защищает нейроны от окислительного стресса.

  5. Для зубов. Умеренные дозы мешают образованию бактериальных плёнок на эмали.

  6. Для долголетия. Исследования показали: люди, умеренно пьющие пиво, живут дольше, чем абсолютные трезвенники.

Таблица 2. Плюсы и минусы пива

Плюсы Минусы
Содержит витамины группы B и минералы Высокая калорийность
Укрепляет сосуды и кости при умеренном употреблении Может вызывать привыкание
Поддерживает микрофлору кишечника Нарушает обмен веществ при избытке
Обладает антиоксидантными свойствами Повышает риск ожирения и диабета

Кому пиво противопоказано

  • беременным женщинам — даже малые дозы вредят плоду;

  • людям с алкогольной зависимостью или её риском;

  • пациентам с заболеваниями печени;

  • тем, кто принимает лекарства, несовместимые с алкоголем.

Даже умеренные дозы могут быть опасны в сочетании с медицинскими препаратами или хроническими патологиями.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: считать пиво безопасным, если оно безалкогольное.
    Последствие: избыток сахара и повышение глюкозы в крови.
    Альтернатива: выбирать сорта без добавления сиропов и фруктовых смесей.

  • Ошибка: пить пиво ежедневно "для профилактики".
    Последствие: формируется зависимость, нарушается обмен веществ.
    Альтернатива: ограничить употребление до пары раз в неделю.

  • Ошибка: заменять пивом воду после тренировок.
    Последствие: обезвоживание из-за алкоголя.
    Альтернатива: пить изотоники или воду, а безалкогольное пиво — только как редкий вариант после спорта.

А что если пить только безалкогольное?

Парадоксально, но безалкогольное пиво не всегда полезнее. Оно может содержать больше сахара, особенно фруктовые сорта. Однако после тренировки этот напиток помогает восстановить запасы гликогена в мышцах. А ещё, как показали исследования португальских учёных, и обычное, и безалкогольное пиво положительно влияют на микробиоту кишечника.

Какое пиво выбрать

  • светлое — содержит меньше калорий и алкоголя;

  • крепостью до 5%;

  • без добавленного сахара;

  • сваренное по традиционной технологии, желательно крафтовое.

При таких условиях пиво можно считать напитком с минимальным риском и частичной пользой. Главное — помнить: всё зависит от дозы. Даже древние пивовары понимали, что "мера" — лучший ингредиент любого напитка.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
