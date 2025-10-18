Фокус рушится под светом мониторов: простые движения претендуют на спасение зрения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Долгая работа за компьютером, гаджетами и чтение мелкого текста неизбежно вызывают усталость глаз. В соцсетях же гуляют советы и обещания: достаточно делать простую гимнастику, и зрение станет острее, исчезнут морщины, а очки больше не понадобятся. Разберёмся, где заканчивается польза, а где начинаются выдумки.

Новый сенсор машинного зрения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Новый сенсор машинного зрения

Почему упражнения для глаз действительно нужны

Наши глаза не просто фиксируют изображение — за каждое движение отвечают глазодвигательные мышцы. Когда человек долго смотрит в экран, мышцы напрягаются, а цилиарная мышца, регулирующая фокус, спазмируется. Это похоже на то, как рука устаёт, если держать предмет слишком долго. Несложная гимнастика даёт глазам шанс расслабиться и восстановить баланс нагрузки.

Регулярные упражнения помогают:

  • снизить зрительное напряжение;

  • улучшить приток крови к тканям глаз;

  • уменьшить сухость и раздражение слизистой;

  • повысить концентрацию при длительной работе с текстом или экраном.

Популярные упражнения для глаз

Эти простые техники можно выполнять прямо за рабочим столом.

Зажмуривание

Если долго смотреть в монитор, человек моргает реже, и глаза пересыхают. Чтобы этого избежать, зажмурьте глаза на 3-5 секунд, затем широко откройте их на 2-3 секунды. Повторите 5-10 раз — это поможет распределить слёзную плёнку и снять усталость.

Пальминг

Разотрите ладони до ощущения тепла и накройте ими глаза, не прикасаясь к векам. Сидите так от 20 секунд до пары минут, пока не почувствуете расслабление. Это упражнение помогает снять напряжение и улучшить кровоток в глазах.

Закатывание глаз

Сядьте прямо и медленно вращайте глазами по часовой стрелке, а затем против. Делайте по три круга в каждую сторону, стараясь двигать глазами плавно. Это тренирует глазодвигательные мышцы и улучшает подвижность глазного яблока.

Упражнение с карандашом

Держите перед собой карандаш или ручку и медленно приближайте его к носу, не теряя фокус. Если изображение раздваивается, остановитесь и попробуйте восстановить чёткость. Это упражнение развивает способность быстро менять фокус.

"Близко — далеко"

Фокусируйте взгляд на большом пальце вытянутой руки, затем переведите его на предмет в 3, а потом в 10 метрах. Повторите 10 раз. Упражнение помогает снять спазм аккомодации и тренирует гибкость фокусировки.

"Восьмёрка"

Выберите точку перед собой и "рисуйте" глазами воображаемую цифру восемь. Через 30 секунд меняйте направление. Это развивает координацию глаз и улучшает кровообращение.

Мифы и правда о гимнастике для глаз

Миф: упражнения избавляют от очков.
Правда: они помогают только при ложной близорукости, вызванной спазмом мышц. Настоящую миопию или астигматизм исправить гимнастикой нельзя.

Миф: регулярная тренировка глаз может устранить возрастные изменения.
Правда: пресбиопия возникает из-за уплотнения хрусталика, и упражнения не влияют на его эластичность.

Миф: гимнастика лечит косоглазие.
Правда: в некоторых случаях упражнения помогают при недостаточности конвергенции, но только под контролем врача и с применением ортоптических методов.

Миф: упражнения улучшают зрение при катаракте и глаукоме.
Правда: эти заболевания связаны с изменениями внутри глаза, а не с мышцами, поэтому гимнастика неэффективна.

Миф: зарядка для глаз бесполезна.
Правда: она помогает снизить усталость, улучшить циркуляцию и предотвратить сухость глаз, особенно при работе с экранами.

Правило "20-20-20"

Американский офтальмолог Джеффри Эншел предложил простую формулу профилактики зрительного утомления. Каждые 20 минут делайте 20-секундный перерыв и смотрите на объект, находящийся на расстоянии 20 футов (около 6 метров). Это позволяет мышцам расслабиться и снижает риск спазма аккомодации.

Чтобы не забывать делать паузы, можно:

  • ставить напоминания на смартфоне;

  • использовать приложения, которые сигнализируют каждые 20 минут;

  • делать лёгкую гимнастику в эти перерывы.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять упражнения без регулярности.
    Последствие: эффект кратковременный, глаза снова устают.
    Альтернатива: включите гимнастику в ежедневный режим, делайте по 5-10 минут трижды в день.

  • Ошибка: надеяться, что гимнастика заменит очки.
    Последствие: прогрессирование близорукости или других нарушений.
    Альтернатива: посещайте офтальмолога раз в год и корректируйте зрение по медицинским показаниям.

  • Ошибка: делать упражнения при воспалении или боли.
    Последствие: ухудшение состояния и раздражение слизистой.
    Альтернатива: дождитесь консультации врача и не тренируйте глаза во время болезни.

А что если не делать гимнастику вообще?

Если глаза постоянно перенапряжены, ухудшается микроциркуляция, появляется ощущение песка, головные боли и временное помутнение зрения. Без профилактики может развиться хронический спазм аккомодации, который трудно снять без медикаментов и физиопроцедур.

Плюсы и минусы гимнастики для глаз

Плюсы:

  • помогает расслабить мышцы;

  • снижает риск сухости глаз;

  • улучшает фокусировку при длительной работе за экраном;

  • повышает тонус глазных мышц.

Минусы:

  • не лечит близорукость и дальнозоркость;

  • требует регулярности;

  • не подходит при острых воспалениях или после операций.

Упражнения для глаз — не чудо и не панацея, но эффективный способ помочь себе в условиях постоянного зрительного стресса. Главное — помнить, что гимнастика работает только в тандеме с полноценным сном, питанием и отдыхом от экранов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
