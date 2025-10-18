Апельсиновая корка боится не массажа, а движения: правда о модном лимфодренаже

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Лимфодренажный массаж сегодня — одна из самых популярных процедур в салонах красоты и клиниках. Его называют "детоксом без таблеток", "спасением от целлюлита" и даже "альтернативой спорту". Но действительно ли он так полезен? И в каких случаях может навредить?

Тренировочный массаж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренировочный массаж

Что такое лимфодренажный массаж

Лимфодренажный массаж (ЛМ) — мягкая техника стимуляции лимфатической системы, направленная на улучшение оттока лимфы и выведение лишней жидкости из тканей. В отличие от классического массажа, здесь применяются плавные движения, поглаживания и лёгкие надавливания.

Методика возникла ещё в XIX веке благодаря остеопатам Эндрю Тейлору Стиллу, Элмеру Барберу, Эрлу Миллеру и Эмилю Воддеру. Сегодня её применяют в косметологии, реабилитации, спортивной медицине и даже в терапии лимфедемы — хронических отёков после удаления лимфатических узлов.

Как работает лимфатическая система

Лимфатическая система — сеть сосудов и узлов, по которым движется лимфа. Она:

  • возвращает лишнюю жидкость и белки в кровоток;

  • фильтрует токсины и патогены;

  • обеспечивает транспорт лимфоцитов и иммунную защиту.

В норме лимфа движется медленно и равномерно. Но малоподвижный образ жизни, хронический стресс, гормональные сбои, травмы или даже тесная одежда могут вызывать застой лимфы.

"В ряде случаев стимуляция лимфатической системы внешними факторами — например, во время физической активности или массажа — помогает избавиться от застоев", — поясняет массажист клиники "Скандинавия" Сергей Волошин.

Польза лимфодренажного массажа

• Уменьшение отёков

Ручной лимфодренаж помогает уменьшить локальные отёки, особенно у пациентов с лёгкой и умеренной лимфедемой после операций на груди.

• Улучшение обменных процессов

Некоторые исследования на животных показали ускорение лимфотока и активности лейкоцитов. У людей этот эффект пока не доказан, но косвенно может способствовать восстановлению тканей.

• Поддержка кожи и уменьшение целлюлита

Клиенты часто отмечают визуальное улучшение состояния кожи и снижение "апельсиновой корки". Это связано с выведением жидкости, а не с реальным уменьшением жировой ткани.

"После курса лимфодренажа видны изменения толщины кожно-жировой складки — это эффект улучшения обмена и снятия отёков", — говорит Сергей Волошин.

• Восстановление после спорта

Лимфодренаж активно применяют спортсмены: он помогает снять мышечную усталость и ускорить выведение продуктов метаболизма. В исследовании 2020 года у лыжников после процедур отмечалось улучшение самочувствия и восстановления.

Помогает ли лимфодренаж похудеть

Нет. Процедура не разрушает жировые клетки, а лишь выводит излишки жидкости. Из-за этого визуально тело может показаться стройнее, но эффект временный. Для устойчивого результата требуется физическая активность и питание с дефицитом калорий. Лимфодренаж можно использовать как дополнение — для уменьшения отёков и повышения тонуса кожи.

Ручной и аппаратный лимфодренаж: в чём разница

Ручной лимфодренаж выполняется мягко, по направлению лимфотока. Он безопаснее и подходит людям с чувствительной кожей.

Аппаратный лимфодренаж (баротерапия, LPG, прессотерапия) использует сжатие тканей воздухом или вакуумом. Процедура эффективна, но создаёт нагрузку на почки и сердце.

"Почки могут не успеть отфильтровать весь объём жидкости, поступающей из тканей. Поэтому аппаратные методики должны проводиться под контролем врача", — отмечает Сергей Волошин.

Он добавляет, что бытовые приборы для домашнего лимфодренажа — это маркетинговый ход: у них нет достаточной силы воздействия, зато есть риски при неправильном применении.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: делать лимфодренаж слишком часто.
    последствие: нарушение водно-солевого баланса.
    альтернатива: курс из 6-10 процедур с перерывом.

  • Ошибка: рассматривать массаж как метод похудения.
    последствие: разочарование и потеря эффекта.
    альтернатива: сочетать с физической активностью и правильным питанием.

  • Ошибка: выполнять аппаратные процедуры без обследования.
    последствие: нагрузка на сердце и почки.
    альтернатива: предварительная консультация с врачом и ручной массаж.

Противопоказания

Перед курсом лимфодренажа обязательна консультация специалиста.

Относительные противопоказания:

  • лихорадка, острые воспаления;

  • склонность к кровотечениям;

  • гнойные процессы, кожные инфекции;

  • аллергические высыпания;

  • гипертония, ишемия миокарда.

Абсолютные противопоказания:

  • заболевания крови;

  • онкологические процессы;

  • активная форма туберкулёза;

  • ВИЧ/СПИД.

Плюсы и минусы лимфодренажного массажа

Плюсы:

  • улучшает отток лимфы и кровообращение;

  • уменьшает отёки;

  • способствует расслаблению и восстановлению после нагрузок;

  • может улучшить внешний вид кожи.

Минусы:

  • временный эффект;

  • не влияет на жир и массу тела;

  • требует медицинского контроля при заболеваниях.

Часто задаваемые вопросы

Сколько процедур нужно для эффекта?
Заметные изменения обычно видны после 4-6 сеансов.

Можно ли делать массаж дома?
Ручной — да, после обучения технике. Аппаратный — только под контролем специалиста.

Помогает ли лимфодренаж от целлюлита?
Частично — снимает отёчность и улучшает тонус кожи, но не убирает структурные изменения жировой ткани.

Мифы и правда

  • Миф: лимфодренаж избавляет от токсинов.
    правда: он лишь улучшает лимфообращение, а не очищает организм.

  • Миф: можно похудеть на несколько килограммов.
    правда: теряется только жидкость, а не жир.

  • Миф: процедура полностью безопасна.
    правда: при некоторых болезнях она может нанести вред.

Три интересных факта

  1. У человека лимфа составляет около 15% массы тела.

  2. Лимфатические сосуды не имеют собственного "насоса" — лимфа движется только при сокращении мышц.

  3. С помощью лимфодренажа впервые начали лечить отёки у солдат после Второй мировой войны.

Лимфодренажный массаж — не чудо-процедура, но полезный инструмент, если применять его разумно. Он способен улучшить самочувствие, внешний вид и снять отёчность, однако не заменяет здоровый образ жизни, физическую активность и медицинское лечение.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
