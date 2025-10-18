Щепотка заботы о сердце: заменители соли помогают миллионам людей контролировать давление

7:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миллионы людей во всём мире страдают от гипертонии, но немногие знают, что даже небольшая замена обычной соли может помочь контролировать давление. Новое исследование, представленное на конференции Американской кардиологической ассоциации по вопросам гипертонии 2025 года, показало: заменители соли — эффективное и безопасное средство для снижения натрия в рационе и стабилизации артериального давления.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Заменитель соли

Тем не менее, несмотря на доказанную пользу, пользуются ими единицы.

"Дешёвое и недооценённое средство"

По словам исследователей, заменители соли — простое и доступное решение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но популярность их крайне низка: в США заменяют обычную соль аналогами менее 6% взрослых.

Это удивительно простое средство от повышенного давления, которым почти никто не пользуется.

Учёные называют этот факт упущенной возможностью для общественного здоровья, ведь гипертония остаётся одной из главных причин смертности в мире.

Почему заменители соли эффективны

Главный принцип прост: натрий частично или полностью заменяется калием. Вкус такой соли почти не отличается от обычной, но излишек натрия в организме уменьшается, а уровень калия повышается — это помогает сосудам расслабляться и снижает нагрузку на сердце.

Однако стоит помнить: калийная соль может иметь слабое горьковатое послевкусие, особенно при нагревании.

Большинство людей получает избыток натрия из переработанных и ресторанных продуктов, а не из соли, добавляемой дома. Поэтому даже небольшое изменение привычек может принести ощутимую пользу.

Гипертония в цифрах

По данным американских исследователей:

46,7% взрослых жителей США (около 122 млн человек) страдают от повышенного давления;

ежегодно гипертония становится причиной более 130 тысяч смертей;

избыточное потребление соли — один из ключевых факторов риска.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует:

не более 2300 мг натрия в день для здоровых людей;

до 1500 мг — для тех, у кого давление повышено.

При этом даже сокращение соли на 1000 мг в день способно значительно улучшить состояние сосудов.

Как проходило исследование

Учёные проанализировали данные более 37 тысяч взрослых из базы Национального обследования здоровья и питания США (NHANES) за 2003-2020 годы.

Все участники были разделены на четыре категории:

Люди с высоким давлением, которое удавалось контролировать с помощью лекарств. Люди, у которых лечение не давало результата. Люди с повышенным давлением без терапии. Люди с нормальным давлением.

Они сообщили, какую соль используют — обычную или заменитель, и как часто добавляют её в пищу.

Что показали результаты

Выяснилось, что люди, использующие заменители соли, имели более низкие показатели давления и меньшее потребление натрия. Однако их доля оказалась ничтожно мала — от 2,3 до 5,1% населения.

Авторы пришли к выводу, что регулярное употребление калийной соли может помочь миллионам людей по всему миру предотвратить развитие гипертонии и снизить риск инсультов и инфарктов.

"Заменители соли могли бы помочь миллионам людей контролировать давление, но ими пользуются крайне редко", — подчеркнули исследователи.

Сравнение: обычная соль vs заменитель

Параметр Обычная соль (NaCl) Калийная соль (KCl) Основной элемент Натрий Калий Влияние на давление Повышает Снижает Риск сердечно-сосудистых заболеваний Повышен Уменьшен Вкус Классический солёный Почти тот же, возможна лёгкая горечь Цена Низкая Ненамного выше

Советы шаг за шагом

Проконсультируйтесь с врачом. Особенно важно людям с хроническими заболеваниями почек или приёмом препаратов, влияющих на уровень калия. Переходите постепенно. Смешайте обычную соль с заменителем в пропорции 1:1 и снижайте долю натрия постепенно. Читайте этикетки. Много соли скрыто в готовых соусах, колбасе, хлебе и сырах. Добавляйте специи и травы. Лимон, чеснок, паприка и зелень усиливают вкус и помогают уменьшить потребность в соли. Следите за гидратацией. Умеренное потребление жидкости помогает почкам регулировать баланс натрия и калия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью отказаться от соли без замены.

Последствие: дисбаланс электролитов и снижение аппетита.

Альтернатива: использовать калийную соль, сохранив привычный вкус.

Ошибка: не учитывать скрытый натрий в продуктах.

Последствие: эффект заменителя сводится к нулю.

Альтернатива: выбирать продукты с пометкой low sodium.

Ошибка: злоупотреблять калийной солью без консультации.

Последствие: риск гиперкалиемии при заболеваниях почек.

Альтернатива: обсудить дозировку с врачом или диетологом.

Мифы и правда

Миф Правда "Соль нужна организму, заменять нельзя" Полный отказ вреден, но частичная замена снижает давление без потери вкуса "Калийная соль безвредна для всех" При болезнях почек избыток калия может быть опасен "Заменители — дорогие и бесполезные" Они доступны и доказано эффективны при регулярном использовании

А что, если заменить соль в промышленности?

Если хотя бы часть производителей начнёт использовать калийные заменители в готовых продуктах, влияние на здоровье населения будет огромным. По оценкам Американской кардиологической ассоциации, массовое внедрение калийной соли может предотвратить до 1,5 миллионов смертей ежегодно от болезней сердца и сосудов.

Однако для этого нужно сочетание: информирование населения, поддержка врачей и изменение пищевой индустрии.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Снижение давления и нагрузки на сердце Возможное горьковатое послевкусие Простота перехода и доступность Не подходит людям с почечными нарушениями Дешевле, чем медикаменты Низкая информированность населения Можно использовать в домашней готовке Ограниченное распространение в ресторанах и промышленности

Заменители соли — один из самых простых и недооценённых способов улучшить здоровье сердца и сосудов. Они позволяют сократить потребление натрия, не отказываясь от привычного вкуса блюд, и при этом снижают риск гипертонии.

Но чтобы эффект стал ощутимым, важно одно условие — регулярное использование и медицинский контроль. Простая привычка заменить часть соли калием может стать не менее эффективной, чем лекарственная терапия — и спасти тысячи жизней.