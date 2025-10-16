Осенние капризы организма: тело само говорит, чего ему не хватает, — важно правильно услышать

Осенью организм особенно чутко реагирует на перемены — сокращается световой день, становится прохладнее, а вместе с этим меняются и внутренние потребности. Иногда внезапно хочется солёной рыбы, а порой — сладких ягод. Эти странные желания нередко оказываются не просто капризом, а сигналом: телу не хватает определённых веществ.
Когда температура на улице падает, организм начинает испытывать дефицит йода и полиненасыщенных жирных кислот. Поэтому именно осенью многим хочется селёдки, скумбрии или сардин.
"Если ваш организм провоцирует на то, чтобы вы скушали какую-нибудь рыбку, то это первый признак недостатка йода в организме и жирных кислот", — сказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.
Он отметил, что даже простая сельдь может быть полезной, если выбирать слабосолёный вариант. Избыток соли перегружает почки и повышает давление, особенно при частом употреблении. Рыбу лучше сочетать со свежими овощами, зеленью и лимонным соком — такой вариант поможет усвоить жирные кислоты и избежать лишнего натрия.
Осенью хочется сладкого — организм стремится восполнить энергию, потраченную на адаптацию к холоду. Однако диетолог предупреждает: не все фрукты одинаково полезны, особенно в вечернее время.
"Любыми фруктами и ягодами лучше не злоупотреблять. Не стоит есть сладкое на ночь. Нормы приема — порядка 100–150 грамм за один раз для взрослого человека. Вечером необходимо исключить из рациона виноград, бананы и клубнику. А вот малину, богатую клетчаткой, в разумных количествах можно себе позволить", — объяснил эксперт.
Такой подход помогает избежать скачков сахара в крови и нарушения сна, сообщает "Радио 1". К тому же ягоды с высоким содержанием клетчатки поддерживают микрофлору кишечника и способствуют хорошему обмену веществ.
Осенью тяга к сладкому — частое явление. Это не всегда значит, что вы зависимы от сахара. Иногда организму просто не хватает серотонина, "гормона счастья", уровень которого снижается при недостатке света. В таких случаях помогут не только ягоды и сухофрукты, но и прогулки, физическая активность, ароматерапия с эфирными маслами цитрусовых.
Иногда сладкого хочется из-за обезвоживания — попробуйте выпить стакан воды или травяной чай. Если желание не прошло, выбирайте полезные источники глюкозы: мед, курагу, чернослив, но в небольших количествах.
Как понять, чего не хватает организму?
Если постоянно тянет на определённую пищу — например, рыбу или орехи, — это сигнал дефицита веществ. Желание рыбы указывает на нехватку йода, а орехов — магния и витамина Е.
Можно ли есть сладкое на ночь?
Нет. После 19:00 лучше выбирать белковые продукты или лёгкие овощи. Сладкие фрукты вызывают скачок инсулина и мешают выработке мелатонина.
Как восполнить йод, если не люблю рыбу?
Подойдут морская капуста, креветки, йодированная соль. Также можно использовать аптечные комплексы с йодом после консультации врача.
Осенью важно не только питаться правильно, но и заботиться о сне. Нехватка света снижает выработку серотонина, а вечерние углеводы усиливают сонливость. Диетологи советуют ужинать не позже 19:00, а после 21:00 — только травяной чай с мятой или ромашкой. Лёгкий белковый ужин (рыба, овощи, отварное яйцо) помогает телу восстанавливаться и вырабатывать мелатонин естественным образом.
