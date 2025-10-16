Осенние капризы организма: тело само говорит, чего ему не хватает, — важно правильно услышать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Осенью организм особенно чутко реагирует на перемены — сокращается световой день, становится прохладнее, а вместе с этим меняются и внутренние потребности. Иногда внезапно хочется солёной рыбы, а порой — сладких ягод. Эти странные желания нередко оказываются не просто капризом, а сигналом: телу не хватает определённых веществ.

Осеннее питание
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осеннее питание

Что говорит тело

Когда температура на улице падает, организм начинает испытывать дефицит йода и полиненасыщенных жирных кислот. Поэтому именно осенью многим хочется селёдки, скумбрии или сардин.

"Если ваш организм провоцирует на то, чтобы вы скушали какую-нибудь рыбку, то это первый признак недостатка йода в организме и жирных кислот", — сказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

Он отметил, что даже простая сельдь может быть полезной, если выбирать слабосолёный вариант. Избыток соли перегружает почки и повышает давление, особенно при частом употреблении. Рыбу лучше сочетать со свежими овощами, зеленью и лимонным соком — такой вариант поможет усвоить жирные кислоты и избежать лишнего натрия.

Как правильно есть фрукты и ягоды осенью

Осенью хочется сладкого — организм стремится восполнить энергию, потраченную на адаптацию к холоду. Однако диетолог предупреждает: не все фрукты одинаково полезны, особенно в вечернее время.

"Любыми фруктами и ягодами лучше не злоупотреблять. Не стоит есть сладкое на ночь. Нормы приема — порядка 100–150 грамм за один раз для взрослого человека. Вечером необходимо исключить из рациона виноград, бананы и клубнику. А вот малину, богатую клетчаткой, в разумных количествах можно себе позволить", — объяснил эксперт.

Такой подход помогает избежать скачков сахара в крови и нарушения сна, сообщает "Радио 1". К тому же ягоды с высоким содержанием клетчатки поддерживают микрофлору кишечника и способствуют хорошему обмену веществ.

Советы шаг за шагом: как настроить питание на осень

  1. Начинайте день с тёплой воды с лимоном или травяного чая — это мягко запускает обмен веществ.
  2. Включайте в рацион морскую рыбу не реже трёх раз в неделю. Если нет возможности покупать свежую, подойдут консервированные варианты в собственном соку.
  3. Ешьте сезонные фрукты — яблоки, груши, сливы. Они богаты антиоксидантами и пектинами.
  4. Уменьшите количество сахара: замените десерты печёными фруктами или ягодными смузи.
  5. За 4 часа до сна исключите углеводы, оставив в меню белок — курицу, рыбу, творог. Это поможет нормализовать уровень сахара и улучшит качество сна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть на ночь виноград или бананы.
    Последствие: повышение уровня сахара, тяжесть и бессонница.
    Альтернатива: малина или печёбное яблоко с корицей.
  • Ошибка: употреблять слишком солёную рыбу.
    Последствие: задержка жидкости, отёки, скачки давления.
    Альтернатива: слабосолёная сельдь, приготовленная дома с лимонным соком.
  • Ошибка: полностью исключить жиры.
    Последствие: ломкость волос, сухость кожи, усталость.
    Альтернатива: добавить в рацион орехи, авокадо, оливковое масло и рыбу.

Если организм требует сладкого

Осенью тяга к сладкому — частое явление. Это не всегда значит, что вы зависимы от сахара. Иногда организму просто не хватает серотонина, "гормона счастья", уровень которого снижается при недостатке света. В таких случаях помогут не только ягоды и сухофрукты, но и прогулки, физическая активность, ароматерапия с эфирными маслами цитрусовых.

Иногда сладкого хочется из-за обезвоживания — попробуйте выпить стакан воды или травяной чай. Если желание не прошло, выбирайте полезные источники глюкозы: мед, курагу, чернослив, но в небольших количествах.

FAQ

Как понять, чего не хватает организму?
Если постоянно тянет на определённую пищу — например, рыбу или орехи, — это сигнал дефицита веществ. Желание рыбы указывает на нехватку йода, а орехов — магния и витамина Е.

Можно ли есть сладкое на ночь?
Нет. После 19:00 лучше выбирать белковые продукты или лёгкие овощи. Сладкие фрукты вызывают скачок инсулина и мешают выработке мелатонина.

Как восполнить йод, если не люблю рыбу?
Подойдут морская капуста, креветки, йодированная соль. Также можно использовать аптечные комплексы с йодом после консультации врача.

Мифы и правда

  • Миф: осенью нужно есть больше мяса, чтобы согреться.
    Правда: согревает не мясо, а достаток калорий и движение. Белок нужен, но переедание ведёт к усталости.
  • Миф: если хочется солёного, значит, не хватает натрия.
    Правда: чаще это следствие обезвоживания или стресса. Попробуйте сначала выпить воду.
  • Миф: яблоки можно есть в любом количестве.
    Правда: избыток кислот может раздражать желудок, особенно натощак.

Сон и психология

Осенью важно не только питаться правильно, но и заботиться о сне. Нехватка света снижает выработку серотонина, а вечерние углеводы усиливают сонливость. Диетологи советуют ужинать не позже 19:00, а после 21:00 — только травяной чай с мятой или ромашкой. Лёгкий белковый ужин (рыба, овощи, отварное яйцо) помогает телу восстанавливаться и вырабатывать мелатонин естественным образом.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
