Альцгеймер молодеет: женщины болеют чаще, мужчины стареют быстрее — и это парадокс

Раннее развитие болезни Альцгеймера сегодня всё чаще обсуждается не только в медицинских кругах, но и среди людей, заботящихся о своём будущем здоровье. Учёные стремятся понять, почему у одних болезнь проявляется после 70 лет, а у других — уже в 40-50. Оказалось, что ключ к ответу может скрываться в генетике и особенностях образа жизни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на приёме у врача

Генетический фактор: наследие родителей

Одним из главных предрасполагающих факторов врачи называют наличие особого белка — аполипопротеина Е4. Этот белок кодируется геном, который человек наследует от родителей. Если один или оба родителя передают ребёнку этот вариант гена, риск развития Альцгеймера значительно возрастает.

"Белок аполипопротеин Е4, который человек может унаследовать от родителей, является одним из ключевых факторов риска", — рассказала врач-невролог, профессор Ольга Воробьева.

Но наличие гена не означает, что болезнь обязательно разовьётся. По словам специалистов, многое зависит от образа жизни, питания, физической активности и контроля за уровнем давления и сахара в крови.

Женщины болеют чаще

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало интересную закономерность: мужской мозг с возрастом уменьшается в объёме быстрее, однако женщины сталкиваются с болезнью Альцгеймера почти в два раза чаще. Учёные объясняют это тем, что женский организм дольше живёт в условиях гормональных колебаний — особенно в период менопаузы, когда уровень эстрогенов резко снижается.

Гормоны играют важную роль в защите нейронов, и их недостаток делает мозг уязвимее. Кроме того, женщины чаще сталкиваются с хроническим стрессом, нарушениями сна и депрессией, что тоже может повышать риск развития болезни.

Первые признаки

Нередко первые проявления болезни остаются незамеченными. На ранней стадии человек может начать забывать даты, путать имена, теряться в знакомых местах или не помнить, куда положил вещи.

"После обнаружения подобных признаков нужно обратиться к врачу, поскольку у пациента может оказаться не болезнь Альцгеймера, а когнитивное нарушение другой природы, например сосудистой", — отметила Воробьева.

На этом этапе врач может провести нейропсихологическое тестирование и назначить МРТ, анализы крови, а иногда и исследование спинномозговой жидкости — чтобы выявить белки, указывающие на изменения в головном мозге.

Профилактика

Как сообщает Москва 24, сегодня эффективного лекарства против болезни Альцгеймера не существует. Все препараты, представленные на рынке, лишь замедляют прогрессирование болезни, но не устраняют её причину. Поэтому особое внимание уделяется профилактике.

"В профилактике делается упор на нелекарственные методы для поддержания здорового образа жизни — нормальное артериальное давление и стабильный вес в течение всей жизни", — поделилась профессор.

Неврологи советуют придерживаться так называемой средиземноморской диеты, богатой рыбой, оливковым маслом, орехами, свежими овощами и фруктами. Также рекомендуется ежедневно уделять внимание умственным нагрузкам — чтению, изучению языков, логическим задачам.

Советы

Следите за артериальным давлением — гипертония ускоряет разрушение нейронных связей. Поддерживайте здоровый вес, избегайте ожирения и чрезмерного употребления сахара. Регулярно занимайтесь физической активностью — ходьба, плавание, йога помогают улучшить кровообращение мозга. Минимизируйте стресс и обеспечивайте себе полноценный сон. Развивайте когнитивные навыки — память, внимание, способность к обучению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: Игнорировать повышенное давление и холестерин.

• Последствие: Повреждение сосудов мозга и ускоренное развитие деменции.

• Альтернатива: Регулярный контроль показателей и приём назначенных врачом препаратов.

• Ошибка: Уповать только на таблетки и витамины.

• Последствие: Отсутствие улучшений, потеря времени.

• Альтернатива: Комплексный подход — диета, физическая активность, психотерапия.

• Ошибка: Оставлять пожилого человека без интеллектуальной нагрузки.

• Последствие: Быстрое ухудшение памяти и мышления.

• Альтернатива: Настольные игры, чтение, хобби, разговоры, обучение.

Если болезнь уже началась

Если диагноз подтверждён, главная задача — замедлить прогрессирование и облегчить жизнь пациента. Здесь важна поддержка семьи: организация безопасного пространства, установление режима, эмоциональная стабильность. Современные нейропротекторы и когнитивные стимуляторы помогают улучшить внимание и настроение, но требуют строгого медицинского контроля.

Мифы и правда

Миф 1. Болезнь Альцгеймера — естественная часть старения.

Правда. Это патологическое состояние, а не норма. Многие пожилые люди сохраняют ясный ум до глубокой старости.

Миф 2. Заболевание развивается внезапно.

Правда. Изменения начинаются за десятилетия до первых симптомов.

Миф 3. Диета и спорт не влияют на мозг.

Правда. Физическая активность и правильное питание доказано снижают риск деменции.

FAQ

Как проверить, есть ли риск?

Можно сдать генетический тест на наличие APOE4. Однако даже при положительном результате важно не паниковать — образ жизни играет огромную роль.

Что лучше: таблетки или тренировки мозга?

Лучший эффект достигается при сочетании когнитивных упражнений с медикаментозной терапией.

Сколько стоит лечение?

Стоимость зависит от региона и клиники, но в среднем курс медикаментов обходится от 5 до 15 тысяч рублей в месяц.

Ранняя болезнь Альцгеймера остаётся одной из самых сложных и тревожных медицинских загадок. Однако современные исследования показывают: даже при наследственной предрасположенности человек способен замедлить развитие заболевания. Генетика определяет лишь часть картины, а остальное зависит от нашего образа жизни — уровня стресса, питания, физической активности и заботы о мозге. Внимательное отношение к себе, регулярные обследования и профилактика способны сохранить ясность ума на долгие годы.