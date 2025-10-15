От таблеток до фитнес-мании: мода, которая закончится больничной койкой и испорченным желудком

Летом аптеки фиксируют настоящий ажиотаж вокруг средств от диареи. За несколько жарких месяцев 2025 года россияне потратили на эти препараты почти 12 миллиардов рублей. На первый взгляд кажется, что всё объясняется сезонным ростом кишечных инфекций. Однако врачи утверждают: не все покупатели используют лекарства по назначению, и часть из них рискует собственным здоровьем.

Почему летом растёт заболеваемость

Когда температура поднимается, ускоряется размножение бактерий и вирусов, вызывающих расстройства желудка. Проблема усугубляется жарой и антисанитарией: продукты быстро портятся, вода не всегда соответствует санитарным нормам, а уличная еда часто готовится без должного контроля.

"Повышается риск употребления некачественной воды, скоропортящихся продуктов и блюд, приготовленных с нарушением санитарных норм", — отметила заведующая поликлиникой № 2 "Военный городок" Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Ревкова.

Согласно наблюдениям медиков, всплеск заболеваемости приходится на июнь-август. В группе риска — дети, туристы и дачники, которые часто питаются вне дома.

Когда таблетки не лечат

Оказалось, что значительная часть продаж противодиарейных средств связана вовсе не с инфекциями. Некоторые россияне используют их в качестве… средства для похудения.

"Некоторые противодиарейные средства применяются неправильно, например, в попытках сбросить вес за счет уменьшения перистальтики кишечника. Подобные практики небезопасны: они могут приводить к запорам, интоксикации и нарушению микробиоты кишечника", — заявила Ревкова.

По словам врача, длительный приём таких препаратов без показаний может спровоцировать хронические нарушения пищеварения. Люди, стремящиеся быстро "сдуться" к отпуску, наносят удар по организму, не понимая, что потерянный вес — это не жир, а жидкость.

Как помочь себе без лекарств

Медики утверждают: лёгкие формы диареи можно вылечить без аптечных препаратов, если действовать грамотно.

"В легких случаях важно обеспечить питьевой режим [вода, солевые растворы для регидратации], временно исключить тяжелую пищу и продукты с высоким содержанием клетчатки. Противодиарейные препараты применяются симптоматически, но не должны полностью заменять медицинскую диагностику", — пояснила эксперт.

Интернет-издание «Подмосковье Сегодня» сообщает: чтобы не довести ситуацию до обезвоживания, важно восполнять потери жидкости и солей. Помогают аптечные регидратационные порошки, а в их отсутствие — домашний раствор (в литре воды растворить чайную ложку соли и столовую ложку сахара).

Советы шаг за шагом

При первых симптомах — отказаться от жирного, молочного и свежих овощей. Пить часто и понемногу — воду, отвар ромашки или слабый чай. Принимать сорбенты (например, активированный уголь или смекту). Наблюдать за состоянием — если температура или слабость усиливаются, обращаться к врачу.

"При подозрении на инфекционную диарею, особенно сопровождающуюся лихорадкой и обезвоживанием, такие методы не заменяют медикаментозную терапию. При сохранении симптомов более двух дней или появлении признаков интоксикации необходимо обращаться к врачу", — заключила Ревкова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использовать противодиарейные препараты для снижения веса.

Последствие: Нарушение микрофлоры, запоры, токсическое отравление.

Альтернатива: Поддержание нормального веса через рацион, пробиотики и ферментированные продукты (кефир, йогурт, клетчатка).

Если диарея застала в поездке

В дороге кишечные расстройства — частое явление. Туристы нередко сталкиваются с "синдромом путешественника", связанным с новой водой и кухней. Врач советует заранее собрать мини-аптечку с сорбентами, антисептическими салфетками, солевыми растворами и одноразовыми бутылками воды. Если симптомы не проходят, необходимо обратиться в ближайшую клинику.

Сравнение аптечных и народных средств

Средство Преимущества Недостатки Когда применять Противодиарейные препараты (лоперамид, имодиум) Быстро снимают симптомы, удобны в дороге Могут замедлить выведение токсинов Только при неинфекционной диарее Сорбенты (смекта, активированный уголь) Безопасны, подходят детям Не устраняют причину При лёгких расстройствах Народные средства (крепкий чай, крахмальный раствор) Доступны, щадящие Неэффективны при инфекциях Только при лёгкой форме Регидратационные растворы Предотвращают обезвоживание Не влияют на частоту стула При любой форме диареи Мифы и правда Миф Правда Таблетки от диареи можно пить для очищения организма Они не очищают, а тормозят перистальтику Если пить имодиум, можно не обращаться к врачу Это временное средство, а не лечение Крахмал и чай лечат любую диарею При инфекции они бессильны Диарея — это всегда отравление Причиной могут быть вирусы, стресс, аллергия Часто задаваемые вопросы (FAQ) Как выбрать лекарство от диареи?

Лучше всего обратиться к врачу. Для самостоятельного применения подходят сорбенты и растворы электролитов. Сколько длится диарея при лёгкой форме?

Обычно 1–3 дня. Если дольше — требуется обследование. Что лучше при поносе: таблетки или сорбенты?

Сорбенты безопаснее. Таблетки с лоперамидом нужны только при отсутствии инфекции. Можно ли предотвратить диарею в отпуске?

Да — пить бутилированную воду, мыть руки и не покупать еду на жаре. Врачебная консультация, правильный питьевой режим и разумное питание — безопасная альтернатива бесконтрольному приёму препаратов. Забота о кишечнике начинается не с аптечной упаковки, а с осознанного отношения к здоровью и профилактике.