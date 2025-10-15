Друзей с годами все меньше? Эти простые способы открывают дверь к новым знакомствам

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С годами людям сложнее находить новых друзей из-за снижения социальной активности и роста избирательности в контактах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Друзья смотрят фильм

Она отметила, что по мере взросления возможности для общения сокращаются. Работа, семья и бытовые обязанности оставляют меньше времени для новых знакомств. При этом, подчеркнула психолог, у людей формируются более четкие представления о том, кто им интересен и с кем они хотят поддерживать отношения.

"Чем старше мы становимся, тем меньше у нас свободного времени и спонтанных поводов для общения. Мы лучше понимаем, кто нам близок по духу и какие отношения приносят пользу. Это естественно сужает круг общения, но делает его более качественным", — пояснила Мухина.

Она добавила, что трудности с установлением контактов не всегда связаны с возрастом. По словам психолога, на умение находить друзей в большей степени влияет личностная открытость и готовность проявлять интерес к другим людям.

"Если человеку сложно заводить друзей, это часто отражает особенности характера, а не возраст. Открытость, искренний интерес и желание поддерживать контакт важны в любом возрасте", — подчеркнула Мухина.

По ее словам, найти новых друзей можно, если чаще бывать в среде, где собираются люди схожих интересов и жизненных установок. Она отметила, что общие темы и увлечения помогают легче устанавливать контакт и поддерживать его. Психолог отметила, что именно такие пространства создают естественные условия для расширения круга общения.