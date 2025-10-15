Защемило шею так, что больно повернуться? Эти простые приемы помогут быстро снять спазм

При стрессовых ситуациях организм реагирует не только эмоционально, но и физически. В этот момент нервное возбуждение передается на мышцы, вызывая их спазм и боль. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.
Он пояснил, что во время стресса происходит возбуждение центральной нервной системы, которое передается на периферическую. Это вызывает спазм определенных групп мышц — чаще всего в области шеи, плеч и спины. Также может напрягаться поясница, что усиливает нагрузку на позвоночник и провоцирует обострение остеохондроза.
"Когда человек испытывает стресс, нервное напряжение отражается на теле. Мышцы реагируют сокращением, особенно в воротниковой зоне и пояснице, где накапливается основное напряжение. Из-за этого возникает чувство зажатости и боли", — отметил Орлов.
По словам специалиста, облегчить состояние помогают тепловые процедуры — горячая ванна, душ, сауна или грелка. Эффект также дают разогревающие пластыри, которые улучшают кровообращение и способствуют расслаблению мышц.
"Если в течение двух-трех дней боль не проходит, это повод обратиться к врачу. Причиной спазма может быть не только стресс, но и инфекционные заболевания, патологии опорно-двигательного аппарата, например, миозиты, воспаления в мышцах и связках, а также обострение старых травм", — заключил Орлов.
