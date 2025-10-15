Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секрет идеального утра — не в рецептах: завтрак приносит максимальную пользу только в эти часы

Здоровье

Самое благоприятное время для завтрака — с шести до девяти утра, когда пищеварительная система работает наиболее активно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Рисовая каша на молоке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рисовая каша на молоке

Она пояснила, что время приема пищи напрямую зависит от биоритмов человека и активности ферментов пищеварительной системы. По ее словам, ферменты начинают работать примерно с шести утра, а пик их активности приходится на промежуток с шести до девяти часов. Именно в это время завтрак приносит наибольшую пользу.

"Наиболее благоприятное время для завтрака — утренние часы, когда активность пищеварительных ферментов достигает пика. В этот период организм лучше всего усваивает питательные вещества, и еда приносит максимальную пользу. Тем, кто рано начинает день и много двигается, стоит делать завтрак более плотным и калорийным", — подчеркнула Белоусова.

По словам специалиста, людям с активным образом жизни стоит включать в утренний рацион каши или макароны — источники медленных углеводов, которые обеспечивают энергией и способствуют длительному насыщению.

Для тех, кто просыпается позже и не испытывает аппетита, Белоусова рекомендует делать два приема пищи: легкий первый завтрак, например кофе с сыром или творогом, и более плотный второй спустя пару часов.

Диетолог предостерегла от употребления мюсли и сухих хлопьев. Она отметила, что такие продукты плохо усваиваются, теряют большую часть питательных веществ и нередко содержат некачественные добавки. Особенно опасен арахис, на котором быстро развиваются плесневые грибки и микотоксины при неправильном хранении.

"Мюсли и хлопья не дают организму достаточного количества витаминов и минералов, а их компоненты усваиваются плохо. Гораздо полезнее сварить кашу — она сохраняет питательные свойства и может храниться в холодильнике несколько дней", — заключила Белоусова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
