Скрытые враги улыбки: продукты, из-за которых зубы темнеют и теряют белизну, даже если их чистить

Белоснежная улыбка — визитная карточка здоровья, но даже при регулярной чистке зубов эмаль постепенно темнеет. Причина не только в курении или кофе, но и в привычных продуктах, которые незаметно окрашивают зубы. О том, что стоит ограничить в рационе, рассказала заведующая отделением стоматологии Люберецкой больницы Ирина Назилина.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белоснежная улыбка, кофе и ягоды
Почему зубы темнеют
Цвет эмали зависит от плотности и состояния верхнего слоя — дентинового покрытия. С возрастом оно становится более пористым, а красящие пигменты из еды и напитков проникают глубже. Добавьте сюда кислоты, разрушающие защитную плёнку, и получится идеальная формула потемнения.
"В большей степени вред наносят напитки, такие как черный кофе, чай, кока-кола. Также цвет эмали могут изменить специи: карри, куркума. Они тоже могут поменять цвет эмали, сделать ее красноватого, желтоватого оттенка, и от этого потом будет сложно избавиться", — пояснила стоматолог Ирина Назилина.
ТОП-7 продуктов, окрашивающих зубы
Чёрный чай и кофе — самые частые виновники потемнения. Они содержат дубильные вещества (таннины), которые прочно оседают на эмали.
Красное вино — его пигменты и кислоты буквально "въедаются" в микропоры зубов.
Газированные напитки (особенно кола) — не только окрашивают, но и разрушают эмаль из-за сахара и ортофосфорной кислоты.
Карри и куркума — натуральные красители, придающие блюдам золотистый оттенок, при регулярном употреблении дают тот же эффект зубам.
Свекла и черника — полезные, но пигментированные продукты, способные оставить стойкий фиолетово-розовый налёт.
Картофель и сладости — богатые крахмалом и сахаром, они становятся питательной средой для бактерий, вызывающих налёт и кариес.
Консервы и соленья — уксус и кислоты разрушают эмаль, облегчая проникновение красящих веществ.
Как нейтрализовать эффект
Стоматолог советует не исключать полезные продукты, а соблюдать простые правила.
После еды — вода. Ополаскивайте рот сразу после употребления красящих напитков или кислых блюд.
Добавьте лимон. Чай или вода с лимоном слегка отбеливают эмаль и нейтрализуют пигменты.
Ешьте натуральные отбеливатели. Зелень, клубника и запечённая тыква очищают поверхность зубов мягко, без абразивов.
Не чистите зубы сразу после кислого. Подождите 20-30 минут — иначе можно повредить размягчённую эмаль.
Используйте трубочку. Так пигментированные напитки меньше контактируют с передними зубами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: чистить зубы сразу после вина или цитрусовых. Последствие: микроповреждения эмали. Альтернатива: прополоскать рот водой, подождать полчаса, затем почистить.
Ошибка: часто пить кофе маленькими глотками. Последствие: пигменты дольше задерживаются во рту. Альтернатива: выпивайте напиток быстрее и запивайте водой.
Ошибка: злоупотреблять отбеливающими пастами. Последствие: истончение эмали и чувствительность. Альтернатива: чередуйте с реминерализующими средствами и фторсодержащими гелями.
А что если цвет уже изменился?
Если зубы пожелтели, не спешите в клинику за радикальным отбеливанием — оно подходит не всем. Начните с профессиональной гигиены: удаление налёта и камня часто возвращает естественный цвет. Далее врач может предложить щадящее отбеливание или полировку эмали.
Домашние "лайфхаки" с содой, перекисью или активированным углём лучше не использовать — они травмируют эмаль и повышают чувствительность.
Плюсы и минусы отбеливания
Метод
Плюсы
Минусы
Профессиональное отбеливание
Быстрый результат, контроль врача
Возможна чувствительность, требуется уход
Домашние гели/каппы
Доступно, постепенно осветляет
Эффект слабее, риск раздражения дёсен
Народные способы (сода, лимон)
Дёшево
Повреждают эмаль, эффект кратковременный
Мифы и правда
Миф: яблоки отбеливают зубы. Правда: кислоты в яблоках лишь временно удаляют налёт, но могут ослабить эмаль.
Миф: белая пища (молоко, рис) безопасна для зубов. Правда: при избытке углеводов тоже образуется налёт.
Миф: куркума "лечит" зубы. Правда: она окрашивает эмаль, хотя обладает антисептическими свойствами.
3 факта о цвете зубов
Естественный цвет зубов редко бывает абсолютно белым — у большинства он светло-кремовый.
У курильщиков потемнение усиливается втрое из-за смол и никотина.
Минеральная структура эмали у каждого человека уникальна — именно от неё зависит оттенок и восприимчивость к окрашиванию.
Красивый цвет зубов — не столько результат отбеливания, сколько правильных привычек. Умерьте кофе и специи, чаще пейте воду и не забывайте о профилактических осмотрах у стоматолога — и улыбка останется естественно светлой.
Ежедневно: 24 истории о здоровьеПодпишитесь, чтобы не пропустить важное