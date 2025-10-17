Скрытые враги улыбки: продукты, из-за которых зубы темнеют и теряют белизну, даже если их чистить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Белоснежная улыбка — визитная карточка здоровья, но даже при регулярной чистке зубов эмаль постепенно темнеет. Причина не только в курении или кофе, но и в привычных продуктах, которые незаметно окрашивают зубы. О том, что стоит ограничить в рационе, рассказала заведующая отделением стоматологии Люберецкой больницы Ирина Назилина.

Белоснежная улыбка, кофе и ягоды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белоснежная улыбка, кофе и ягоды

Почему зубы темнеют

Цвет эмали зависит от плотности и состояния верхнего слоя — дентинового покрытия. С возрастом оно становится более пористым, а красящие пигменты из еды и напитков проникают глубже. Добавьте сюда кислоты, разрушающие защитную плёнку, и получится идеальная формула потемнения.

"В большей степени вред наносят напитки, такие как черный кофе, чай, кока-кола. Также цвет эмали могут изменить специи: карри, куркума. Они тоже могут поменять цвет эмали, сделать ее красноватого, желтоватого оттенка, и от этого потом будет сложно избавиться", — пояснила стоматолог Ирина Назилина.

ТОП-7 продуктов, окрашивающих зубы

  1. Чёрный чай и кофе — самые частые виновники потемнения. Они содержат дубильные вещества (таннины), которые прочно оседают на эмали.
  2. Красное вино — его пигменты и кислоты буквально "въедаются" в микропоры зубов.
  3. Газированные напитки (особенно кола) — не только окрашивают, но и разрушают эмаль из-за сахара и ортофосфорной кислоты.
  4. Карри и куркума — натуральные красители, придающие блюдам золотистый оттенок, при регулярном употреблении дают тот же эффект зубам.
  5. Свекла и черника — полезные, но пигментированные продукты, способные оставить стойкий фиолетово-розовый налёт.
  6. Картофель и сладости — богатые крахмалом и сахаром, они становятся питательной средой для бактерий, вызывающих налёт и кариес.
  7. Консервы и соленья — уксус и кислоты разрушают эмаль, облегчая проникновение красящих веществ.

Как нейтрализовать эффект

Стоматолог советует не исключать полезные продукты, а соблюдать простые правила.

  • После еды — вода. Ополаскивайте рот сразу после употребления красящих напитков или кислых блюд.
  • Добавьте лимон. Чай или вода с лимоном слегка отбеливают эмаль и нейтрализуют пигменты.
  • Ешьте натуральные отбеливатели. Зелень, клубника и запечённая тыква очищают поверхность зубов мягко, без абразивов.
  • Не чистите зубы сразу после кислого. Подождите 20-30 минут — иначе можно повредить размягчённую эмаль.
  • Используйте трубочку. Так пигментированные напитки меньше контактируют с передними зубами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чистить зубы сразу после вина или цитрусовых.
    Последствие: микроповреждения эмали.
    Альтернатива: прополоскать рот водой, подождать полчаса, затем почистить.
  • Ошибка: часто пить кофе маленькими глотками.
    Последствие: пигменты дольше задерживаются во рту.
    Альтернатива: выпивайте напиток быстрее и запивайте водой.
  • Ошибка: злоупотреблять отбеливающими пастами.
    Последствие: истончение эмали и чувствительность.
    Альтернатива: чередуйте с реминерализующими средствами и фторсодержащими гелями.

А что если цвет уже изменился?

Если зубы пожелтели, не спешите в клинику за радикальным отбеливанием — оно подходит не всем. Начните с профессиональной гигиены: удаление налёта и камня часто возвращает естественный цвет. Далее врач может предложить щадящее отбеливание или полировку эмали.

Домашние "лайфхаки" с содой, перекисью или активированным углём лучше не использовать — они травмируют эмаль и повышают чувствительность.

Плюсы и минусы отбеливания

Метод Плюсы Минусы
Профессиональное отбеливание Быстрый результат, контроль врача Возможна чувствительность, требуется уход
Домашние гели/каппы Доступно, постепенно осветляет Эффект слабее, риск раздражения дёсен
Народные способы (сода, лимон) Дёшево Повреждают эмаль, эффект кратковременный

Мифы и правда

  • Миф: яблоки отбеливают зубы.
    Правда: кислоты в яблоках лишь временно удаляют налёт, но могут ослабить эмаль.
  • Миф: белая пища (молоко, рис) безопасна для зубов.
    Правда: при избытке углеводов тоже образуется налёт.
  • Миф: куркума "лечит" зубы.
    Правда: она окрашивает эмаль, хотя обладает антисептическими свойствами.

3 факта о цвете зубов

  1. Естественный цвет зубов редко бывает абсолютно белым — у большинства он светло-кремовый.
  2. У курильщиков потемнение усиливается втрое из-за смол и никотина.
  3. Минеральная структура эмали у каждого человека уникальна — именно от неё зависит оттенок и восприимчивость к окрашиванию.

Красивый цвет зубов — не столько результат отбеливания, сколько правильных привычек. Умерьте кофе и специи, чаще пейте воду и не забывайте о профилактических осмотрах у стоматолога — и улыбка останется естественно светлой.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
