Наш организм — сложный биохимический механизм, в котором каждый элемент играет важную роль. Минералы — это невидимые кирпичики, из которых строится здоровье. Они участвуют во всех обменных процессах, поддерживают гормональный баланс, работу нервной системы и состояние костей. Без них ни один орган не сможет работать слаженно, даже при правильном питании и активном образе жизни.
Минеральные вещества отвечают за жизненно важные функции: транспорт кислорода, выработку энергии, проведение нервных импульсов, рост клеток и устойчивость к стрессам. При дефиците хотя бы одного из них нарушается весь обмен веществ. Нутрициолог Галина Леонова подчёркивает: нехватка минералов со временем может привести к хроническим заболеваниям, гормональным сбоям и снижению иммунитета.
"Минимально необходимые элементы, такие как минералы, обеспечивают эффективную работу органов, участвуя в самых различных физиологических процессах", — отметила нутрициолог Галина Леонова.
Чтобы понять, почему важно следить за минеральным балансом, разберём, какие именно вещества нужны каждому органу.
|Орган
|Ключевые минералы
|Основные функции
|Щитовидная железа
|Йод, цинк, магний, медь, селен, железо
|Гормональный баланс, обмен веществ
|Печень
|Магний, цинк, медь, сера, хром, селен, фосфор, марганец, молибден
|Детоксикация, выработка ферментов
|Почки
|Магний, селен, натрий, калий, хром, сера, железо
|Контроль водно-солевого баланса
|Мозг
|Магний, цинк, селен, йод, марганец, бор, литий, молибден
|Память, внимание, нейронная защита
|Сердце
|Калий, натрий, магний, сера, медь, цинк, селен, бор
|Давление, ритм, энергия миокарда
|Кости
|Кальций, магний, фосфор, бор
|Прочность, минерализация, рост тканей
Этот орган контролирует метаболизм, гормоны и уровень энергии. Йод здесь играет ключевую роль, ведь без него синтез гормонов невозможен.
"Для её полноценной работы необходимо множество минералов. Прежде всего, нельзя забывать про йод… но не менее важны и другие элементы", — сказала нутрициолог Галина Леонова.
Селен помогает защитить клетки щитовидки от окисления, а железо и цинк обеспечивают нормальный синтез гормонов.
Печень ежедневно перерабатывает сотни соединений: токсины, лекарства, продукты распада. Для эффективной детоксикации ей нужен мощный минеральный набор: магний, медь, цинк, селен и молибден.
Селен отвечает за антиоксидантные реакции, а медь помогает синтезировать энергию. Магний снимает спазмы, поддерживает работу сосудов и предотвращает накопление жира в клетках печени.
Они поддерживают баланс жидкости, фильтруют кровь и регулируют кислотность. Здесь незаменимы магний, селен и калий. Магний помогает расслаблять сосуды и мышцы, селен защищает ткани от окислительного стресса, а калий регулирует давление.
"Почки играют ключевую роль в отфильтровывании отходов из крови и поддержании водно-электролитного баланса", — пояснила Галина Леонова.
Недостаток этих веществ может привести к повышенному давлению, отёкам и почечным дисфункциям.
Для мозга минералы — как топливо для двигателя. Магний и цинк участвуют в передаче импульсов, селен защищает нейроны, а йод необходим для когнитивных функций.
Молибден, бор и литий способствуют концентрации и устойчивости к стрессу. При их дефиците снижается внимание и ухудшается память.
Минералы — естественные регуляторы сердечного ритма. Калий и натрий обеспечивают баланс жидкости и давления, магний предупреждает аритмии, а сера и медь укрепляют стенки сосудов.
"Натрий и калий регулируют кровяное давление, а магний помогает предотвратить сердечные аритмии", — подчеркнула нутрициолог.
При нехватке этих элементов увеличивается риск гипертонии и хронической усталости.
Кальций, магний и фосфор — основа плотных костей. Без бора организм хуже усваивает кальций, а дефицит фосфора ослабляет суставы. Эти минералы работают в связке, поэтому важно получать их комплексно — через молочные продукты, орехи, зелень и бобовые, сообщает ИА RuNews24.ru.
Разнообразие питания. Ешьте больше овощей, орехов, цельных круп и морепродуктов.
Минеральная вода. Некоторые источники богаты магнием и кальцием, но важно выбирать воду без избытка натрия.
Добавки с осторожностью. Приём комплексов — только после анализа крови и консультации с врачом.
Избегайте диет-экстремов. Полное исключение соли, например, может привести к дефициту натрия и потере тонуса.
Ошибка: длительные монодиеты без жиров и соли.
Последствие: вымывание минералов, усталость, судороги.
Альтернатива: сбалансированное питание с акцентом на цельные продукты.
Ошибка: избыток кальция из добавок.
Последствие: риск камней в почках.
Альтернатива: употребление кальция с магнием и витамином D.
Ошибка: игнорирование анализов.
Последствие: скрытые дефициты, хроническая усталость.
Альтернатива: проверка уровня микроэлементов раз в год.
Что будет, если полностью отказаться от минеральных добавок? У здорового человека, питающегося разнообразно, ничего страшного не произойдёт. Но при хронических стрессах, беременности, активных тренировках или после болезней потребность возрастает. Тогда стоит обсудить с врачом целесообразность поддержки в виде биодобавок.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро восполняют дефицит
|Возможен избыток при неправильном подборе
|Удобны в приёме
|Некоторые плохо усваиваются без витаминов
|Улучшают общее самочувствие
|Могут вызывать аллергические реакции
Как понять, что не хватает минералов?
Сигналы — усталость, ломкость ногтей, судороги, нарушения сна, раздражительность.
Можно ли получить всё из еды?
В теории — да, если рацион богат овощами, рыбой, злаками и орехами. На практике, из-за истощённости почв, восполнить всё сложно.
Что лучше — таблетки или еда?
При лёгком дефиците предпочтительнее натуральные продукты. При выраженном — врач назначит курс минералов в виде добавок.
Миф: "Кальций нужен только детям".
Правда: взрослые теряют его быстрее, особенно женщины после 40 лет.
Миф: "Если добавить побольше соли, будет больше натрия".
Правда: избыток соли разрушает сосуды и повышает давление.
Миф: "Магний помогает только при судорогах".
Правда: он участвует в сотнях реакций, включая выработку энергии и защиту нервной системы.
Молибден, хоть и содержится в организме в микродозах, необходим для расщепления токсинов.
Бор повышает усвоение витамина D и кальция.
Литий в микродозах помогает стабилизировать настроение.
Минералы — это не просто "добавки" или строчки на этикетках витаминов. Это основа, на которой держится здоровье. Без них невозможно ни крепкое сердце, ни ясный ум, ни устойчивый иммунитет. Поэтому правильный рацион с богатым минеральным составом — лучший вклад в долгую и активную жизнь.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.