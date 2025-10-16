Живот реагирует раньше мозга: неожиданный сигнал, что стресс зашёл слишком далеко

Каждый хотя бы раз ощущал, как от тревоги или волнения "сжимает живот". Это не выдумка и не совпадение: наш кишечник напрямую связан с нервной системой. Невролог Марианна Джикия объяснила, почему стресс отражается на пищеварении и как облегчить неприятные ощущения.
Когда нервы "говорят" через живот
Нервная система и желудочно-кишечный тракт работают как единая сеть — врачи называют это осью "мозг-кишечник". Любое эмоциональное потрясение мозг мгновенно передаёт телу, и кишечник первым реагирует на тревогу.
"Стресс, который испытывает мозг, тут же передаётся в кишечник. И наоборот — сбои в пищеварении влияют на настроение", — пояснила невролог Марианна Джикия.
Так организм реагирует комплексно: выделяются гормоны адреналин и кортизол, тело мобилизуется, а пищеварение — "отключается" как второстепенная функция.
Почему при стрессе "скручивает" живот
Гормональный всплеск. Повышение уровня стрессовых гормонов замедляет перистальтику и ухудшает переваривание пищи.
Спазм мышц кишечника. Нарушается моторика — одни участки стенок сокращаются слишком активно, другие расслабляются. Отсюда — чувство давления, коликов или урчания.
Гиперчувствительность нервных окончаний. Даже лёгкое растяжение стенок газами вызывает боль.
"Такие проявления нередко связаны с синдромом раздражённого кишечника — СРК. Здесь стресс становится пусковым фактором", — отметила врач.
Как помочь себе при стрессовых болях в животе
Неврологи советуют воздействовать сразу на две стороны — психоэмоциональную и физиологическую.
1. Уменьшить уровень стресса
Практикуйте дыхательные упражнения: медленный вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 2, выдох на 6 — помогает активировать "антистрессовую" часть нервной системы.
Попробуйте медитацию или йогу. Даже 10 минут спокойного дыхания снижают уровень кортизола.