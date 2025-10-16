Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Живот реагирует раньше мозга: неожиданный сигнал, что стресс зашёл слишком далеко

Здоровье

Каждый хотя бы раз ощущал, как от тревоги или волнения "сжимает живот". Это не выдумка и не совпадение: наш кишечник напрямую связан с нервной системой. Невролог Марианна Джикия объяснила, почему стресс отражается на пищеварении и как облегчить неприятные ощущения.

Женщина держится за живот
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина держится за живот

Когда нервы "говорят" через живот

Нервная система и желудочно-кишечный тракт работают как единая сеть — врачи называют это осью "мозг-кишечник". Любое эмоциональное потрясение мозг мгновенно передаёт телу, и кишечник первым реагирует на тревогу.

"Стресс, который испытывает мозг, тут же передаётся в кишечник. И наоборот — сбои в пищеварении влияют на настроение", — пояснила невролог Марианна Джикия.

Так организм реагирует комплексно: выделяются гормоны адреналин и кортизол, тело мобилизуется, а пищеварение — "отключается" как второстепенная функция.

Почему при стрессе "скручивает" живот

  1. Гормональный всплеск. Повышение уровня стрессовых гормонов замедляет перистальтику и ухудшает переваривание пищи.
  2. Спазм мышц кишечника. Нарушается моторика — одни участки стенок сокращаются слишком активно, другие расслабляются. Отсюда — чувство давления, коликов или урчания.
  3. Гиперчувствительность нервных окончаний. Даже лёгкое растяжение стенок газами вызывает боль.

"Такие проявления нередко связаны с синдромом раздражённого кишечника — СРК. Здесь стресс становится пусковым фактором", — отметила врач.

Как помочь себе при стрессовых болях в животе

Неврологи советуют воздействовать сразу на две стороны — психоэмоциональную и физиологическую.

1. Уменьшить уровень стресса

  • Практикуйте дыхательные упражнения: медленный вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 2, выдох на 6 — помогает активировать "антистрессовую" часть нервной системы.
  • Попробуйте медитацию или йогу. Даже 10 минут спокойного дыхания снижают уровень кортизола.
  • Поддерживайте физическую активность: ходьба, плавание, растяжка — природные антидепрессанты.
  • Не избегайте психотерапии. Работа со специалистом помогает устранить корень тревоги, а не только симптомы.

2. Отрегулировать питание

Пища способна как усиливать спазмы, так и успокаивать кишечник.

Избегайте

  • острой и жирной еды;
  • фастфуда и сладостей;
  • газированных напитков;
  • кофе и крепкого чая.

Предпочитайте

  • тёплые супы и каши;
  • нежирное мясо и рыбу;
  • кисломолочные продукты;
  • травяные отвары (ромашка, мята).

Есть лучше 4-5 раз в день небольшими порциями, не переедая.

3. Следите за режимом

Недосып усиливает выработку гормонов стресса и мешает восстановлению пищеварительной системы. Старайтесь спать не менее 7 часов и ложиться примерно в одно и то же время.

Когда нужно к врачу

Если боль в животе сопровождается тревожными признаками — не откладывайте визит в клинику.

Обратитесь к врачу, если

  • появилась кровь в стуле;
  • наблюдается потеря веса без причины;
  • боль становится постоянной или острой;
  • повышается температура.

Врач-гастроэнтеролог исключит органические болезни (язву, гастрит, воспаления), а невролог или психотерапевт поможет скорректировать эмоциональное состояние.

"Самолечение при стрессовых болях в животе недопустимо. Важно исключить серьёзные заболевания", — подчеркнула Марианна Джикия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подавлять боль спазмолитиками без выяснения причины.
  • Последствие: маскировка симптомов, пропуск серьёзного диагноза.
  • Альтернатива: записаться к гастроэнтерологу и неврологу для комплексного обследования.
  • Ошибка: "заедать" стресс сладким и кофе.
  • Последствие: всплеск сахара и адреналина усиливает тревожность.
  • Альтернатива: пить воду или тёплое молоко с мёдом, делать паузу на дыхание.
  • Ошибка: полностью исключать активность из-за боли.
  • Последствие: застой крови, усиление спазмов.
  • Альтернатива: лёгкая ходьба, растяжка, плавание.

А что если симптомы возвращаются?

Иногда стресс становится хроническим. В этом случае поможет системный подход:

  • консультации с психотерапевтом;
  • когнитивно-поведенческая терапия;
  • лёгкие седативные препараты (по назначению врача);
  • восстановление режима сна и отдыха.

Важно понимать: кишечник реагирует на эмоции так же, как сердце или мышцы. Забота о психике — это тоже забота о теле.

Плюсы и минусы антистрессовых методов

Метод Плюсы Минусы
Дыхательная гимнастика Быстро снимает напряжение Требует регулярности
Медитация Успокаивает, нормализует сон Не всем легко начать
Спорт Повышает уровень эндорфинов При остром СРК нужны щадящие нагрузки
Психотерапия Работает с причиной Длительный процесс

Мифы и правда

  • Миф: "Если болит живот от нервов, всё в голове".
  • Правда: кишечник имеет собственную нервную систему — энтерическую, которая напрямую связана с мозгом.
  • Миф: "Антидепрессанты вредят желудку".
  • Правда: современные препараты при грамотном подборе безопасны и часто улучшают работу ЖКТ, снимая спазмы.
  • Миф: "Боль пройдёт сама, когда успокоюсь".
  • Правда: хронический стресс без терапии способен вызвать СРК и даже язву.

3 интересных факта

  1. В кишечнике содержится около 100 миллионов нейронов — почти как в спинном мозге.
  2. Более 90% серотонина, гормона "радости", вырабатывается именно в кишечнике.
  3. Медленные выдохи действительно снижают активность симпатической нервной системы — той самой, что отвечает за стресс.

Когда стресс "бьёт по животу", это сигнал — нервная и пищеварительная системы требуют внимания. Помогут дыхание, движение, сбалансированное питание и, главное, своевременная консультация врача.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
