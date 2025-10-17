Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждая тренировка — как удар по старому я: изнутри просыпается хищная энергия
Пахнуть дорого — без духов и усилий: лёгкий уход, превращающий кожу в аромат
Хищник остался без клыков: как Jaguar потерял право называться самим собой в России
Похожа на гиену, но не из их мира: кто на самом деле эта загадочная африканская хищница
От бьюти-индустрии к кино: как Николай Сердюков возглавил медиахолдинг после свадьбы с Бородиной
Режиссёрский дебют Стюарт разделил зрителей: почему Хронология воды стала главным спорным хитом Канн
Неожиданное открытие на кухне: замороженное средство из ванной оказалось сильнее бытовой химии
Рынок замер: как изменилось поведение покупателей в России
Пора отпускать любовь: какие уроки для разбитого сердца дали Лепс и Шаман в новой песне

Когда мурчание оборачивается кашлем: как победить аллергию и не расставаться с питомцем

Здоровье

Домашние питомцы — источник радости, тепла и положительных эмоций. Они становятся настоящими членами семьи, особенно для детей. Но иногда "дружба" заканчивается неожиданно: начинается насморк, слёзы, зуд, кашель. Это не простуда, а аллергия — и с ней сталкиваются миллионы людей по всему миру.

Аллергия на кошку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аллергия на кошку

Почему возникает аллергия на животных

Многие думают, что виновата шерсть, но это не совсем так. Аллергическая реакция возникает на белки, содержащиеся в частичках кожи, слюне, моче и перхоти питомцев. Эти микрочастицы оседают на мебели, коврах, одежде и долго остаются в воздухе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, аллергией на домашних животных страдает около 15% населения Земли, чаще всего дети. У них реакции развиваются быстрее и протекают тяжелее.

"Главный аллерген — не шерсть, а белок Fel d 1 у кошек и Can f 1 у собак. Он летуч и сохраняется в воздухе неделями", — пояснил аллерголог Илья Дроздов.

Основные проявления аллергии

Аллергия может затрагивать дыхательную систему, глаза и кожу.

Форма проявления Симптомы Возможные осложнения
Аллергический ринит зуд, чихание, заложенность носа, водянистые выделения хронический насморк, отёк слизистой
Аллергический конъюнктивит покраснение глаз, зуд, слезотечение, ощущение "песка" снижение зрения при длительном раздражении
Аллергический дерматит зуд, покраснение, сухость, трещины на коже экзема, воспаление

Иногда добавляются кашель, одышка и даже приступы бронхиальной астмы.

Как подтвердить диагноз

Точный диагноз ставит врач-аллерголог после:
• кожных тестов с аллергенами;
• анализа крови на IgE;
• осмотра слизистой носа и глаз.

Самостоятельно определить аллерген сложно, ведь реакцию может вызывать не только питомец, но и пыль или бытовая химия.

Лечение аллергии на животных

Основное направление терапии — антигистаминные препараты. Они блокируют действие гистамина — вещества, вызывающего зуд, отёк и воспаление.

Современные антигистаминные средства обладают рядом преимуществ:
• действуют уже через 30 минут;
• эффект сохраняется до 24 часов;
• не вызывают сонливости и привыкания.

"Антигистаминные препараты нового поколения позволяют людям с аллергией жить с питомцами без постоянного дискомфорта", — отметил иммунолог Павел Кузин.

В некоторых случаях врач может назначить:

  • ингаляционные спреи или капли при рините;

  • противовоспалительные мази при дерматите;

  • аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) - курс, снижающий чувствительность организма к аллергенам.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: избавиться от животного, не посетив врача.
Последствия: аллерген может сохраняться в доме ещё месяцами.
Альтернатива: провести диагностику, начать лечение, установить очиститель воздуха.

Ошибка: часто использовать гормональные мази без контроля.
Последствия: истончение кожи, привыкание.
Альтернатива: применять по назначению врача и краткими курсами.

Ошибка: лечить аллергию "народными" средствами.
Последствия: обострение заболевания.
Альтернатива: использовать проверенные антигистаминные препараты.

Как снизить риск обострений

Мера профилактики Что делать Эффект
Уборка и вентиляция ежедневная влажная уборка, проветривание, очиститель воздуха снижение концентрации аллергенов
Уход за питомцем купание и вычёсывание 1-2 раза в неделю уменьшение перхоти и шерсти
Зонирование квартиры запретить питомцу доступ в спальню уменьшение контакта с аллергеном
Текстиль и мебель убрать ковры, плотные шторы, пылесборники предотвращение накопления аллергенов
Замена питомца выбор рыбок или рептилий при тяжёлой аллергии полное исключение реакции

Если симптомы не исчезают, несмотря на меры, необходимо обсудить с врачом вопрос иммунотерапии или смены питомца.

FAQ

Можно ли привыкнуть к своему животному?
Иногда да — если аллергия слабая и проводится лечение. Но гарантии нет.

Помогает ли гипоаллергенная кошка?
Нет полностью неаллергенных пород. Некоторые выделяют меньше белка, но реакция возможна.

Можно ли принимать антигистаминные постоянно?
Да, современные препараты безопасны при длительном применении, но курс должен подбирать врач.

Мифы и правда

Миф: аллергия бывает только на шерсть.
Правда: аллерген содержится в коже, слюне и моче животных.

Миф: короткошерстные породы безопасны.
Правда: длина шерсти не влияет на количество аллергенов.

Миф: если животное живёт на улице, аллергия пройдёт.
Правда: частицы белка остаются на одежде и мебели.

3 интересных факта

  1. Аллергия на кошек встречается вдвое чаще, чем на собак.

  2. Аллергены кошек сохраняются в доме до шести месяцев после их ухода.

  3. Рыбки и черепахи считаются самыми безопасными питомцами для аллергиков.

Аллергия на животных — не повод лишать себя радости общения с питомцем. Современные препараты, правильная гигиена и профилактика позволяют сохранить и здоровье, и дружбу с четвероногим другом.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Домашние животные
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Домашние животные
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Последние материалы
Пахнуть дорого — без духов и усилий: лёгкий уход, превращающий кожу в аромат
Хищник остался без клыков: как Jaguar потерял право называться самим собой в России
Похожа на гиену, но не из их мира: кто на самом деле эта загадочная африканская хищница
От бьюти-индустрии к кино: как Николай Сердюков возглавил медиахолдинг после свадьбы с Бородиной
Режиссёрский дебют Стюарт разделил зрителей: почему Хронология воды стала главным спорным хитом Канн
Рынок замер: как изменилось поведение покупателей в России
Неожиданное открытие на кухне: замороженное средство из ванной оказалось сильнее бытовой химии
Когда мурчание оборачивается кашлем: как победить аллергию и не расставаться с питомцем
Пора отпускать любовь: какие уроки для разбитого сердца дали Лепс и Шаман в новой песне
Огород засыпает, но работа только начинается: как подготовить грядки к зимним посевам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.