Кости требуют уважения: как кальций управляет не только прочностью, но и настроением

Здоровье

Кальций — это не просто основа костей и зубов. Он регулирует работу сердца, участвует в передаче нервных импульсов, влияет на свёртываемость крови и даже на выработку гормонов. Без него невозможно представить нормальную работу организма, ведь от уровня кальция зависит не только крепость скелета, но и наше самочувствие, настроение и энергия.

многодетная семья
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многодетная семья

Почему кальций — макроэлемент №1

Организм взрослого человека содержит около 1 кг кальция, причём 99% этого запаса заключено в костях и зубах, а оставшийся 1% участвует в метаболических процессах. Даже незначительное снижение уровня кальция может отразиться на состоянии волос, ногтей, мышц и нервной системы.

"Кальций — это фундамент нашего организма. Его нехватка проявляется медленно, но последствия могут быть серьёзными", — отметила эндокринолог Екатерина Морозова.

Когда кальций особенно нужен

Некоторые периоды жизни требуют повышенного внимания к кальцию.

Этап жизни Почему важен кальций Последствия дефицита
Детство и подростковый возраст Активное формирование костей и зубов Риск рахита, деформации скелета
Беременность и лактация Формирование скелета ребёнка, поддержка обмена веществ матери Судороги, ломкость волос и ногтей
Взрослая активная жизнь (30-40 лет) Физические нагрузки, стресс, спорт Повышенная утомляемость, боли в суставах
Менопауза и старше 40 лет Снижение плотности костей, гормональные изменения Остеопороз, хрупкость костей

Исследование STADA показало, что только 40% россиян осознают необходимость профилактического приёма кальция, а 70% уверены, что получают его из пищи. На деле продукты часто не содержат нужной дозы — из-за снижения минерального состава почв и изменения качества питания.

Суточная норма кальция

Норма потребления зависит от возраста и состояния здоровья.

Возрастная группа Суточная потребность, мг
Дети 1-10 лет 800-1000
Подростки 1200-1300
Взрослые 18-50 лет 1000
Беременные и кормящие 1200-1500
Люди старше 50 лет 1200-1300

При этом важно помнить: кальций усваивается не сам по себе — ему нужны "помощники".

Витаминные союзники кальция

Витамин D3 - усиливает усвоение кальция в кишечнике. Без него большая часть элемента просто выводится из организма.
Витамин K2 - направляет кальций в кости и зубы, не позволяя ему откладываться в сосудах.
Магний и цинк - помогают поддерживать работу мышц, сердца и нервной системы.

"Приём кальция эффективен только в комплексе с витаминами D3 и K2. Это обеспечивает правильное распределение элемента и укрепляет костную ткань", — добавила диетолог Татьяна Логинова.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: пить кальций без витамина D3.
Последствия: слабое усвоение, нагрузка на почки.
Альтернатива: выбирать комплексы с D3 и K2.

Ошибка: полагаться только на молочные продукты.
Последствия: дефицит при непереносимости лактозы.
Альтернатива: включить кунжут, брокколи, сардины, миндаль.

Ошибка: принимать препараты курсами без контроля.
Последствия: риск избытка кальция и сосудистых отложений.
Альтернатива: сдавать анализ на уровень кальция и витамина D.

А что если кальция слишком много?

Переизбыток встречается реже, но может быть опасен: возникает тошнота, слабость, запоры, аритмия. Поэтому добавки стоит принимать только при подтверждённом дефиците или по назначению врача.

Плюсы и минусы приёма кальция

Показатель Плюсы Минусы
Добавки кальция Укрепляют кости, зубы, волосы Возможен избыток при бесконтрольном приёме
Кальций из пищи Естественное усвоение, безопасно Недостаток при несбалансированном питании
Комплексы с D3 и K2 Повышают эффективность Дороже, требуется регулярность
Без добавок Нет риска передозировки Велика вероятность дефицита после 40 лет

Советы шаг за шагом

  1. Включайте в рацион молочные продукты, орехи, бобовые и зелёные овощи.

  2. Чаще бывайте на солнце — это естественный источник витамина D.

  3. Делайте лёгкие физические упражнения: они улучшают обмен кальция в костях.

  4. Пейте достаточно воды — она помогает усвоению минералов.

  5. Принимайте витаминно-минеральные комплексы по назначению врача.

FAQ

Как понять, что не хватает кальция?
Сигналы — ломкость ногтей, судороги, раздражительность, боли в суставах.

Можно ли принимать кальций постоянно?
Нет, курсы назначает врач, обычно по 1-3 месяца.

Помогает ли кальций при бессоннице?
Да, он участвует в выработке мелатонина и улучшает качество сна.

Мифы и правда

Миф: кальций нужен только детям.
Правда: взрослым и пожилым он необходим для профилактики остеопороза.

Миф: чем больше кальция, тем лучше.
Правда: избыток так же вреден, как и недостаток.

Миф: только молоко содержит кальций.
Правда: богатые источники — сыр, брокколи, кунжут, сардины, миндаль.

3 интересных факта

  1. До 40 лет организм усваивает кальций почти полностью, а после — лишь на 30-40%.

  2. Женщины теряют кальций быстрее из-за колебаний эстрогенов.

  3. У спортсменов потребность в кальции на 20% выше, чем у малоподвижных людей.

Кальций — это элемент прочности и энергии, без которого невозможно здоровое старение и активная жизнь. Поддерживая баланс питания и витаминов, вы инвестируете в своё здоровье на десятилетия вперёд.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
