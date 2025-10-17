Голова под давлением: синусит медленно выжигает силы и маскируется под обычную простуду

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Синусит — это не просто насморк, который "затянулся". Это воспаление околоносовых пазух, при котором слизистая отекает, в пазухах скапливается жидкость, а человек чувствует давление в лице, головную боль и слабость. Болезнь коварна: в лёгкой форме она может пройти незаметно, но при неправильном лечении легко перерастает в хроническую.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ запах

Что такое синусит и почему он возникает

У человека есть несколько придаточных пазух — это полости в костях черепа, которые соединяются с носовой полостью. Они согревают воздух, участвуют в формировании голоса и выполняют роль "амортизаторов" при ударах. Внутри пазух расположена тонкая слизистая оболочка, которая постоянно вырабатывает секрет. Когда эта жидкость не выходит наружу из-за отёка, в ней начинают размножаться вирусы и бактерии — и развивается воспаление.

"При синусите слизистая утолщается в десятки раз, перекрывая отток секрета. Это создаёт идеальные условия для инфекции", — пояснил оториноларинголог Алексей Дроздов.

Виды синуситов

Синуситы делятся по длительности течения и по месту воспаления.

Классификация по длительности

Тип заболевания Продолжительность Особенности Острый синусит До 12 недель Возникает после ОРВИ, полностью проходит при лечении Рецидивирующий 4 и более эпизодов в год Симптомы возвращаются регулярно Хронический Более 12 недель Симптомы сохраняются, даже несмотря на терапию

Классификация по локализации

Гайморит - воспаление верхнечелюстных пазух.

Фронтит - поражает лобные пазухи.

Этмоидит - воспаление решётчатого лабиринта.

Сфеноидит - поражает клиновидную пазуху.

Пансинусит - воспаление всех пазух одновременно.

Причины воспаления

Чаще всего синусит развивается на фоне вирусной инфекции. Основные причины:

• вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы;

• бактериальная инфекция (стрептококки, гемофильная палочка);

• грибковое поражение (при снижении иммунитета);

• аллергическая реакция на пыльцу или пыль;

• анатомические дефекты — искривление перегородки, полипы;

• вредные привычки и загрязнённый воздух.

Риск повышается, если простуду переносят "на ногах" или злоупотребляют сосудосуживающими каплями.

Симптомы синусита

Главные признаки, на которые обращают внимание ЛОР-врачи:

• заложенность носа и затруднённое дыхание;

• густые выделения из носа (часто гнойные);

• боль и давление в области щёк, глаз или лба;

• потеря обоняния;

• повышенная температура.

Возможны и сопутствующие проявления: зубная боль, кашель, неприятный запах изо рта, усталость.

Сравнение симптомов при разных формах

Симптом Острый синусит Хронический синусит Боль и давление в лице Выраженные Слабые или периодические Температура Часто повышена Обычно нормальная Выделения Обильные, гнойные Мало, могут быть прозрачными Запах изо рта Резкий Умеренный Общее состояние Сильная слабость Постоянная усталость

Диагностика

Врач собирает анамнез и осматривает пациента.

Основные методы:

Риноскопия - осмотр носовой полости.

Компьютерная томография - показывает, какие пазухи воспалены.

Эндоскопия - позволяет оценить состояние слизистой.

Ринометрия и рино­манометрия - оценивают проходимость носовых ходов.

Иногда назначают анализ крови и мазок для определения возбудителя.

Как лечат синусит

Тактика лечения зависит от причины воспаления:

Вирусный синусит лечат промываниями носа изотоническим раствором морской воды, сосудосуживающими спреями (не более 5-7 дней) и симптоматическими средствами.

Бактериальный требует антибиотиков, которые назначает врач.

Аллергический лечат антигистаминными средствами и кортикостероидными спреями.

При грибковом поражении применяют противогрибковые препараты.

В сложных случаях проводят пункцию пазух для удаления гноя.

"Главное правило — не прекращать лечение при первых признаках улучшения. Недолеченный синусит часто становится хроническим", — отметил врач-оториноларинголог Илья Журавлёв.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: лечить синусит только народными средствами.

последствие: переход болезни в хроническую форму.

альтернатива: сочетать промывания с медикаментозной терапией.

• Ошибка: злоупотреблять каплями.

последствие: развивается медикаментозный ринит.

альтернатива: использовать спреи курсами и под контролем врача.

• Ошибка: не долечивать простуду.

последствие: воспаление переходит в пазухи.

альтернатива: обращаться к врачу при насморке, который длится более недели.

А что если не лечить?

Без терапии синусит может привести к отиту, воспалению глазницы и даже менингиту. Опасность особенно высока у людей с ослабленным иммунитетом и хроническими ЛОР-заболеваниями.

Плюсы и минусы лечения дома

Параметр Домашнее лечение Медицинское лечение Удобство Можно проводить самостоятельно Требует визита к врачу Риски Высокие при неправильных действиях Минимальные под контролем специалиста Эффективность Только при лёгкой форме Высокая при любой стадии Контроль осложнений Отсутствует Постоянный Скорость выздоровления Медленная Быстрая и устойчивая

Советы шаг за шагом

Промывайте нос 2-3 раза в день солевым раствором или морской водой. Поддерживайте влажность воздуха дома на уровне 40-60%. Пейте больше жидкости, чтобы разжижить слизь. Избегайте перепадов температуры и переохлаждения. Принимайте назначенные врачом лекарства строго по схеме.

FAQ

Можно ли лечить синусит без антибиотиков?

Да, если он вирусный. При бактериальной природе антибиотики необходимы.

Как понять, что синусит перешёл в хронический?

Если симптомы сохраняются более 12 недель, нужна консультация ЛОР-врача.

Помогают ли ингаляции?

Да, но только после консультации специалиста. Горячий пар противопоказан при гнойных формах.

Мифы и правда

Миф: синусит — просто насморк.

правда: это воспаление пазух, которое требует лечения.

Миф: можно "прогреть" гайморовы пазухи лампой.

правда: при гнойном процессе тепло только ухудшает состояние.

Миф: болезнь пройдёт без врача.

правда: без лечения воспаление может перейти в мозг или уши.

Исторический контекст

Ещё в древнегреческих трактатах Гиппократа встречались описания болей в области лба и носа, которые сегодня врачи связывают с синуситом. В XIX веке появились первые хирургические методы дренажа пазух, а в XX веке — антибиотики, которые сделали болезнь управляемой. Сегодня лечение стало щадящим: современные эндоскопы позволяют точно удалять полипы и очищать пазухи без боли.

3 интересных факта

Около 10 млн россиян ежегодно переносят острый синусит. У курильщиков риск хронического воспаления выше на 60%. Влажность ниже 30% делает слизистую уязвимой для вирусов.

Синусит требует внимания, но при своевременном лечении и правильной профилактике болезнь полностью обратима. Главное — не заниматься самолечением и доверить здоровье специалистам.