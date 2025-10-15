Отдых, который оборачивается болью: эта поза сна разрушает спину сильнее, чем жёсткая тренировка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:09
Здоровье

Сон на животе — привычка, которая кажется безобидной, но на деле может стать источником множества проблем со спиной, дыханием и даже внутренними органами. Многие люди выбирают эту позу из-за чувства комфорта, не задумываясь, что длительное давление на шею и поясницу способно привести к хроническим болям и нарушению осанки.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

"Когда человек спит на животе, шейный отдел позвоночника длительное время остается в повернутом положении, это создает избыточную нагрузку и может вызвать боль в шее", — пояснил хирург Даниэль Оливейра.

По словам врача, такой сон приводит к утренней скованности, покалыванию в руках и быстрому износу позвоночника. При этом нагрузка приходится не только на кости и мышцы, но и на внутренние органы. Особенно страдают диафрагма и желудок, а дыхание становится менее глубоким. В долгосрочной перспективе это может спровоцировать головные боли, бессонницу и хроническую усталость.

Как сон на животе влияет на тело

Положение тела во сне определяет, как распределяется нагрузка на позвоночник. В позе на животе шея вынужденно поворачивается набок, чтобы обеспечить дыхание, а позвоночник оказывается в неестественном изгибе. Это приводит к микротравмам мышц и связок, нарушению кровотока и сдавливанию нервных окончаний.

Кроме того, при сильном прогибе поясницы нарушается циркуляция крови в нижней части тела. Утром человек может ощущать тяжесть в ногах и боль в области поясницы. Особенно опасно это для людей, страдающих остеохондрозом или межпозвоночными грыжами: сон на животе усиливает давление на диски и усугубляет воспаление.

Сравнение поз сна

Поза сна Особенности Влияние на позвоночник Воздействие на дыхание
На животе Давление на шею и поясницу Перегрузка, риск болей Затруднено
На спине Естественное положение тела Минимальная нагрузка Свободное дыхание
На боку Удобно для большинства людей Поддержка позвоночника Нормальное дыхание

Наиболее физиологичной считается поза на боку с небольшой подушкой между коленями. Она сохраняет естественные изгибы позвоночника и не мешает дыханию. Сон на спине также безопасен, но может вызывать храп у людей с избыточным весом или искривлением носовой перегородки.

Как перейти на безопасную позу сна

Отказаться от привычки спать на животе непросто — тело привыкает к этому положению годами. Но есть несколько шагов, которые помогут перестроиться без стресса.

  1. Выбирайте ортопедический матрас средней жесткости — он поддержит спину и не позволит телу "проваливаться".
  2. Подберите подушку правильной высоты: слишком высокая усиливает изгиб шеи, а слишком плоская — делает сон неудобным. Лучше выбрать анатомическую модель.
  3. Попробуйте спать на боку, подложив подушку между коленями — это уменьшит напряжение в пояснице.
  4. Если ночью вы всё равно переворачиваетесь на живот, положите рядом подушку-валик: она ограничит движение и поможет удерживать правильное положение.
  5. Уделяйте внимание растяжке и лёгкой гимнастике утром — мышцы быстрее адаптируются к новой позе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка. Спать на животе без поддержки шеи.
    Последствие. Боль и скованность в шейном отделе, мигрени.
    Альтернатива. Сон на боку с подушкой-поддержкой.
  • Ошибка. Мягкий матрас.
    Последствие. Прогиб поясницы, боли в спине.
    Альтернатива. Ортопедический матрас средней жёсткости.
  • Ошибка. Отказ от утренней разминки.
    Последствие. Нарушение кровотока и отёки.
    Альтернатива. Простая зарядка для шеи и спины.

Самая удобная поза

Некоторые люди утверждают, что только в этой позе могут расслабиться. В таком случае врач советует хотя бы снизить вред.

  • Использовать тонкую подушку или вовсе спать без неё.
  • Подложить маленькую подушку под таз, чтобы уменьшить изгиб поясницы.
  • Следить за положением головы — стараться не выворачивать шею полностью набок.
  • Делать дыхательные упражнения перед сном для расслабления мышц.

Сон и психология

Поза сна часто отражает внутреннее состояние человека. Те, кто спят на животе, склонны к контролю и повышенной тревожности. Такое положение даёт подсознательное чувство защиты — словно человек "закрывается" от внешнего мира. Однако при этом тело не может полноценно расслабиться, что мешает глубокому восстановлению.

Психологи советуют перед сном практиковать дыхательные техники и медитации. Они помогают телу отпустить напряжение и естественно перейти к более здоровой позе.

Мифы и правда

  • Миф. Сон на животе улучшает пищеварение.
    Правда. В таком положении желудок и кишечник сжимаются, а не расслабляются, что может вызывать изжогу.
  • Миф. Это лучшая поза для тех, кто храпит.
    Правда. У некоторых людей действительно снижается вибрация мягкого нёба, но при этом ухудшается дыхание.
  • Миф. Если болит спина, нужно лежать на животе, чтобы "вытянуть" позвоночник.
    Правда. Такая поза наоборот усиливает давление на диски и увеличивает боль.

Интересные факты о сне

  1. Человек проводит во сне треть жизни, но лишь малая часть людей осознанно выбирает позу сна.
  2. При сне на животе частота сердечных сокращений повышается на 5-10 ударов в минуту.
  3. Самой редкой позой считается "солдат" — лежа на спине с руками вдоль тела.

FAQ

Как выбрать подушку для сна на боку?
Оптимальная высота — от 10 до 14 см, плотная, но не жёсткая. Хорошо подходят модели из латекса или с эффектом памяти.

Что делать, если болит шея после сна?
Проверить высоту подушки и положение тела. Можно использовать охлаждающий гель или массажёр-воротник для расслабления мышц.

Как улучшить качество сна без лекарств?
Отказаться от гаджетов за час до сна, проветривать комнату, использовать аромамасла — лаванда и мелисса помогают успокоиться.

Помогает ли специальное постельное бельё?
Да, натуральные ткани (лен, хлопок, бамбук) улучшают теплообмен и снижают потливость, что особенно важно для комфортного сна.

Можно ли спать на животе беременным?
Нет. После первого триместра это может повредить кровотоку и создать давление на матку.

Правильный матрас, анатомическая подушка и внимание к собственным ощущениям помогут восстановить здоровый сон и просыпаться без боли и напряжения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
