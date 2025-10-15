Экранная болезнь XXI века: гаджеты делают нас слепыми медленно — без шансов на восстановление зрения

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современный ритм жизни заставляет нас часами смотреть в экраны — компьютеров, планшетов, смартфонов. Из-за этого всё чаще офтальмологи фиксируют жалобы на ощущение песка в глазах, резь, жжение и даже слезотечение. Эти симптомы могут казаться безобидными, но за ними нередко скрывается синдром сухого глаза — заболевание, которое без своевременного лечения способно привести к стойкому снижению зрения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Крупный план глаза

Синдром сухого глаза

Глаза человека защищает слезная пленка — тончайший слой, покрывающий роговицу и обеспечивающий её увлажнение. Слеза не только смазывает поверхность глаза, но и защищает его от микробов и пыли, поддерживает чистоту и прозрачность роговицы. Если равновесие в составе слезной пленки нарушается, она теряет устойчивость, а роговица — защиту. Так и развивается синдром сухого глаза (ССГ).

"К сожалению, синдром сухого глаза является хроническим заболеванием, и полностью излечить его невозможно. Однако это не повод для отчаяния. Грамотно подобранная терапия позволяет значительно улучшить самочувствие пациента, контролировать симптомы и предотвратить развитие серьезных осложнений. Ключ к успеху — системный подход и соблюдение рекомендаций врача", — рассказала врач-офтальмолог Мария Якимова.

Чем опасен

Сам по себе синдром сухого глаза не вызывает слепоту, но способен привести к опасным осложнениям. При длительном воспалении нарушается питание тканей глаза, возникают эрозии и воспаление роговицы - кератит. Даже небольшое помутнение роговицы снижает качество зрения, а при отсутствии лечения может привести к стойкому ухудшению, сообщает tmn. aif.ru.

"Этот диагноз многие недооценивают. Сейчас мы наблюдаем настоящую пандемию в распространении заболеваний слезной пленки. Лечить ССГ нужно начинать даже если он выражен незначительно, так как в дальнейшем симптомы и течение заболевания усугубляются", — добавила врач.

Главные причины синдрома

Гаджеты. Работа за экраном компьютера или смартфона снижает частоту моргания. В норме человек моргает 15-20 раз в минуту, но перед монитором — всего 5-7. Это приводит к пересыханию глаза. Сухой воздух. Кондиционеры, отопительные приборы и отсутствие вентиляции снижают влажность в помещении, из-за чего слеза испаряется быстрее. Гормональные и аутоиммунные нарушения. Проблемы с щитовидной железой, сахарный диабет, ревматические заболевания и кожные патологии часто сопровождаются ССГ. Дефицит омега-3 и воды. Недостаток жидкости и жирных кислот в рационе ухудшает состав слезной пленки. Возраст и контактные линзы. После 40 лет уменьшается выработка слезы, а неправильный уход за линзами дополнительно раздражает роговицу.

Как проявляется синдром

Симптомы ССГ разнообразны и могут меняться в течение дня:

жжение, резь и зуд в глазах;

ощущение песка или инородного тела;

повышенная чувствительность к свету;

временное затуманивание зрения;

покраснение и усталость глаз;

слезотечение при ветре или ярком свете.

Парадоксально, но избыточное слезотечение тоже может быть признаком сухости.

"Парадокс, но течение ССГ может сопровождаться чрезмерным слезотечением. Это происходит, когда в слезной пленке не хватает липидного (жирового) слоя. Слеза не удерживается на поверхности глаза и просто вытекает, не выполняя своих защитных функций. Эта стадия требует специального лечения, включая аппаратные методы", — говорит Мария Якимова.

Сравнение: здоровая и нарушенная слезная пленка

Параметр Здоровая слезная пленка При синдроме сухого глаза Структура Сбалансированные слои воды, белков и липидов Нарушен липидный слой, быстрое испарение Комфорт Глаза увлажнены, нет раздражения Жжение, покраснение, усталость Острота зрения Четкая, стабильная Временами размытая Восстановление после моргания Мгновенное Замедленное, с сухими участками Как лечить и ухаживать за глазами Обратиться к офтальмологу. Врач проведет тесты Ширмера и Норна, оценит состояние роговицы под микроскопом. Использовать индивидуально подобранные капли. Они могут содержать гиалуроновую кислоту, декспантенол, липиды. Самолечение недопустимо — неподходящие препараты усугубят симптомы. Увлажнять воздух. Поставьте увлажнитель в спальне и на рабочем столе. Следить за питанием. Добавьте в рацион лосось, скумбрию, грецкие орехи, льняное масло. Делать "глазную гимнастику". Каждые 20 минут отводите взгляд от монитора и фокусируйтесь вдаль. Пить больше воды. Недостаток жидкости влияет на выработку слезы. "Каждые 20 минут отрывайте взгляд от монитора и смотрите вдаль хотя бы на 20-30 секунд. Чаще жмурьтесь и сознательно моргайте. Увлажняйте воздух и пейте воду", — советует врач-офтальмолог. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: Применять любые капли "для увлажнения".

Последствие: Нарушение баланса слезной пленки.

Альтернатива: Консультация офтальмолога и индивидуальный подбор.

Применять любые капли "для увлажнения". Нарушение баланса слезной пленки. Консультация офтальмолога и индивидуальный подбор. Ошибка: Игнорировать сухость и дискомфорт.

Последствие: Развитие кератита и снижение зрения.

Альтернатива: Ранняя диагностика и профилактика.

Игнорировать сухость и дискомфорт. Развитие кератита и снижение зрения. Ранняя диагностика и профилактика. Ошибка: Работать за компьютером без перерывов.

Последствие: Усталость и воспаление глаз.

Альтернатива: Правило 20-20-20 (каждые 20 минут смотреть вдаль на 20 секунд). Если болезнь уже развилась Даже при хроническом течении синдрома сухого глаза можно держать его под контролем. Современные методы лечения включают: аппаратные процедуры (массаж мейбомиевых желез, светолечение);

(массаж мейбомиевых желез, светолечение); инъекции аутологичной сыворотки при тяжелых формах;

при тяжелых формах; гелеобразные препараты для восстановления роговицы. Главное — не ждать, что "само пройдет". Чем раньше начать терапию, тем выше шанс сохранить зрение. FAQ Как выбрать капли от сухости глаз?

Подбирать нужно только после обследования. Капли отличаются по составу — некоторые направлены на увлажнение, другие восстанавливают липидный слой. Можно ли вылечить синдром полностью?

Нет, но можно добиться стойкой ремиссии и вернуть комфорт глазам. Что лучше — капли или спрей?

Спрей удобен для тех, кто носит макияж или линзы, а капли чаще применяют при выраженной сухости. Мифы и правда Миф: Синдром сухого глаза бывает только у пожилых.

Правда: Всё чаще его диагностируют у подростков и офисных работников.

Синдром сухого глаза бывает только у пожилых. Всё чаще его диагностируют у подростков и офисных работников. Миф: Если глаза слезятся, они не сухие.

Правда: Чрезмерное слезотечение — признак дефицита липидного слоя.

Если глаза слезятся, они не сухие. Чрезмерное слезотечение — признак дефицита липидного слоя. Миф: Достаточно просто купить "любые" капли.

Правда: Неправильные препараты могут ухудшить состояние. Синдром сухого глаза давно перестал быть безобидным временным дискомфортом. Это хроническое заболевание, которое развивается незаметно, но может серьезно повлиять на качество жизни и зрение. Полностью избавиться от него невозможно, однако при внимательном отношении к глазам, правильном режиме работы с гаджетами, увлажнении воздуха и регулярных визитах к офтальмологу симптомы можно держать под контролем. Здоровое зрение — результат не только лечения, но и ежедневной заботы о себе.