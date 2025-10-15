Экранная болезнь XXI века: гаджеты делают нас слепыми медленно — без шансов на восстановление зрения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Здоровье

Современный ритм жизни заставляет нас часами смотреть в экраны — компьютеров, планшетов, смартфонов. Из-за этого всё чаще офтальмологи фиксируют жалобы на ощущение песка в глазах, резь, жжение и даже слезотечение. Эти симптомы могут казаться безобидными, но за ними нередко скрывается синдром сухого глаза — заболевание, которое без своевременного лечения способно привести к стойкому снижению зрения.

Крупный план глаза
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крупный план глаза

Синдром сухого глаза

Глаза человека защищает слезная пленка — тончайший слой, покрывающий роговицу и обеспечивающий её увлажнение. Слеза не только смазывает поверхность глаза, но и защищает его от микробов и пыли, поддерживает чистоту и прозрачность роговицы. Если равновесие в составе слезной пленки нарушается, она теряет устойчивость, а роговица — защиту. Так и развивается синдром сухого глаза (ССГ).

"К сожалению, синдром сухого глаза является хроническим заболеванием, и полностью излечить его невозможно. Однако это не повод для отчаяния. Грамотно подобранная терапия позволяет значительно улучшить самочувствие пациента, контролировать симптомы и предотвратить развитие серьезных осложнений. Ключ к успеху — системный подход и соблюдение рекомендаций врача", — рассказала врач-офтальмолог Мария Якимова.

Чем опасен

Сам по себе синдром сухого глаза не вызывает слепоту, но способен привести к опасным осложнениям. При длительном воспалении нарушается питание тканей глаза, возникают эрозии и воспаление роговицы - кератит. Даже небольшое помутнение роговицы снижает качество зрения, а при отсутствии лечения может привести к стойкому ухудшению, сообщает tmn. aif.ru.

"Этот диагноз многие недооценивают. Сейчас мы наблюдаем настоящую пандемию в распространении заболеваний слезной пленки. Лечить ССГ нужно начинать даже если он выражен незначительно, так как в дальнейшем симптомы и течение заболевания усугубляются", — добавила врач.

Главные причины синдрома

  1. Гаджеты. Работа за экраном компьютера или смартфона снижает частоту моргания. В норме человек моргает 15-20 раз в минуту, но перед монитором — всего 5-7. Это приводит к пересыханию глаза.
  2. Сухой воздух. Кондиционеры, отопительные приборы и отсутствие вентиляции снижают влажность в помещении, из-за чего слеза испаряется быстрее.
  3. Гормональные и аутоиммунные нарушения. Проблемы с щитовидной железой, сахарный диабет, ревматические заболевания и кожные патологии часто сопровождаются ССГ.
  4. Дефицит омега-3 и воды. Недостаток жидкости и жирных кислот в рационе ухудшает состав слезной пленки.
  5. Возраст и контактные линзы. После 40 лет уменьшается выработка слезы, а неправильный уход за линзами дополнительно раздражает роговицу.

Как проявляется синдром

Симптомы ССГ разнообразны и могут меняться в течение дня:

  • жжение, резь и зуд в глазах;
  • ощущение песка или инородного тела;
  • повышенная чувствительность к свету;
  • временное затуманивание зрения;
  • покраснение и усталость глаз;
  • слезотечение при ветре или ярком свете.

Парадоксально, но избыточное слезотечение тоже может быть признаком сухости.

"Парадокс, но течение ССГ может сопровождаться чрезмерным слезотечением. Это происходит, когда в слезной пленке не хватает липидного (жирового) слоя. Слеза не удерживается на поверхности глаза и просто вытекает, не выполняя своих защитных функций. Эта стадия требует специального лечения, включая аппаратные методы", — говорит Мария Якимова.

Сравнение: здоровая и нарушенная слезная пленка

Параметр Здоровая слезная пленка При синдроме сухого глаза
Структура Сбалансированные слои воды, белков и липидов Нарушен липидный слой, быстрое испарение
Комфорт Глаза увлажнены, нет раздражения Жжение, покраснение, усталость
Острота зрения Четкая, стабильная Временами размытая
Восстановление после моргания Мгновенное Замедленное, с сухими участками

Как лечить и ухаживать за глазами

  1. Обратиться к офтальмологу. Врач проведет тесты Ширмера и Норна, оценит состояние роговицы под микроскопом.
  2. Использовать индивидуально подобранные капли. Они могут содержать гиалуроновую кислоту, декспантенол, липиды. Самолечение недопустимо — неподходящие препараты усугубят симптомы.
  3. Увлажнять воздух. Поставьте увлажнитель в спальне и на рабочем столе.
  4. Следить за питанием. Добавьте в рацион лосось, скумбрию, грецкие орехи, льняное масло.
  5. Делать "глазную гимнастику". Каждые 20 минут отводите взгляд от монитора и фокусируйтесь вдаль.
  6. Пить больше воды. Недостаток жидкости влияет на выработку слезы.

"Каждые 20 минут отрывайте взгляд от монитора и смотрите вдаль хотя бы на 20-30 секунд. Чаще жмурьтесь и сознательно моргайте. Увлажняйте воздух и пейте воду", — советует врач-офтальмолог.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Применять любые капли "для увлажнения".
    Последствие: Нарушение баланса слезной пленки.
    Альтернатива: Консультация офтальмолога и индивидуальный подбор.
  • Ошибка: Игнорировать сухость и дискомфорт.
    Последствие: Развитие кератита и снижение зрения.
    Альтернатива: Ранняя диагностика и профилактика.
  • Ошибка: Работать за компьютером без перерывов.
    Последствие: Усталость и воспаление глаз.
    Альтернатива: Правило 20-20-20 (каждые 20 минут смотреть вдаль на 20 секунд).

Если болезнь уже развилась

Даже при хроническом течении синдрома сухого глаза можно держать его под контролем. Современные методы лечения включают:

  • аппаратные процедуры (массаж мейбомиевых желез, светолечение);
  • инъекции аутологичной сыворотки при тяжелых формах;
  • гелеобразные препараты для восстановления роговицы.

Главное — не ждать, что "само пройдет". Чем раньше начать терапию, тем выше шанс сохранить зрение.

FAQ

Как выбрать капли от сухости глаз?
Подбирать нужно только после обследования. Капли отличаются по составу — некоторые направлены на увлажнение, другие восстанавливают липидный слой.

Можно ли вылечить синдром полностью?
Нет, но можно добиться стойкой ремиссии и вернуть комфорт глазам.

Что лучше — капли или спрей?
Спрей удобен для тех, кто носит макияж или линзы, а капли чаще применяют при выраженной сухости.

Мифы и правда

  • Миф: Синдром сухого глаза бывает только у пожилых.
    Правда: Всё чаще его диагностируют у подростков и офисных работников.
  • Миф: Если глаза слезятся, они не сухие.
    Правда: Чрезмерное слезотечение — признак дефицита липидного слоя.
  • Миф: Достаточно просто купить "любые" капли.
    Правда: Неправильные препараты могут ухудшить состояние.

Синдром сухого глаза давно перестал быть безобидным временным дискомфортом. Это хроническое заболевание, которое развивается незаметно, но может серьезно повлиять на качество жизни и зрение. Полностью избавиться от него невозможно, однако при внимательном отношении к глазам, правильном режиме работы с гаджетами, увлажнении воздуха и регулярных визитах к офтальмологу симптомы можно держать под контролем. Здоровое зрение — результат не только лечения, но и ежедневной заботы о себе.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
