Экранная болезнь XXI века: гаджеты делают нас слепыми медленно — без шансов на восстановление зрения

Современный ритм жизни заставляет нас часами смотреть в экраны — компьютеров, планшетов, смартфонов. Из-за этого всё чаще офтальмологи фиксируют жалобы на ощущение песка в глазах, резь, жжение и даже слезотечение. Эти симптомы могут казаться безобидными, но за ними нередко скрывается синдром сухого глаза — заболевание, которое без своевременного лечения способно привести к стойкому снижению зрения.
Глаза человека защищает слезная пленка — тончайший слой, покрывающий роговицу и обеспечивающий её увлажнение. Слеза не только смазывает поверхность глаза, но и защищает его от микробов и пыли, поддерживает чистоту и прозрачность роговицы. Если равновесие в составе слезной пленки нарушается, она теряет устойчивость, а роговица — защиту. Так и развивается синдром сухого глаза (ССГ).
"К сожалению, синдром сухого глаза является хроническим заболеванием, и полностью излечить его невозможно. Однако это не повод для отчаяния. Грамотно подобранная терапия позволяет значительно улучшить самочувствие пациента, контролировать симптомы и предотвратить развитие серьезных осложнений. Ключ к успеху — системный подход и соблюдение рекомендаций врача", — рассказала врач-офтальмолог Мария Якимова.
Сам по себе синдром сухого глаза не вызывает слепоту, но способен привести к опасным осложнениям. При длительном воспалении нарушается питание тканей глаза, возникают эрозии и воспаление роговицы - кератит. Даже небольшое помутнение роговицы снижает качество зрения, а при отсутствии лечения может привести к стойкому ухудшению, сообщает tmn. aif.ru.
"Этот диагноз многие недооценивают. Сейчас мы наблюдаем настоящую пандемию в распространении заболеваний слезной пленки. Лечить ССГ нужно начинать даже если он выражен незначительно, так как в дальнейшем симптомы и течение заболевания усугубляются", — добавила врач.
Симптомы ССГ разнообразны и могут меняться в течение дня:
Парадоксально, но избыточное слезотечение тоже может быть признаком сухости.
"Парадокс, но течение ССГ может сопровождаться чрезмерным слезотечением. Это происходит, когда в слезной пленке не хватает липидного (жирового) слоя. Слеза не удерживается на поверхности глаза и просто вытекает, не выполняя своих защитных функций. Эта стадия требует специального лечения, включая аппаратные методы", — говорит Мария Якимова.
|Параметр
|Здоровая слезная пленка
|При синдроме сухого глаза
|Структура
|Сбалансированные слои воды, белков и липидов
|Нарушен липидный слой, быстрое испарение
|Комфорт
|Глаза увлажнены, нет раздражения
|Жжение, покраснение, усталость
|Острота зрения
|Четкая, стабильная
|Временами размытая
|Восстановление после моргания
|Мгновенное
|Замедленное, с сухими участками
"Каждые 20 минут отрывайте взгляд от монитора и смотрите вдаль хотя бы на 20-30 секунд. Чаще жмурьтесь и сознательно моргайте. Увлажняйте воздух и пейте воду", — советует врач-офтальмолог.
Даже при хроническом течении синдрома сухого глаза можно держать его под контролем. Современные методы лечения включают:
Главное — не ждать, что "само пройдет". Чем раньше начать терапию, тем выше шанс сохранить зрение.
Как выбрать капли от сухости глаз?
Подбирать нужно только после обследования. Капли отличаются по составу — некоторые направлены на увлажнение, другие восстанавливают липидный слой.
Можно ли вылечить синдром полностью?
Нет, но можно добиться стойкой ремиссии и вернуть комфорт глазам.
Что лучше — капли или спрей?
Спрей удобен для тех, кто носит макияж или линзы, а капли чаще применяют при выраженной сухости.
Синдром сухого глаза давно перестал быть безобидным временным дискомфортом. Это хроническое заболевание, которое развивается незаметно, но может серьезно повлиять на качество жизни и зрение. Полностью избавиться от него невозможно, однако при внимательном отношении к глазам, правильном режиме работы с гаджетами, увлажнении воздуха и регулярных визитах к офтальмологу симптомы можно держать под контролем. Здоровое зрение — результат не только лечения, но и ежедневной заботы о себе.
