Пустяковая сыпь из детства может обернуться воспалением мозга: таков коварный план ветрянки

Здоровье

Ветряная оспа — одна из самых заразных инфекций, с которой большинство людей сталкиваются ещё в детстве. Однако, вопреки распространённому мнению, заболеть ею можно и во взрослом возрасте, причём нередко болезнь проходит значительно тяжелее. Чтобы избежать осложнений, врачи всё чаще напоминают: лучшая защита от ветрянки — вакцинация.

Вакцинация в плечо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вакцинация в плечо

"У ветрянки 100% контагиозность, это означает, что любой человек, который не болел и не вакцинировался, столкнувшись с этим вирусом, заболеет", — пояснила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Почему вакцинация важна

Вирус ветряной оспы передаётся воздушно-капельным путём и чрезвычайно быстро распространяется — достаточно короткого контакта с больным. В закрытых помещениях инфекция может передаваться даже через вентиляцию. Поэтому заразиться может любой человек, не имеющий иммунитета.

Несмотря на это, прививка от ветрянки пока не входит в национальный календарь вакцинации и делается только по желанию.

"Начиная с 9-месячного возраста можно вакцинировать детей в 2 этапа. Взрослым тоже можно сделать прививку, но предварительно нужно сдать анализ крови на наличие антител. Если антитела есть, то не нужна прививка. Если их нет, то лучше сделать", — отметила Чернышова.

Как проходит вакцинация

Вакцина против ветряной оспы содержит ослабленный вирус, который не вызывает болезнь, но стимулирует организм вырабатывать защитные антитела.

  1. Детям прививку делают дважды: первая доза формирует базовый иммунитет, вторая — закрепляет результат.

  2. Взрослым достаточно одной дозы, если ранее они не болели и анализ показывает отсутствие антител.

  3. После вакцинации иммунитет формируется примерно через 3-4 недели и сохраняется на десятилетия.

А если контакт уже произошёл

Даже если человек уже столкнулся с больным, у него остаётся шанс избежать заболевания.

"Это сыворотка, которая уже содержит готовые антитела. Такой укол снижает риск развития заболевания. Но лучше в спокойное время сделать прививку и детям, и взрослым, у которых нет антител, и не переживать из-за ветрянки", — добавила врач.

Так называемая пассивная иммунизация проводится в первые трое суток после контакта и позволяет предотвратить развитие симптомов или смягчить их течение, сообщает aif.ru.

Сравнение способов защиты

Метод Принцип действия Кому подходит Эффективность
Вакцинация Стимулирует выработку антител Детям и взрослым без иммунитета До 95%
Пассивная иммунизация Вводятся готовые антитела После контакта с больным 60-80%
Естественное заболевание Иммунитет формируется после болезни После перенесённой ветрянки 100%, но с риском осложнений

Ошибки и последствия

  1. Ошибка: считать, что ветрянка — лёгкая "детская болячка".
    Последствие: у взрослых болезнь часто сопровождается высокой температурой и может вызвать пневмонию или воспаление мозга.
    Альтернатива: пройти вакцинацию и избежать тяжёлых форм.

  2. Ошибка: откладывать прививку "на потом".
    Последствие: риск заразиться возрастает в сезон вспышек, особенно в детских садах и школах.
    Альтернатива: планировать вакцинацию заранее, до начала учебного года.

А что если болезнь уже началась

Если появились высыпания и температура, важно изолироваться от окружающих минимум на 10 дней. Принимать антибиотики не нужно — вирус их не боится. Основное лечение — симптоматическое: жаропонижающие, антисептики для обработки сыпи, обильное питьё и отдых.

Детям нередко назначают антигистаминные средства, чтобы уменьшить зуд, а взрослым — препараты для поддержки иммунной системы, витамины и, при осложнениях, противовирусные средства.

Плюсы и минусы вакцинации

Плюсы Минусы
Надёжная защита от заболевания Возможны кратковременные реакции (покраснение, температура)
Снижение риска осложнений Не входит в обязательный календарь
Защита от опоясывающего лишая в будущем Необходимость проверки антител у взрослых

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли заразиться от привитого человека?
Нет, вакцина содержит ослабленный вирус, который не способен передаваться другим людям.

Сколько стоит прививка от ветрянки?
В частных клиниках цена варьируется от 3000 до 6000 рублей за дозу, в зависимости от производителя вакцины.

Какие вакцины применяются в России?
Наиболее распространены препараты "Варилрикс" и "Окавакс", прошедшие международную сертификацию.

Можно ли прививаться летом?
Да, сезон не имеет значения — главное, чтобы человек был здоров и не принимал иммунодепрессанты.

Мифы и правда

Миф: ветрянкой нужно переболеть в детстве, чтобы потом не болеть.
Правда: вакцина даёт такой же стойкий иммунитет, но без риска осложнений.

Миф: если ребёнок болел, взрослый уже не заразится.
Правда: вирус остаётся очень заразным, а взрослые переносят его тяжелее.

Миф: после вакцинации можно заболеть.
Правда: случаи заболевания крайне редки и проходят в лёгкой форме без осложнений.

Исторический контекст

Первые упоминания о ветрянке относятся к XVI веку, но только в XX веке учёные доказали, что её вызывает вирус герпеса Varicella Zoster. Именно этот же вирус позже способен вызывать опоясывающий лишай у взрослых, если иммунитет ослаблен. Вакцина от ветряной оспы была создана в Японии в 1974 году и с тех пор успешно применяется во всём мире.

3 интересных факта

  1. У переболевших ветрянкой вирус остаётся в организме на всю жизнь.

  2. Иммунитет после вакцинации считается эквивалентным перенесённому заболеванию.

  3. В странах, где вакцинация обязательна, заболеваемость снизилась на 90%.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
