Пустяковая сыпь из детства может обернуться воспалением мозга: таков коварный план ветрянки

Ветряная оспа — одна из самых заразных инфекций, с которой большинство людей сталкиваются ещё в детстве. Однако, вопреки распространённому мнению, заболеть ею можно и во взрослом возрасте, причём нередко болезнь проходит значительно тяжелее. Чтобы избежать осложнений, врачи всё чаще напоминают: лучшая защита от ветрянки — вакцинация.
"У ветрянки 100% контагиозность, это означает, что любой человек, который не болел и не вакцинировался, столкнувшись с этим вирусом, заболеет", — пояснила врач-терапевт Надежда Чернышова.
Вирус ветряной оспы передаётся воздушно-капельным путём и чрезвычайно быстро распространяется — достаточно короткого контакта с больным. В закрытых помещениях инфекция может передаваться даже через вентиляцию. Поэтому заразиться может любой человек, не имеющий иммунитета.
Несмотря на это, прививка от ветрянки пока не входит в национальный календарь вакцинации и делается только по желанию.
"Начиная с 9-месячного возраста можно вакцинировать детей в 2 этапа. Взрослым тоже можно сделать прививку, но предварительно нужно сдать анализ крови на наличие антител. Если антитела есть, то не нужна прививка. Если их нет, то лучше сделать", — отметила Чернышова.
Вакцина против ветряной оспы содержит ослабленный вирус, который не вызывает болезнь, но стимулирует организм вырабатывать защитные антитела.
Детям прививку делают дважды: первая доза формирует базовый иммунитет, вторая — закрепляет результат.
Взрослым достаточно одной дозы, если ранее они не болели и анализ показывает отсутствие антител.
После вакцинации иммунитет формируется примерно через 3-4 недели и сохраняется на десятилетия.
Даже если человек уже столкнулся с больным, у него остаётся шанс избежать заболевания.
"Это сыворотка, которая уже содержит готовые антитела. Такой укол снижает риск развития заболевания. Но лучше в спокойное время сделать прививку и детям, и взрослым, у которых нет антител, и не переживать из-за ветрянки", — добавила врач.
Так называемая пассивная иммунизация проводится в первые трое суток после контакта и позволяет предотвратить развитие симптомов или смягчить их течение, сообщает aif.ru.
|Метод
|Принцип действия
|Кому подходит
|Эффективность
|Вакцинация
|Стимулирует выработку антител
|Детям и взрослым без иммунитета
|До 95%
|Пассивная иммунизация
|Вводятся готовые антитела
|После контакта с больным
|60-80%
|Естественное заболевание
|Иммунитет формируется после болезни
|После перенесённой ветрянки
|100%, но с риском осложнений
Ошибка: считать, что ветрянка — лёгкая "детская болячка".
Последствие: у взрослых болезнь часто сопровождается высокой температурой и может вызвать пневмонию или воспаление мозга.
Альтернатива: пройти вакцинацию и избежать тяжёлых форм.
Ошибка: откладывать прививку "на потом".
Последствие: риск заразиться возрастает в сезон вспышек, особенно в детских садах и школах.
Альтернатива: планировать вакцинацию заранее, до начала учебного года.
Если появились высыпания и температура, важно изолироваться от окружающих минимум на 10 дней. Принимать антибиотики не нужно — вирус их не боится. Основное лечение — симптоматическое: жаропонижающие, антисептики для обработки сыпи, обильное питьё и отдых.
Детям нередко назначают антигистаминные средства, чтобы уменьшить зуд, а взрослым — препараты для поддержки иммунной системы, витамины и, при осложнениях, противовирусные средства.
|Плюсы
|Минусы
|Надёжная защита от заболевания
|Возможны кратковременные реакции (покраснение, температура)
|Снижение риска осложнений
|Не входит в обязательный календарь
|Защита от опоясывающего лишая в будущем
|Необходимость проверки антител у взрослых
Можно ли заразиться от привитого человека?
Нет, вакцина содержит ослабленный вирус, который не способен передаваться другим людям.
Сколько стоит прививка от ветрянки?
В частных клиниках цена варьируется от 3000 до 6000 рублей за дозу, в зависимости от производителя вакцины.
Какие вакцины применяются в России?
Наиболее распространены препараты "Варилрикс" и "Окавакс", прошедшие международную сертификацию.
Можно ли прививаться летом?
Да, сезон не имеет значения — главное, чтобы человек был здоров и не принимал иммунодепрессанты.
Миф: ветрянкой нужно переболеть в детстве, чтобы потом не болеть.
Правда: вакцина даёт такой же стойкий иммунитет, но без риска осложнений.
Миф: если ребёнок болел, взрослый уже не заразится.
Правда: вирус остаётся очень заразным, а взрослые переносят его тяжелее.
Миф: после вакцинации можно заболеть.
Правда: случаи заболевания крайне редки и проходят в лёгкой форме без осложнений.
Первые упоминания о ветрянке относятся к XVI веку, но только в XX веке учёные доказали, что её вызывает вирус герпеса Varicella Zoster. Именно этот же вирус позже способен вызывать опоясывающий лишай у взрослых, если иммунитет ослаблен. Вакцина от ветряной оспы была создана в Японии в 1974 году и с тех пор успешно применяется во всём мире.
У переболевших ветрянкой вирус остаётся в организме на всю жизнь.
Иммунитет после вакцинации считается эквивалентным перенесённому заболеванию.
В странах, где вакцинация обязательна, заболеваемость снизилась на 90%.
