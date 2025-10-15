Устали болеть осенью? 5 осенних привычек, которые ослабляют иммунитет — избегайте их

Осень — время, когда организм испытывает настоящую перестройку. Смена погоды, возвращение к работе после отпусков и сокращение светового дня — всё это неизбежно влияет на иммунитет. Именно поэтому в этот сезон многие начинают чаще болеть, чувствуют усталость и апатию.

О том, какие именно факторы ослабляют защитные силы и как их нейтрализовать, рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

"Среди очевидных факторов можно выделить похолодание и сырость. Они ведут к переохлаждению и сужению сосудов слизистой носа, что снижает ее барьерную функцию и облегчает проникновение вирусов", — отметил врач.

Почему иммунитет "падает" осенью

Когда температура снижается, организм тратит больше ресурсов на поддержание тепла, и на защиту от вирусов остаётся меньше сил. Одновременно с этим мы чаще находимся в закрытых помещениях — офисах, транспорте, школах, магазинах. Воздух в них сухой и насыщен микробами, а вентиляция зачастую оставляет желать лучшего.

"В закрытых помещениях мы тесно контактируем друг с другом, что повышает концентрацию патогенов и риск заражения", — пояснил эксперт.

К этому добавляется стресс от возвращения в привычный ритм жизни после отпуска, снижение двигательной активности и недостаток сна — всё это ослабляет иммунную систему, сообщает Газета.Ru.

Сравнение факторов, влияющих на иммунитет

Тип фактора Пример Влияние на организм Физиологический Переохлаждение, сырость Снижение местной защиты слизистых Поведенческий Возвращение в коллектив, стресс Рост риска заражения и утомляемость Экологический Загазованность, пыль Повышенная токсическая нагрузка Пищевой Дефицит витаминов и клетчатки Ослабление иммунных клеток Световой Недостаток солнца Снижение выработки витамина D

Как свет и питание влияют на иммунитет

Одним из ключевых скрытых факторов ослабления организма осенью становится сокращение светового дня. Недостаток солнечного света приводит к падению уровня витамина D, а тот, в свою очередь, напрямую влияет на активность Т-лимфоцитов — клеток, отвечающих за иммунный ответ.

"Дефицит солнечного света приводит к снижению выработки витамина D, критически важного для работы иммунных клеток, и к нарушению циркадных ритмов", — пояснил доктор.

Нарушение этих ритмов вызывает сонливость, апатию и делает нас более восприимчивыми к инфекциям. Осенью мы чаще тянемся к калорийной пище, богатой углеводами, и реже употребляем свежие овощи и фрукты. Это естественная реакция организма на холод, но она ведет к нехватке клетчатки, антиоксидантов и витаминов.

Советы шаг за шагом: как укрепить иммунитет осенью

Следите за питанием. Ешьте больше продуктов, богатых витамином C (цитрусовые, болгарский перец), и включайте источники витамина D — рыбу, яйца, печень трески. Пейте достаточно воды. Это помогает организму выводить токсины и поддерживает нормальную работу слизистых. Больше двигайтесь. Даже 30 минут прогулки в день снижают уровень стресса и укрепляют сосуды. Соблюдайте режим сна. Не менее 7 часов в сутки — ключ к восстановлению иммунных клеток. Используйте увлажнитель воздуха. Особенно важно в отопительный сезон — он снижает риск пересыхания слизистых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью исключить свежие овощи и фрукты.

Последствие: дефицит витаминов и снижение сопротивляемости вирусам.

Альтернатива: добавляйте замороженные ягоды и овощные смеси.

Ошибка: избегать прогулок в холод.

Последствие: снижение обмена веществ и кислородного насыщения.

Альтернатива: гуляйте по 15-20 минут в тёплой одежде и удобной обуви.

Ошибка: пытаться "укрепить иммунитет" алкоголем.

Последствие: нагрузка на печень и ослабление защиты.

Альтернатива: используйте травяные чаи, настой шиповника, витамины.

А что если иммунитет уже ослаб?

Если чувствуете постоянную усталость, сонливость и часто болеете, стоит проверить уровень витамина D и железа. Анализы помогут определить, не связано ли недомогание с анемией или авитаминозом. Также полезны контрастный душ, прием адаптогенов (эхинацея, женьшень, родиола розовая) и регулярный отдых от гаджетов.

Таблица: плюсы и минусы популярных иммунных средств

Средство Плюсы Минусы Витамин D Поддерживает работу иммунных клеток Требует контроля дозировки Витамин C Снижает воспаление, ускоряет восстановление Быстро выводится из организма Пробиотики Улучшают микрофлору кишечника Неэффективны при неправильном питании Эхинацея Повышает устойчивость к вирусам Не подходит при аутоиммунных заболеваниях Контрастный душ Закаляет организм Противопоказан при проблемах с сердцем

Мифы и правда

Миф: осенью иммунитет снижается у всех.

Правда: при правильном питании, сне и умеренной активности защита организма сохраняется.

Миф: витамин D можно восполнить только солнцем.

Правда: жирная рыба и аптечные добавки также восполняют его запасы.

Миф: антибиотики помогают не заболеть.

Правда: они не предотвращают вирусные инфекции и могут навредить микрофлоре кишечника.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что у меня ослаб иммунитет?

Если вы часто болеете, чувствуете апатию, сонливость, у вас долго заживают раны — это повод обратиться к терапевту.

Какие витамины особенно важны осенью?

Витамины D, C, A, группы B и минералы — цинк, железо, селен. Они поддерживают обмен веществ и иммунные клетки.

Нужно ли принимать добавки?

Если питание разнообразное, можно обойтись без них. Но при низком уровне витамина D добавки назначает врач.

3 интересных факта

Витамин D называют "солнечным гормоном", так как он синтезируется под воздействием ультрафиолета. Люди, работающие в помещениях без окон, чаще болеют простудами вдвое. Уровень витамина D у жителей северных стран осенью падает в среднем на 60%.

Исторический контекст

Еще в XIX веке врачи заметили, что болезни чаще обостряются осенью и весной. Тогда же появилось понятие "сезонный авитаминоз". Сегодня на смену пришла концепция сезонной адаптации — способности организма перестраиваться под новые условия. Главное — помочь ему, а не мешать.