Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пухлые губки без пластики: девушка Тимати показала, как выглядела в детстве
Грабители уже рядом: тревожные признаки, что вашу квартиру взяли под наблюдение
Не крась — корми: продукты, способные повернуть время вспять и вернуть волосам забытый цвет
Работа, ради которой хочется жить: как оплаченные командировки превращаются в билет к свободе
Газон умирает от удобрений: спасает его только то, что обычно выливают в раковину
Не только для программистов: как юристу или маркетологу IT-компании получить квартиру по ставке 6%
Шок для тела, испытание для воли: 6-12-25 как психология боли и анатомия победы
Цифровой патруль выходит на охоту: как камеры, дроны и ИИ видят вас даже с грязным номером
Пакет, который дорого обошёлся природе: люди используют 15 минут, а Земля расплачивается 500 лет

Устали болеть осенью? 5 осенних привычек, которые ослабляют иммунитет — избегайте их

7:20
Здоровье

Осень — время, когда организм испытывает настоящую перестройку. Смена погоды, возвращение к работе после отпусков и сокращение светового дня — всё это неизбежно влияет на иммунитет. Именно поэтому в этот сезон многие начинают чаще болеть, чувствуют усталость и апатию.

Энергия цвета chartreuse
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Энергия цвета chartreuse

О том, какие именно факторы ослабляют защитные силы и как их нейтрализовать, рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

"Среди очевидных факторов можно выделить похолодание и сырость. Они ведут к переохлаждению и сужению сосудов слизистой носа, что снижает ее барьерную функцию и облегчает проникновение вирусов", — отметил врач.

Почему иммунитет "падает" осенью

Когда температура снижается, организм тратит больше ресурсов на поддержание тепла, и на защиту от вирусов остаётся меньше сил. Одновременно с этим мы чаще находимся в закрытых помещениях — офисах, транспорте, школах, магазинах. Воздух в них сухой и насыщен микробами, а вентиляция зачастую оставляет желать лучшего.

"В закрытых помещениях мы тесно контактируем друг с другом, что повышает концентрацию патогенов и риск заражения", — пояснил эксперт.

К этому добавляется стресс от возвращения в привычный ритм жизни после отпуска, снижение двигательной активности и недостаток сна — всё это ослабляет иммунную систему, сообщает Газета.Ru.

Сравнение факторов, влияющих на иммунитет

Тип фактора Пример Влияние на организм
Физиологический Переохлаждение, сырость Снижение местной защиты слизистых
Поведенческий Возвращение в коллектив, стресс Рост риска заражения и утомляемость
Экологический Загазованность, пыль Повышенная токсическая нагрузка
Пищевой Дефицит витаминов и клетчатки Ослабление иммунных клеток
Световой Недостаток солнца Снижение выработки витамина D

Как свет и питание влияют на иммунитет

Одним из ключевых скрытых факторов ослабления организма осенью становится сокращение светового дня. Недостаток солнечного света приводит к падению уровня витамина D, а тот, в свою очередь, напрямую влияет на активность Т-лимфоцитов — клеток, отвечающих за иммунный ответ.

"Дефицит солнечного света приводит к снижению выработки витамина D, критически важного для работы иммунных клеток, и к нарушению циркадных ритмов", — пояснил доктор.

Нарушение этих ритмов вызывает сонливость, апатию и делает нас более восприимчивыми к инфекциям. Осенью мы чаще тянемся к калорийной пище, богатой углеводами, и реже употребляем свежие овощи и фрукты. Это естественная реакция организма на холод, но она ведет к нехватке клетчатки, антиоксидантов и витаминов.

Советы шаг за шагом: как укрепить иммунитет осенью

  1. Следите за питанием. Ешьте больше продуктов, богатых витамином C (цитрусовые, болгарский перец), и включайте источники витамина D — рыбу, яйца, печень трески.

  2. Пейте достаточно воды. Это помогает организму выводить токсины и поддерживает нормальную работу слизистых.

  3. Больше двигайтесь. Даже 30 минут прогулки в день снижают уровень стресса и укрепляют сосуды.

  4. Соблюдайте режим сна. Не менее 7 часов в сутки — ключ к восстановлению иммунных клеток.

  5. Используйте увлажнитель воздуха. Особенно важно в отопительный сезон — он снижает риск пересыхания слизистых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью исключить свежие овощи и фрукты.
    Последствие: дефицит витаминов и снижение сопротивляемости вирусам.
    Альтернатива: добавляйте замороженные ягоды и овощные смеси.

  • Ошибка: избегать прогулок в холод.
    Последствие: снижение обмена веществ и кислородного насыщения.
    Альтернатива: гуляйте по 15-20 минут в тёплой одежде и удобной обуви.

  • Ошибка: пытаться "укрепить иммунитет" алкоголем.
    Последствие: нагрузка на печень и ослабление защиты.
    Альтернатива: используйте травяные чаи, настой шиповника, витамины.

А что если иммунитет уже ослаб?

Если чувствуете постоянную усталость, сонливость и часто болеете, стоит проверить уровень витамина D и железа. Анализы помогут определить, не связано ли недомогание с анемией или авитаминозом. Также полезны контрастный душ, прием адаптогенов (эхинацея, женьшень, родиола розовая) и регулярный отдых от гаджетов.

Таблица: плюсы и минусы популярных иммунных средств

Средство Плюсы Минусы
Витамин D Поддерживает работу иммунных клеток Требует контроля дозировки
Витамин C Снижает воспаление, ускоряет восстановление Быстро выводится из организма
Пробиотики Улучшают микрофлору кишечника Неэффективны при неправильном питании
Эхинацея Повышает устойчивость к вирусам Не подходит при аутоиммунных заболеваниях
Контрастный душ Закаляет организм Противопоказан при проблемах с сердцем

Мифы и правда

Миф: осенью иммунитет снижается у всех.
Правда: при правильном питании, сне и умеренной активности защита организма сохраняется.

Миф: витамин D можно восполнить только солнцем.
Правда: жирная рыба и аптечные добавки также восполняют его запасы.

Миф: антибиотики помогают не заболеть.
Правда: они не предотвращают вирусные инфекции и могут навредить микрофлоре кишечника.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что у меня ослаб иммунитет?
Если вы часто болеете, чувствуете апатию, сонливость, у вас долго заживают раны — это повод обратиться к терапевту.

Какие витамины особенно важны осенью?
Витамины D, C, A, группы B и минералы — цинк, железо, селен. Они поддерживают обмен веществ и иммунные клетки.

Нужно ли принимать добавки?
Если питание разнообразное, можно обойтись без них. Но при низком уровне витамина D добавки назначает врач.

3 интересных факта

  1. Витамин D называют "солнечным гормоном", так как он синтезируется под воздействием ультрафиолета.

  2. Люди, работающие в помещениях без окон, чаще болеют простудами вдвое.

  3. Уровень витамина D у жителей северных стран осенью падает в среднем на 60%.

Исторический контекст

Еще в XIX веке врачи заметили, что болезни чаще обостряются осенью и весной. Тогда же появилось понятие "сезонный авитаминоз". Сегодня на смену пришла концепция сезонной адаптации — способности организма перестраиваться под новые условия. Главное — помочь ему, а не мешать.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов
Полезно знать
Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Наука и техника
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал Любовь Степушова
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Последние материалы
Цифровой патруль выходит на охоту: как камеры, дроны и ИИ видят вас даже с грязным номером
Устали болеть осенью? 5 осенних привычек, которые ослабляют иммунитет — избегайте их
Пакет, который дорого обошёлся природе: люди используют 15 минут, а Земля расплачивается 500 лет
Крик демона, сила челюстей и хрупкое сердце: почему тасманийский дьявол вымирает
Пенсия Аллы Пугачёвой: раскрыта сумма ежемесячных выплат и схема перевода денег за границу
4000 контейнеров и 20 дней: как китайский корабль изменил логистику в Европе
Дукалис рвёт сценарий: как звезда Улиц разбитых фонарей защитил свои принципы
Суперфрукт, заслуживающий доверия : как приготовить вкусные блюда с киви для здорового пищеварения
Вместо трёх — пять лет: трудовые мигранты рискуют потерять право на лечение
Эти маффины получаются мягче, чем бисквит — секрет в простом продукте из холодильника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.