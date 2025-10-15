Устали болеть осенью? 5 осенних привычек, которые ослабляют иммунитет — избегайте их

Осень — время, когда организм испытывает настоящую перестройку. Смена погоды, возвращение к работе после отпусков и сокращение светового дня — всё это неизбежно влияет на иммунитет. Именно поэтому в этот сезон многие начинают чаще болеть, чувствуют усталость и апатию.
О том, какие именно факторы ослабляют защитные силы и как их нейтрализовать, рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.
"Среди очевидных факторов можно выделить похолодание и сырость. Они ведут к переохлаждению и сужению сосудов слизистой носа, что снижает ее барьерную функцию и облегчает проникновение вирусов", — отметил врач.
Когда температура снижается, организм тратит больше ресурсов на поддержание тепла, и на защиту от вирусов остаётся меньше сил. Одновременно с этим мы чаще находимся в закрытых помещениях — офисах, транспорте, школах, магазинах. Воздух в них сухой и насыщен микробами, а вентиляция зачастую оставляет желать лучшего.
"В закрытых помещениях мы тесно контактируем друг с другом, что повышает концентрацию патогенов и риск заражения", — пояснил эксперт.
К этому добавляется стресс от возвращения в привычный ритм жизни после отпуска, снижение двигательной активности и недостаток сна — всё это ослабляет иммунную систему, сообщает Газета.Ru.
|Тип фактора
|Пример
|Влияние на организм
|Физиологический
|Переохлаждение, сырость
|Снижение местной защиты слизистых
|Поведенческий
|Возвращение в коллектив, стресс
|Рост риска заражения и утомляемость
|Экологический
|Загазованность, пыль
|Повышенная токсическая нагрузка
|Пищевой
|Дефицит витаминов и клетчатки
|Ослабление иммунных клеток
|Световой
|Недостаток солнца
|Снижение выработки витамина D
Одним из ключевых скрытых факторов ослабления организма осенью становится сокращение светового дня. Недостаток солнечного света приводит к падению уровня витамина D, а тот, в свою очередь, напрямую влияет на активность Т-лимфоцитов — клеток, отвечающих за иммунный ответ.
"Дефицит солнечного света приводит к снижению выработки витамина D, критически важного для работы иммунных клеток, и к нарушению циркадных ритмов", — пояснил доктор.
Нарушение этих ритмов вызывает сонливость, апатию и делает нас более восприимчивыми к инфекциям. Осенью мы чаще тянемся к калорийной пище, богатой углеводами, и реже употребляем свежие овощи и фрукты. Это естественная реакция организма на холод, но она ведет к нехватке клетчатки, антиоксидантов и витаминов.
Следите за питанием. Ешьте больше продуктов, богатых витамином C (цитрусовые, болгарский перец), и включайте источники витамина D — рыбу, яйца, печень трески.
Пейте достаточно воды. Это помогает организму выводить токсины и поддерживает нормальную работу слизистых.
Больше двигайтесь. Даже 30 минут прогулки в день снижают уровень стресса и укрепляют сосуды.
Соблюдайте режим сна. Не менее 7 часов в сутки — ключ к восстановлению иммунных клеток.
Используйте увлажнитель воздуха. Особенно важно в отопительный сезон — он снижает риск пересыхания слизистых.
Ошибка: полностью исключить свежие овощи и фрукты.
Последствие: дефицит витаминов и снижение сопротивляемости вирусам.
Альтернатива: добавляйте замороженные ягоды и овощные смеси.
Ошибка: избегать прогулок в холод.
Последствие: снижение обмена веществ и кислородного насыщения.
Альтернатива: гуляйте по 15-20 минут в тёплой одежде и удобной обуви.
Ошибка: пытаться "укрепить иммунитет" алкоголем.
Последствие: нагрузка на печень и ослабление защиты.
Альтернатива: используйте травяные чаи, настой шиповника, витамины.
Если чувствуете постоянную усталость, сонливость и часто болеете, стоит проверить уровень витамина D и железа. Анализы помогут определить, не связано ли недомогание с анемией или авитаминозом. Также полезны контрастный душ, прием адаптогенов (эхинацея, женьшень, родиола розовая) и регулярный отдых от гаджетов.
|Средство
|Плюсы
|Минусы
|Витамин D
|Поддерживает работу иммунных клеток
|Требует контроля дозировки
|Витамин C
|Снижает воспаление, ускоряет восстановление
|Быстро выводится из организма
|Пробиотики
|Улучшают микрофлору кишечника
|Неэффективны при неправильном питании
|Эхинацея
|Повышает устойчивость к вирусам
|Не подходит при аутоиммунных заболеваниях
|Контрастный душ
|Закаляет организм
|Противопоказан при проблемах с сердцем
Миф: осенью иммунитет снижается у всех.
Правда: при правильном питании, сне и умеренной активности защита организма сохраняется.
Миф: витамин D можно восполнить только солнцем.
Правда: жирная рыба и аптечные добавки также восполняют его запасы.
Миф: антибиотики помогают не заболеть.
Правда: они не предотвращают вирусные инфекции и могут навредить микрофлоре кишечника.
Как понять, что у меня ослаб иммунитет?
Если вы часто болеете, чувствуете апатию, сонливость, у вас долго заживают раны — это повод обратиться к терапевту.
Какие витамины особенно важны осенью?
Витамины D, C, A, группы B и минералы — цинк, железо, селен. Они поддерживают обмен веществ и иммунные клетки.
Нужно ли принимать добавки?
Если питание разнообразное, можно обойтись без них. Но при низком уровне витамина D добавки назначает врач.
Витамин D называют "солнечным гормоном", так как он синтезируется под воздействием ультрафиолета.
Люди, работающие в помещениях без окон, чаще болеют простудами вдвое.
Уровень витамина D у жителей северных стран осенью падает в среднем на 60%.
Еще в XIX веке врачи заметили, что болезни чаще обостряются осенью и весной. Тогда же появилось понятие "сезонный авитаминоз". Сегодня на смену пришла концепция сезонной адаптации — способности организма перестраиваться под новые условия. Главное — помочь ему, а не мешать.
