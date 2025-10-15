Шум в ушах — предвестник беды: раскрываем секрет опасных сигналов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:19
Здоровье

Постоянный шум в ушах редко связан с инсультом, но в некоторых случаях он может стать тревожным сигналом. По словам невролога Дмитрия Хуторова из Lahta Clinic, если звуковой фон появляется внезапно, сопровождается болью в голове, головокружением, двоением в глазах или временной потерей слуха, стоит срочно обратиться к врачу.

Шум в ушах
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шум в ушах

"Если шум в ушах появился внезапно, сопровождается головной болью или другими внезапно появившимися неврологическими симптомами, носит пульсирующий характер, то стоит насторожиться, особенно если слух совсем пропал на одно ухо", — рассказал врач.

Почему возникает шум в ушах

Тиннитус — медицинское название постоянного звона или гула в ушах — может быть связан с десятками факторов: от банальной усталости и стресса до сосудистых нарушений. Иногда он сопровождает гипертонию, анемию или болезни среднего уха. Но если звук имеет ритм сердцебиения, это может говорить о нарушении кровотока в сосудах мозга.

Особенно опасен внезапный односторонний шум, если вместе с ним появляются и другие симптомы — потеря равновесия, нарушение речи, слабость в конечностях. В этом случае важно не тянуть и вызвать скорую помощь, подчеркивает Газета.Ru.

Сравнение: типичный шум в ушах и опасные сигналы инсульта

Признак Безопасный шум (временный) Опасный симптом (возможный инсульт)
Возникновение Постепенно, после стресса или усталости Внезапно, без очевидной причины
Характер звука Непульсирующий, постоянный Пульсирующий, совпадает с сердцебиением
Доп. симптомы Нет, возможен дискомфорт Потеря слуха, двоение, слабость, онемение
Продолжительность Несколько минут или часов Более 24 часов, без улучшений

Советы шаг за шагом: что делать при появлении шума

  1. Зафиксируйте момент начала. Попробуйте вспомнить, при каких обстоятельствах появился шум — после переохлаждения, стрессовой ситуации или нагрузки.

  2. Проверьте давление. Резкие скачки артериального давления — частая причина тиннитуса.

  3. Не принимайте лекарства наугад. Некоторые препараты могут усиливать шум, особенно антибиотики и обезболивающие.

  4. Обратитесь к врачу. Лучше всего — к неврологу или отоларингологу. Они направят на МРТ, аудиометрию и проверку сосудов шеи.

  5. Следите за образом жизни. Ограничьте кофеин, курение, частое использование наушников и повышенный уровень стресса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование шума. → Симптом может скрывать сосудистую патологию. → Обратитесь к неврологу, сделайте УЗИ сосудов головы и шеи.

  • Самолечение антибиотиками или сосудорасширяющими. → Возможны побочные эффекты и ухудшение слуха. → Используйте только препараты, назначенные врачом.

  • Постоянное использование наушников на высокой громкости. → Повреждение слухового нерва. → Применяйте шумоподавляющие модели и ограничивайте громкость до 60%.

А что если шум не проходит?

Если гул или звон сохраняется более недели, стоит проверить уровень гемоглобина, щитовидную железу и состояние сосудов. Иногда причиной может быть не мозг, а, например, шейный остеохондроз или хронический стресс. В таких случаях эффективны физиопроцедуры, массаж, витамины группы B и консультация психотерапевта.

Таблица: плюсы и минусы способов лечения тиннитуса

Метод Плюсы Минусы
Медикаменты (по назначению врача) Устраняют воспаление, нормализуют давление Возможны побочные эффекты
Аудиотерапия (специальные шумоподавляющие звуки) Помогает адаптироваться к звону Требует времени и дисциплины
Массаж и остеопатия Улучшают кровоток Эффект зависит от специалиста
Витамины и питание Поддерживают нервную систему Не лечат причину напрямую
Психотерапия Снижает тревожность, помогает адаптироваться Нужен длительный курс

Мифы и правда

Миф: шум в ушах — это просто реакция на усталость.
Правда: иногда это сигнал нарушения кровотока в мозге или внутреннем ухе.

Миф: тиннитус лечится народными средствами.
Правда: компрессы и настойки не устраняют причину, а могут усугубить проблему.

Миф: если нет боли, волноваться не о чем.
Правда: инсульт может развиваться без боли, особенно при поражении слухового нерва или мозжечка.

Часто задаваемые вопросы

Как отличить опасный шум от безопасного?
Если он внезапный, пульсирующий и сопровождается головной болью или нарушением зрения, срочно обращайтесь к врачу.

Можно ли избавиться от шума полностью?
Да, если устранить причину — например, нормализовать давление, вылечить воспаление или снять спазм сосудов.

Помогают ли витамины?
Да, особенно комплексы с магнием, цинком и витаминами группы B. Они улучшают работу нервной системы и слуховых рецепторов.

3 интересных факта о тиннитусе

  1. Более 15% населения планеты хотя бы раз сталкивались с постоянным звоном в ушах.

  2. У музыкантов и работников шумных производств тиннитус встречается в три раза чаще.

  3. Некоторые пациенты слышат "фантомный" звон даже после потери слуха — это реакция мозга, пытающегося компенсировать тишину.

Исторический контекст

Первое описание шума в ушах встречается ещё у Гиппократа. В Средние века считалось, что это "шепот духов", а в XIX веке врачи впервые связали его с работой сосудов и мозга. Сегодня медицина рассматривает тиннитус как комплексное неврологическое состояние, требующее диагностики и комплексного лечения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
