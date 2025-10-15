Шум в ушах — предвестник беды: раскрываем секрет опасных сигналов

Постоянный шум в ушах редко связан с инсультом, но в некоторых случаях он может стать тревожным сигналом. По словам невролога Дмитрия Хуторова из Lahta Clinic, если звуковой фон появляется внезапно, сопровождается болью в голове, головокружением, двоением в глазах или временной потерей слуха, стоит срочно обратиться к врачу.
"Если шум в ушах появился внезапно, сопровождается головной болью или другими внезапно появившимися неврологическими симптомами, носит пульсирующий характер, то стоит насторожиться, особенно если слух совсем пропал на одно ухо", — рассказал врач.
Тиннитус — медицинское название постоянного звона или гула в ушах — может быть связан с десятками факторов: от банальной усталости и стресса до сосудистых нарушений. Иногда он сопровождает гипертонию, анемию или болезни среднего уха. Но если звук имеет ритм сердцебиения, это может говорить о нарушении кровотока в сосудах мозга.
Особенно опасен внезапный односторонний шум, если вместе с ним появляются и другие симптомы — потеря равновесия, нарушение речи, слабость в конечностях. В этом случае важно не тянуть и вызвать скорую помощь, подчеркивает Газета.Ru.
|Признак
|Безопасный шум (временный)
|Опасный симптом (возможный инсульт)
|Возникновение
|Постепенно, после стресса или усталости
|Внезапно, без очевидной причины
|Характер звука
|Непульсирующий, постоянный
|Пульсирующий, совпадает с сердцебиением
|Доп. симптомы
|Нет, возможен дискомфорт
|Потеря слуха, двоение, слабость, онемение
|Продолжительность
|Несколько минут или часов
|Более 24 часов, без улучшений
Зафиксируйте момент начала. Попробуйте вспомнить, при каких обстоятельствах появился шум — после переохлаждения, стрессовой ситуации или нагрузки.
Проверьте давление. Резкие скачки артериального давления — частая причина тиннитуса.
Не принимайте лекарства наугад. Некоторые препараты могут усиливать шум, особенно антибиотики и обезболивающие.
Обратитесь к врачу. Лучше всего — к неврологу или отоларингологу. Они направят на МРТ, аудиометрию и проверку сосудов шеи.
Следите за образом жизни. Ограничьте кофеин, курение, частое использование наушников и повышенный уровень стресса.
Игнорирование шума. → Симптом может скрывать сосудистую патологию. → Обратитесь к неврологу, сделайте УЗИ сосудов головы и шеи.
Самолечение антибиотиками или сосудорасширяющими. → Возможны побочные эффекты и ухудшение слуха. → Используйте только препараты, назначенные врачом.
Постоянное использование наушников на высокой громкости. → Повреждение слухового нерва. → Применяйте шумоподавляющие модели и ограничивайте громкость до 60%.
Если гул или звон сохраняется более недели, стоит проверить уровень гемоглобина, щитовидную железу и состояние сосудов. Иногда причиной может быть не мозг, а, например, шейный остеохондроз или хронический стресс. В таких случаях эффективны физиопроцедуры, массаж, витамины группы B и консультация психотерапевта.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Медикаменты (по назначению врача)
|Устраняют воспаление, нормализуют давление
|Возможны побочные эффекты
|Аудиотерапия (специальные шумоподавляющие звуки)
|Помогает адаптироваться к звону
|Требует времени и дисциплины
|Массаж и остеопатия
|Улучшают кровоток
|Эффект зависит от специалиста
|Витамины и питание
|Поддерживают нервную систему
|Не лечат причину напрямую
|Психотерапия
|Снижает тревожность, помогает адаптироваться
|Нужен длительный курс
Миф: шум в ушах — это просто реакция на усталость.
Правда: иногда это сигнал нарушения кровотока в мозге или внутреннем ухе.
Миф: тиннитус лечится народными средствами.
Правда: компрессы и настойки не устраняют причину, а могут усугубить проблему.
Миф: если нет боли, волноваться не о чем.
Правда: инсульт может развиваться без боли, особенно при поражении слухового нерва или мозжечка.
Как отличить опасный шум от безопасного?
Если он внезапный, пульсирующий и сопровождается головной болью или нарушением зрения, срочно обращайтесь к врачу.
Можно ли избавиться от шума полностью?
Да, если устранить причину — например, нормализовать давление, вылечить воспаление или снять спазм сосудов.
Помогают ли витамины?
Да, особенно комплексы с магнием, цинком и витаминами группы B. Они улучшают работу нервной системы и слуховых рецепторов.
Более 15% населения планеты хотя бы раз сталкивались с постоянным звоном в ушах.
У музыкантов и работников шумных производств тиннитус встречается в три раза чаще.
Некоторые пациенты слышат "фантомный" звон даже после потери слуха — это реакция мозга, пытающегося компенсировать тишину.
Первое описание шума в ушах встречается ещё у Гиппократа. В Средние века считалось, что это "шепот духов", а в XIX веке врачи впервые связали его с работой сосудов и мозга. Сегодня медицина рассматривает тиннитус как комплексное неврологическое состояние, требующее диагностики и комплексного лечения.
