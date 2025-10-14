Ветрянка снова шагает по стране: причина распространения вовсе не в погоде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:45
Здоровье

Рост числа случаев ветряной оспы вызван снижением коллективного иммунитета и отказом части населения от вакцинации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Прививка
Фото: www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Прививка

По словам специалиста, всплеск заболеваемости связан не с погодными условиями, а с ослаблением иммунной защиты в обществе. После пандемии коронавируса часть людей стала скептически относиться к прививкам, и это сказалось на профилактике не только COVID-19, но и других инфекций. В результате уровень коллективного иммунитета снизился, и вирусам стало проще распространяться.

"После пандемии люди стали меньше доверять прививкам, и это ослабило общую защиту от инфекций. Теперь даже привычные вирусы распространяются быстрее," — пояснил Аграновский.

Аграновский отметил, что ветряная оспа не относится к сезонным заболеваниям, однако отличается крайне высокой заразностью. Вирус передается воздушно-капельным путем и быстро распространяется в коллективах, особенно среди непривитых людей.

Он подчеркнул, что вакцина против ветрянки является проверенным и надежным средством защиты. Отказ от прививок, по его словам, создаёт риски для всего общества и способствует росту заболеваемости.

"Это старая, надежная вакцина, и ею необходимо прививаться. После COVID-19 в обществе усилились антивакцинаторские настроения, и они распространились далеко за пределы коронавирусной темы. Люди перестали доверять даже проверенным схемам профилактики", — заключил вирусолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
