Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Посадка гортензии: осень против весны — как выбрать лучший сезон для роскошных цветов
Клиенты взбунтовались? Суши-гигант отказался от касс самообслуживания
Как Иван Янковский справляется с грузом сравнений с легендарным дедом — откровение актёра
Электроника берёт под охрану даже старые машины: защита, которую можно установить самому
Ягодицы — мотор нашего тела: почему без них страдает даже позвоночник
Невинный перекус — опасные последствия: как детское питание влияет на взрослые болезни
Без лаборатории и опыта: определите пол попугая за 5 минут по этим наглядным признакам
ИИ спланировал отпуск — и всё пошло не по плану: как умные боты подставляют туристов

Счастье под запретом: что заставляет вас обесценивать собственные победы

2:04
Здоровье

Сложности с принятием похвалы и верой в собственные достижения нередко связаны с внутренним убеждением человека, что успех — результат случайности или внешней помощи. Такое восприятие формируется из-за воспитания и особенностей психотипа, рассказала в беседе с Pravda.Ru психолог Алиса Метелина.

Шум в ушах
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шум в ушах

По словам психолога, ощущение, что человек не заслужил успеха, приводит к хронической неуверенности и неспособности радоваться результатам. Люди, склонные обесценивать себя, не связывают достижения с собственными усилиями и часто воспринимают удачу как стечение обстоятельств.

"Такие люди считают, что они ничего не могут добиться в жизни, и все, что у них получается, это как бы случайность. Все, что происходит хорошего в их жизни, они объясняют удачей, помощью других или благоприятным стечением обстоятельств. Им кажется, что за любой успех придется расплачиваться, и поэтому радоваться результату становится трудно", — рассказала эксперт.

Метелина отметила, что причиной подобного мышления часто становятся особенности воспитания и эмоциональной устойчивости. По ее словам, внушаемые, чувствительные дети, которым часто говорили, что их достижения — заслуга родителей, вырастают с ощущением, будто от них мало что зависит. В зрелом возрасте это проявляется в привычке обесценивать себя и свои результаты.

Психолог уверена, что изменить ситуацию возможно — важно научиться видеть причинно-следственную связь между действиями и результатом, а также окружать себя поддерживающими людьми.

"Когда человек учится замечать, что его поступки действительно приводят к конкретным результатам, он постепенно возвращает себе уверенность и ощущение влияния на жизнь. А если рядом есть люди, которые помогают увидеть свои реальные достижения и не дают обесценивать себя, то внутренние установки можно пересмотреть и принять свой успех как заслуженный", — заключила Метелина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Наука и техника
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов
Полезно знать
Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Наука и техника
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Клиенты взбунтовались? Суши-гигант отказался от касс самообслуживания
Как Иван Янковский справляется с грузом сравнений с легендарным дедом — откровение актёра
Электроника берёт под охрану даже старые машины: защита, которую можно установить самому
Ягодицы — мотор нашего тела: почему без них страдает даже позвоночник
Невинный перекус — опасные последствия: как детское питание влияет на взрослые болезни
Без лаборатории и опыта: определите пол попугая за 5 минут по этим наглядным признакам
ИИ спланировал отпуск — и всё пошло не по плану: как умные боты подставляют туристов
Ветрянка снова шагает по стране: причина распространения вовсе не в погоде
Рыба в духовке: 5 ошибок, которые превращают полезное блюдо в разочарование — избегайте их
Как Алла Пугачёва почтила память Валентина Юдашкина: трогательные слова Примадонны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.