Счастье под запретом: что заставляет вас обесценивать собственные победы

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сложности с принятием похвалы и верой в собственные достижения нередко связаны с внутренним убеждением человека, что успех — результат случайности или внешней помощи. Такое восприятие формируется из-за воспитания и особенностей психотипа, рассказала в беседе с Pravda.Ru психолог Алиса Метелина.

Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шум в ушах

По словам психолога, ощущение, что человек не заслужил успеха, приводит к хронической неуверенности и неспособности радоваться результатам. Люди, склонные обесценивать себя, не связывают достижения с собственными усилиями и часто воспринимают удачу как стечение обстоятельств.

"Такие люди считают, что они ничего не могут добиться в жизни, и все, что у них получается, это как бы случайность. Все, что происходит хорошего в их жизни, они объясняют удачей, помощью других или благоприятным стечением обстоятельств. Им кажется, что за любой успех придется расплачиваться, и поэтому радоваться результату становится трудно", — рассказала эксперт.

Метелина отметила, что причиной подобного мышления часто становятся особенности воспитания и эмоциональной устойчивости. По ее словам, внушаемые, чувствительные дети, которым часто говорили, что их достижения — заслуга родителей, вырастают с ощущением, будто от них мало что зависит. В зрелом возрасте это проявляется в привычке обесценивать себя и свои результаты.

Психолог уверена, что изменить ситуацию возможно — важно научиться видеть причинно-следственную связь между действиями и результатом, а также окружать себя поддерживающими людьми.

"Когда человек учится замечать, что его поступки действительно приводят к конкретным результатам, он постепенно возвращает себе уверенность и ощущение влияния на жизнь. А если рядом есть люди, которые помогают увидеть свои реальные достижения и не дают обесценивать себя, то внутренние установки можно пересмотреть и принять свой успех как заслуженный", — заключила Метелина.