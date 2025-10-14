Каждая попытка похудеть заканчивается провалом: эти привычки отдаляют вас от цели

Даже при сбалансированном рационе мешают похудению поздние ужины, переедание и попытки "заедать" стресс. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переедание

По словам Гончаровой, избыточный вес часто связан не с самим рационом, а с пищевым поведением. Многим людям мешает привычка устраивать обильные ужины после рабочего дня, когда вся семья собирается за столом. Вечерняя усталость и эмоциональное напряжение снижают контроль над количеством съедаемого, и человек компенсирует стресс чрезмерным потреблением калорий.

"Главная ошибка тех, кто пытается похудеть, — поздние и обильные ужины. Вечером человек возвращается с работы уставшим и голодным, садится с семьей за стол и теряет контроль над количеством съедаемого. В итоге переедает не из-за голода, а из-за желания получить удовольствие от еды и общения", — пояснила эксперт.

Еще одна серьезная ошибка, по словам эндокринолога, — привычка вознаграждать себя сладким или калорийным после стрессов и неудач. Она формируется с детства, когда еда воспринимается как источник утешения. Такая эмоциональная зависимость от пищи мешает формированию устойчивого контроля над весом.

"Многие продолжают с детства утешать себя чем-то вкусным, сладким, калорийным в ответ на неприятности. Ушиб коленку — съешь шоколадку, поссорилась с подругой — пойдем за пирожным. А потом — тортик, бокал алкоголя, и кажется, что все снова хорошо. Но именно такая жалость к себе мешает разумно управлять питанием и весом", — отметила Гончарова.

Она подчеркнула, что устойчивый результат возможен только при длительном соблюдении режима питания. Для перестройки обмена веществ требуется не менее двух лет, и правильное питание должно стать образом жизни. Только так можно восстановить гормональный баланс и закрепить здоровые привычки без возврата к лишнему весу.