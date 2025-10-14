Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миграционный тренд: Индия стремительно набирает обороты на российском рынке труда
Счастье под запретом: что заставляет вас обесценивать собственные победы
Опасный Reels: почему 20 минут в день могут превратить вас в марионетку
Больше никаких трещин: учёные сделали стекло, которое само снимает напряжение
Зов крови: казаки возвращаются в Сибирь по госпрограмме переселения
Забытая сила репы: овощ, который когда-то кормил всю Русь, снова возвращается на грядки
Замёрз не аккумулятор, а водитель: главные ошибки, убивающие батарею зимой
Туристы против хакеров: почему отдых на море всё чаще заканчивается в банке
Вода, которая тает жир: пейте по стакану в день — и тело начнёт меняться само

Каждая попытка похудеть заканчивается провалом: эти привычки отдаляют вас от цели

2:13
Здоровье

Даже при сбалансированном рационе мешают похудению поздние ужины, переедание и попытки "заедать" стресс. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Переедание
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переедание

По словам Гончаровой, избыточный вес часто связан не с самим рационом, а с пищевым поведением. Многим людям мешает привычка устраивать обильные ужины после рабочего дня, когда вся семья собирается за столом. Вечерняя усталость и эмоциональное напряжение снижают контроль над количеством съедаемого, и человек компенсирует стресс чрезмерным потреблением калорий.

"Главная ошибка тех, кто пытается похудеть, — поздние и обильные ужины. Вечером человек возвращается с работы уставшим и голодным, садится с семьей за стол и теряет контроль над количеством съедаемого. В итоге переедает не из-за голода, а из-за желания получить удовольствие от еды и общения", — пояснила эксперт.

Еще одна серьезная ошибка, по словам эндокринолога, — привычка вознаграждать себя сладким или калорийным после стрессов и неудач. Она формируется с детства, когда еда воспринимается как источник утешения. Такая эмоциональная зависимость от пищи мешает формированию устойчивого контроля над весом.

"Многие продолжают с детства утешать себя чем-то вкусным, сладким, калорийным в ответ на неприятности. Ушиб коленку — съешь шоколадку, поссорилась с подругой — пойдем за пирожным. А потом — тортик, бокал алкоголя, и кажется, что все снова хорошо. Но именно такая жалость к себе мешает разумно управлять питанием и весом", — отметила Гончарова.

Она подчеркнула, что устойчивый результат возможен только при длительном соблюдении режима питания. Для перестройки обмена веществ требуется не менее двух лет, и правильное питание должно стать образом жизни. Только так можно восстановить гормональный баланс и закрепить здоровые привычки без возврата к лишнему весу.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Главный миф о близорукости разрушен: вот что на самом деле портит зрение
Моря хранят страшную тайну: кто расправляется с акулами, не оставляя следов
Белые деревья — жизненно важная мера или пустая трата сил? Убедитесь сами
Он живёт на дне океана и сияет как металл: тайна, скрытая под километрами воды, наконец раскрыта
Из брюнетки в блондинку — без слёз и ломких прядей: правила, о которых молчат мастера
Больше рыбы — больше вкуса: Севастополь инвестирует в рыбную консервацию
Сочи не сдаётся даже под дождём: осенью курорт снова переживает туристический бум
Подготовка к зиме начинается с колёс: как выбрать резину под свой регион
Не просто еда — а энергия для победы: как правильно подкормить себя перед спортом
Он меняется быстрее, чем мода: почему грипп невозможно победить окончательно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.