Главный миф о близорукости разрушен: вот что на самом деле портит зрение

Здоровье

Близорукость в большинстве случаев имеет наследственную природу, но соблюдение правил зрительной гигиены помогает снизить риск ее прогрессирования. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал офтальмолог, врач общей практики Иван Удалов.

По словам врача, распространенное мнение о том, что близорукость возникает из-за чтения, работы за компьютером или длительного использования гаджетов, не совсем верно. Основную роль играет генетическая предрасположенность, а зрительные нагрузки лишь могут ускорить развитие заболевания у тех, кто уже имеет к нему склонность.

"Близорукость имеет преимущественно генетическую природу и не связана напрямую с внешними факторами. Зрительные нагрузки, гаджеты или чтение могут оказывать лишь незначительное влияние, но основная причина — наследственность", — пояснил эксперт.

Он отметил, что для профилактики важно регулярно давать глазам отдых, делать гимнастику, ограничивать время за экранами и корректировать зрение с помощью очков или линз. Современные методы, включая ночные линзы, позволяют эффективно контролировать прогрессирование болезни. Врач подчеркнул, что взрослым следует обращаться к специалисту при первых признаках ухудшения зрения, а детям необходимо регулярно проходить осмотр у офтальмолога.

"Родители первыми могут заметить изменения в поведении ребенка — он начинает по-другому смотреть в телефон, книгу или тетрадь, меняет расстояние. В таких случаях важно не откладывать визит к специалисту. Лучше сразу обратиться к офтальмологу в поликлинику, где врач проведет полноценное обследование и даст профессиональные рекомендации", — заключил Удалов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Главный миф о близорукости разрушен: вот что на самом деле портит зрение
