Пушистый доктор на диване: как коты снижают риск инфаркта

8:20
Здоровье

В последние годы ученые всё чаще исследуют влияние домашних животных на здоровье человека. Оказывается, помимо эмоционального комфорта, кошки могут оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. В частности, взаимодействие с этими питомцами помогает нормализовать артериальное давление, снизить уровень стресса и поддержать здоровье сердца.

Женщина с котом дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с котом дома

"Контакт с котами оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему", — сообщил кардиолог М. Наполи в беседе с 20minutos.

Как коты помогают сердцу

По словам специалистов, взаимодействие с кошками способствует снижению стресса и улучшению общего самочувствия. Стресс — один из основных факторов риска для развития заболеваний сердца и сосудов. Пребывание рядом с котами помогает расслабиться, что, в свою очередь, нормализует уровень артериального давления и пульс.

Кардиологи утверждают, что регулярное общение с животными снижает уровень кортизола — гормона стресса, и увеличивает выработку серотонина — "гормона счастья", что способствует улучшению психоэмоционального состояния.

Научные исследования: коты и здоровье сердца

Американские учёные провели исследования, которые подтвердили гипотезу о положительном воздействии домашних животных на здоровье человека. Согласно их данным, у владельцев котов значительно ниже вероятность возникновения сердечных заболеваний, включая инфаркты.

"У владельцев котов ниже вероятность возникновения сердечного приступа. Наличие питомца снижает риск летального исхода при инфаркте", — отметил М. Наполи.

Исследования также показали, что владельцы котов часто показывают более низкий уровень стресса и тревоги, что способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы в целом. Это подтверждается и другими научными данными, подтверждающими терапевтическое воздействие кошек на психоэмоциональное состояние человека.

Кошки как стрессовые антиподы

Забота о кошке требует определённых усилий, но она также помогает владельцу переключиться с личных проблем на заботу о питомце, что снижает эмоциональное напряжение. Коты — одиночные животные, их поведение позволяет хозяевам научиться справляться с одиночеством и стрессом, уделяя внимание чему-то живому.

Поглаживание кошки и просто нахождение рядом с ней помогают снизить уровень тревоги и стимулируют выработку окситоцина — ещё одного гормона, который способствует расслаблению и уменьшению боли. Таким образом, даже без активной физической активности взаимодействие с кошками приносит пользу организму.

Сравнение влияния кошек и собак на здоровье

Питомец Влияние на здоровье Особенности
Кот Снижает уровень стресса, нормализует давление, уменьшает риск сердечных заболеваний Кошки не требуют такого активного ухода, как собаки, их поведение помогает хозяевам расслабиться и снизить тревожность
Собака Повышает физическую активность, снижает уровень стресса, помогает преодолевать депрессию Активные прогулки с собакой способствуют улучшению сердечно-сосудистой системы и общему укреплению здоровья

Поведение кошек и их влияние на владельцев

Недавние исследования, проведённые британскими учёными, показали, что кошки часто недолюбливают своих сородичей. Однако даже в домах, где несколько котов, исследования показывают, что они не только взаимодействуют друг с другом, но и влияют на психоэмоциональное состояние своих хозяев.

"Поведение питомцев в доме с несколькими котами зависит от совместимости животных, а также от наличия и доступности воды, пищи, лотков и общей плотности 'кошачьего населения'", — заявили исследователи.

При этом важно отметить, что коты, как правило, менее агрессивны в отношениях с людьми, чем собаки. Их спокойное поведение и независимость могут помочь владельцам справляться с эмоциями и стресса, при этом они не требуют такой активной привязанности, как собаки.

Советы для улучшения здоровья с помощью кошек

  1. Проводите время с кошкой, наслаждаясь её обществом — поглаживание помогает расслабиться и снизить стресс.

  2. Проводите время с питомцем перед сном — это поможет нормализовать сон и снизить уровень тревоги.

  3. Включайте игры с кошкой в ежедневный распорядок — это поможет расслабиться и повысить уровень активности.

  4. Уделяйте внимание поведению питомца, ведь его состояние также влияет на ваш эмоциональный фон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование эмоциональных потребностей питомца.

  • Последствие: Питомец может стать агрессивным или депрессивным, что отразится на вашем самочувствии.

  • Альтернатива: Общение с питомцем и уделение ему внимания улучшает как его, так и ваше психологическое состояние.

  • Ошибка: Пренебрежение физической активностью с питомцем.

  • Последствие: Низкий уровень активности приводит к ухудшению здоровья.

  • Альтернатива: Играйте с питомцем или гуляйте с ним, чтобы повысить уровень физической активности и улучшить настроение.

А что если коты заменяют терапевта?

Для многих владельцев кошек их питомцы действительно становятся не только друзьями, но и своего рода терапевтами, которые помогают справиться с депрессией, тревогой и стрессом. Взаимодействие с животными снижает уровень стресса и улучшает психоэмоциональное состояние, что, в свою очередь, влияет на физическое здоровье.

Плюсы и минусы наличия кошки в доме

Плюсы Минусы
Снижение уровня стресса, помощь в эмоциональном восстановлении Необходимость ухода и внимания
Поддержание хорошего психоэмоционального состояния Возможные аллергии у членов семьи
Улучшение здоровья сердца и сосудов Повышенная потребность в отдыхе и спокойной обстановке для кошки

FAQ

Как кошки помогают улучшить здоровье сердца?
Контакт с кошками помогает снизить уровень стресса, что благоприятно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

Можно ли использовать кошек как замену медикаментозному лечению?
Нет, кошки не могут заменить профессиональное лечение, однако их присутствие помогает поддерживать эмоциональное равновесие, что может стать важной частью лечения.

Сколько времени нужно проводить с кошкой, чтобы почувствовать улучшение?
Хотя каждый человек уникален, уже после нескольких минут общения с питомцем многие отмечают снижение тревожности и улучшение настроения.

Мифы и правда

  • Миф: Кошки не могут влиять на здоровье человека.

  • Правда: Кошки помогают снизить уровень стресса, нормализовать давление и даже предотвратить сердечные приступы.

  • Миф: Кошки агрессивны и не подходят для людей с проблемами здоровья.

  • Правда: Кошки — спокойные и независимые животные, которые могут помочь справиться с депрессией и стрессом.

  • Миф: Наличие кошки не влияет на здоровье владельцев.

  • Правда: Общение с кошками доказано положительно сказывается на физическом и психоэмоциональном состоянии.

Исторический контекст

С давних времён кошки считались символами гармонии и уюта. В Древнем Египте кошки были не только домашними любимцами, но и охраняли зерно от грызунов, играя важную роль в поддержании здоровья общества. Сегодня учёные открывают новые аспекты пользы этих животных для здоровья человека.

Три интересных факта

• Владельцы кошек реже болеют депрессией и тревожными расстройствами.
• Взаимодействие с кошками снижает уровень стресса так же эффективно, как и медитация.
• Доказано, что коты могут чувствовать эмоциональное состояние хозяев и адаптировать своё поведение под его настроение.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
