Мозг перестаёт узнавать себя: разрушение, которое начинается с одного забытого слова

Болезнь Альцгеймера — это не просто возрастное "забывание", а сложное нейродегенеративное заболевание, которое медленно, но неуклонно разрушает память, мышление и личность человека. Несмотря на десятилетия исследований, медицина до сих пор не нашла способа полностью остановить этот процесс. Однако современная терапия позволяет замедлить прогрессирование болезни и сохранить качество жизни пациента.
При болезни Альцгеймера гибнут нейроны и разрушаются связи между клетками головного мозга. В результате человек постепенно теряет способность запоминать, мыслить логически, общаться и выполнять привычные действия.
Основные морфологические изменения:
• скопление бета-амилоида между клетками мозга;
• образование нейрофибриллярных клубков из патологического тау-белка;
• воспаление и гибель нервных клеток;
• уменьшение объёма гиппокампа — центра памяти.
"Нейроны не восстанавливаются, но можно помочь мозгу создать новые связи", — пояснил невролог Сергей Кузнецов.
Учёные считают, что у болезни Альцгеймера смешанная природа — наследственная, метаболическая и сосудистая. Основные факторы, повышающие риск:
наследственность (мутации генов APP, PSEN1, PSEN2);
травмы головы;
хронические депрессии;
заболевания щитовидной железы;
сахарный диабет и инсулинорезистентность;
гипертония и атеросклероз сосудов мозга;
высокий уровень холестерина и гомоцистеина.
Особенно уязвимы женщины: они живут дольше, чаще страдают гипертонией и депрессией. По статистике, у них болезнь диагностируется почти в два раза чаще, чем у мужчин.
У представительниц женского пола болезнь Альцгеймера нередко развивается после беременности, особенно если в этот период возникала гипертония. Также женщины чаще испытывают гормональные колебания, влияющие на обмен веществ в мозге. Недостаток эстрогенов после менопаузы ослабляет защиту нервной ткани.
Ранние проявления болезни Альцгеймера легко спутать со старческой забывчивостью. Но в отличие от естественного старения, ухудшение памяти при этой болезни носит постоянный характер и со временем усугубляется.
Основные симптомы:
трудности с запоминанием недавних событий;
потеря ориентации во времени и пространстве;
сложности с подбором слов, нарушение речи;
раздражительность, перепады настроения;
потеря мотивации, апатия;
трудности с выполнением привычных задач;
использование вымышленных слов при разговоре.
На поздних стадиях человек теряет способность обслуживать себя, не узнаёт близких и требует постоянного ухода.
Главные "виновники" болезни — бета-амилоид и тау-белок. Первый образует плотные бляшки между нейронами, мешая передаче сигналов. Второй вызывает запутывание микротрубочек внутри клеток, что приводит к их гибели.
Кроме того, при болезни Альцгеймера ухудшается кровоснабжение мозга из-за атеросклероза и гипертонии, что ускоряет разрушение тканей.
Ранняя стадия.
Человек способен обслуживать себя, но забывает недавние события, путается в датах и испытывает трудности в финансовых или бытовых делах.
Умеренная стадия.
Появляются выраженные нарушения памяти и речи. Пациент нуждается в помощи при одевании, гигиене, готовке. Возможны приступы тревоги и агрессии.
Тяжёлая стадия.
Потеря ориентации и личности. Больной не может самостоятельно есть и передвигаться, нуждается в круглосуточном уходе.
|Критерий
|Ранняя форма (до 65 лет)
|Поздняя форма (после 65 лет)
|Наследственность
|Частая
|Редкая
|Прогрессирование
|Быстрое
|Медленное
|Симптомы
|Речевые и зрительные нарушения
|Нарушения памяти
|Генетические факторы
|Выражены
|Менее значимы
На ранней стадии заболевание трудно выявить, так как симптомы схожи с переутомлением или депрессией. Поэтому диагностика включает несколько этапов:
Нейропсихологическое тестирование - определяет уровень памяти и внимания.
КТ или МРТ мозга - показывает атрофию и изменения структуры.
Биомаркеры в спинномозговой жидкости (амилоид и тау-белок).
ЭЭГ и ПЭТ - оценивают активность нейронов.
В России активно применяют шкалу MMSE и Монреальскую шкалу когнитивной оценки (MoCA) для отслеживания прогрессирования болезни.
Создайте безопасное пространство — уберите лишние предметы, ковры, порожки.
Оснастите ванную поручнями и нескользящими покрытиями.
Разместите у кровати кнопки вызова помощи и удобное освещение.
Оставляйте на видных местах таблички с подписями комнат и предметов.
Следите за питанием и водным балансом — обезвоживание опасно.
Поощряйте прогулки, музыку, чтение, общение с животными.
Заботьтесь и о себе: ухаживающий человек тоже нуждается в отдыхе.
Ошибка: считать потерю памяти нормой старения.
Последствие: упущено время для терапии.
Альтернатива: при первых симптомах обратиться к неврологу.
Ошибка: резко прекращать приём препаратов.
Последствие: ухудшение когнитивных функций.
Альтернатива: корректировать лечение только по назначению врача.
Ошибка: ограничивать активность пациента.
Последствие: ускорение деградации.
Альтернатива: лёгкие физические и умственные упражнения ежедневно.
Полного излечения пока нет, но лекарства замедляют разрушение нейронов. Применяются:
донепезил, ривастигмин, галантамин - ингибиторы холинэстеразы, усиливающие передачу нервных импульсов;
мемантин - нормализует работу глутаматных рецепторов, улучшая когнитивные функции.
Также используются антидепрессанты, антипсихотики и витамины группы B для коррекции настроения и снижения тревожности.
"Современные препараты не лечат болезнь, но позволяют пациентам дольше сохранять личность", — отмечает психиатр Ирина Белова.
Пациентам с болезнью Альцгеймера рекомендуется "тренировка мозга":
настольные игры, чтение, разгадывание кроссвордов;
прослушивание музыки и творческие занятия;
ежедневные прогулки для улучшения кровоснабжения мозга.
Физическая активность помогает формировать новые нейронные связи, что частично компенсирует потерю старых.
Плюсы:
замедление прогрессирования деменции;
улучшение ориентации и памяти;
снижение тревожности и агрессии.
Минусы:
невозможность полного восстановления;
необходимость постоянного контроля врача;
побочные эффекты лекарств.
Несмотря на ограничения, лечение значительно улучшает качество жизни пациента и облегчает уход для близких.
Хотя болезнь Альцгеймера нельзя предотвратить полностью, можно снизить риск её развития:
контролировать давление и уровень холестерина;
избегать травм головы;
поддерживать физическую и умственную активность;
регулярно проходить медицинские обследования;
правильно питаться и высыпаться.
Гиподинамия и изоляция — главные враги мозга. Даже простые прогулки и общение помогают поддерживать когнитивную активность.
Пациенты с тяжёлой формой болезни признаются недееспособными, им назначают опекуна (ст. 29 ГК РФ). В России пока нет государственных пансионатов, специализирующихся на уходе за больными Альцгеймером, но появляются "кабинеты памяти" и социальные проекты, помогающие семьям, столкнувшимся с этой проблемой.
Миф: болезнь Альцгеймера — это просто старость.
правда: это хроническая нейродегенеративная патология.
Миф: заболевание неизбежно наследуется.
правда: генетика повышает риск, но не гарантирует развитие болезни.
Миф: диета способна вылечить Альцгеймера.
правда: питание не влияет напрямую, но сбалансированный рацион поддерживает мозг.
Болезнь названа в честь немецкого психиатра Алоиса Альцгеймера, впервые описавшего её в 1906 году.
У людей, владеющих несколькими языками, болезнь проявляется позже.
Регулярная умственная активность снижает риск деменции на 40%.
Первые случаи болезни Альцгеймера были зафиксированы более века назад, но долгое время считались редкостью. С увеличением продолжительности жизни заболеваемость выросла многократно. Сегодня, по данным ВОЗ, более 55 миллионов человек по всему миру живут с деменцией, и почти две трети из них страдают именно от этой формы.
