Мозг перестаёт узнавать себя: разрушение, которое начинается с одного забытого слова

3:51
Здоровье

Болезнь Альцгеймера — это не просто возрастное "забывание", а сложное нейродегенеративное заболевание, которое медленно, но неуклонно разрушает память, мышление и личность человека. Несмотря на десятилетия исследований, медицина до сих пор не нашла способа полностью остановить этот процесс. Однако современная терапия позволяет замедлить прогрессирование болезни и сохранить качество жизни пациента.

Брюс Уиллис
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брюс Уиллис

Как развивается болезнь Альцгеймера

При болезни Альцгеймера гибнут нейроны и разрушаются связи между клетками головного мозга. В результате человек постепенно теряет способность запоминать, мыслить логически, общаться и выполнять привычные действия.

Основные морфологические изменения:
• скопление бета-амилоида между клетками мозга;
• образование нейрофибриллярных клубков из патологического тау-белка;
• воспаление и гибель нервных клеток;
• уменьшение объёма гиппокампа — центра памяти.

"Нейроны не восстанавливаются, но можно помочь мозгу создать новые связи", — пояснил невролог Сергей Кузнецов.

Причины и факторы риска

Учёные считают, что у болезни Альцгеймера смешанная природа — наследственная, метаболическая и сосудистая. Основные факторы, повышающие риск:

  • наследственность (мутации генов APP, PSEN1, PSEN2);

  • травмы головы;

  • хронические депрессии;

  • заболевания щитовидной железы;

  • сахарный диабет и инсулинорезистентность;

  • гипертония и атеросклероз сосудов мозга;

  • высокий уровень холестерина и гомоцистеина.

Особенно уязвимы женщины: они живут дольше, чаще страдают гипертонией и депрессией. По статистике, у них болезнь диагностируется почти в два раза чаще, чем у мужчин.

Распространённость и особенности у женщин

У представительниц женского пола болезнь Альцгеймера нередко развивается после беременности, особенно если в этот период возникала гипертония. Также женщины чаще испытывают гормональные колебания, влияющие на обмен веществ в мозге. Недостаток эстрогенов после менопаузы ослабляет защиту нервной ткани.

Симптомы и первые признаки

Ранние проявления болезни Альцгеймера легко спутать со старческой забывчивостью. Но в отличие от естественного старения, ухудшение памяти при этой болезни носит постоянный характер и со временем усугубляется.

Основные симптомы:

  • трудности с запоминанием недавних событий;

  • потеря ориентации во времени и пространстве;

  • сложности с подбором слов, нарушение речи;

  • раздражительность, перепады настроения;

  • потеря мотивации, апатия;

  • трудности с выполнением привычных задач;

  • использование вымышленных слов при разговоре.

На поздних стадиях человек теряет способность обслуживать себя, не узнаёт близких и требует постоянного ухода.

Как формируется болезнь на уровне мозга

Главные "виновники" болезни — бета-амилоид и тау-белок. Первый образует плотные бляшки между нейронами, мешая передаче сигналов. Второй вызывает запутывание микротрубочек внутри клеток, что приводит к их гибели.

Кроме того, при болезни Альцгеймера ухудшается кровоснабжение мозга из-за атеросклероза и гипертонии, что ускоряет разрушение тканей.

Стадии болезни Альцгеймера

  1. Ранняя стадия.
    Человек способен обслуживать себя, но забывает недавние события, путается в датах и испытывает трудности в финансовых или бытовых делах.

  2. Умеренная стадия.
    Появляются выраженные нарушения памяти и речи. Пациент нуждается в помощи при одевании, гигиене, готовке. Возможны приступы тревоги и агрессии.

  3. Тяжёлая стадия.
    Потеря ориентации и личности. Больной не может самостоятельно есть и передвигаться, нуждается в круглосуточном уходе.

Сравнение: ранняя и поздняя формы болезни

Критерий Ранняя форма (до 65 лет) Поздняя форма (после 65 лет)
Наследственность Частая Редкая
Прогрессирование Быстрое Медленное
Симптомы Речевые и зрительные нарушения Нарушения памяти
Генетические факторы Выражены Менее значимы

Диагностика болезни Альцгеймера

На ранней стадии заболевание трудно выявить, так как симптомы схожи с переутомлением или депрессией. Поэтому диагностика включает несколько этапов:

  • Нейропсихологическое тестирование - определяет уровень памяти и внимания.

  • КТ или МРТ мозга - показывает атрофию и изменения структуры.

  • Биомаркеры в спинномозговой жидкости (амилоид и тау-белок).

  • ЭЭГ и ПЭТ - оценивают активность нейронов.

В России активно применяют шкалу MMSE и Монреальскую шкалу когнитивной оценки (MoCA) для отслеживания прогрессирования болезни.

Советы шаг за шагом: уход и поддержка пациента

  1. Создайте безопасное пространство — уберите лишние предметы, ковры, порожки.

  2. Оснастите ванную поручнями и нескользящими покрытиями.

  3. Разместите у кровати кнопки вызова помощи и удобное освещение.

  4. Оставляйте на видных местах таблички с подписями комнат и предметов.

  5. Следите за питанием и водным балансом — обезвоживание опасно.

  6. Поощряйте прогулки, музыку, чтение, общение с животными.

  7. Заботьтесь и о себе: ухаживающий человек тоже нуждается в отдыхе.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: считать потерю памяти нормой старения.
    Последствие: упущено время для терапии.
    Альтернатива: при первых симптомах обратиться к неврологу.

  • Ошибка: резко прекращать приём препаратов.
    Последствие: ухудшение когнитивных функций.
    Альтернатива: корректировать лечение только по назначению врача.

  • Ошибка: ограничивать активность пациента.
    Последствие: ускорение деградации.
    Альтернатива: лёгкие физические и умственные упражнения ежедневно.

Лечение болезни Альцгеймера

Полного излечения пока нет, но лекарства замедляют разрушение нейронов. Применяются:

  • донепезил, ривастигмин, галантамин - ингибиторы холинэстеразы, усиливающие передачу нервных импульсов;

  • мемантин - нормализует работу глутаматных рецепторов, улучшая когнитивные функции.

Также используются антидепрессанты, антипсихотики и витамины группы B для коррекции настроения и снижения тревожности.

"Современные препараты не лечат болезнь, но позволяют пациентам дольше сохранять личность", — отмечает психиатр Ирина Белова.

Нелекарственные методы

Пациентам с болезнью Альцгеймера рекомендуется "тренировка мозга":

  • настольные игры, чтение, разгадывание кроссвордов;

  • прослушивание музыки и творческие занятия;

  • ежедневные прогулки для улучшения кровоснабжения мозга.

Физическая активность помогает формировать новые нейронные связи, что частично компенсирует потерю старых.

Плюсы и минусы терапии

Плюсы:

  • замедление прогрессирования деменции;

  • улучшение ориентации и памяти;

  • снижение тревожности и агрессии.

Минусы:

  • невозможность полного восстановления;

  • необходимость постоянного контроля врача;

  • побочные эффекты лекарств.

Несмотря на ограничения, лечение значительно улучшает качество жизни пациента и облегчает уход для близких.

Профилактика

Хотя болезнь Альцгеймера нельзя предотвратить полностью, можно снизить риск её развития:

  • контролировать давление и уровень холестерина;

  • избегать травм головы;

  • поддерживать физическую и умственную активность;

  • регулярно проходить медицинские обследования;

  • правильно питаться и высыпаться.

Гиподинамия и изоляция — главные враги мозга. Даже простые прогулки и общение помогают поддерживать когнитивную активность.

Юридические аспекты и социальная поддержка

Пациенты с тяжёлой формой болезни признаются недееспособными, им назначают опекуна (ст. 29 ГК РФ). В России пока нет государственных пансионатов, специализирующихся на уходе за больными Альцгеймером, но появляются "кабинеты памяти" и социальные проекты, помогающие семьям, столкнувшимся с этой проблемой.

Мифы и правда

  • Миф: болезнь Альцгеймера — это просто старость.
    правда: это хроническая нейродегенеративная патология.

  • Миф: заболевание неизбежно наследуется.
    правда: генетика повышает риск, но не гарантирует развитие болезни.

  • Миф: диета способна вылечить Альцгеймера.
    правда: питание не влияет напрямую, но сбалансированный рацион поддерживает мозг.

Три интересных факта

  • Болезнь названа в честь немецкого психиатра Алоиса Альцгеймера, впервые описавшего её в 1906 году.

  • У людей, владеющих несколькими языками, болезнь проявляется позже.

  • Регулярная умственная активность снижает риск деменции на 40%.

Исторический контекст

Первые случаи болезни Альцгеймера были зафиксированы более века назад, но долгое время считались редкостью. С увеличением продолжительности жизни заболеваемость выросла многократно. Сегодня, по данным ВОЗ, более 55 миллионов человек по всему миру живут с деменцией, и почти две трети из них страдают именно от этой формы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
