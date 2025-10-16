Мозг перестаёт узнавать себя: разрушение, которое начинается с одного забытого слова

3:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болезнь Альцгеймера — это не просто возрастное "забывание", а сложное нейродегенеративное заболевание, которое медленно, но неуклонно разрушает память, мышление и личность человека. Несмотря на десятилетия исследований, медицина до сих пор не нашла способа полностью остановить этот процесс. Однако современная терапия позволяет замедлить прогрессирование болезни и сохранить качество жизни пациента.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

Как развивается болезнь Альцгеймера

При болезни Альцгеймера гибнут нейроны и разрушаются связи между клетками головного мозга. В результате человек постепенно теряет способность запоминать, мыслить логически, общаться и выполнять привычные действия.

Основные морфологические изменения:

• скопление бета-амилоида между клетками мозга;

• образование нейрофибриллярных клубков из патологического тау-белка;

• воспаление и гибель нервных клеток;

• уменьшение объёма гиппокампа — центра памяти.

"Нейроны не восстанавливаются, но можно помочь мозгу создать новые связи", — пояснил невролог Сергей Кузнецов.

Причины и факторы риска

Учёные считают, что у болезни Альцгеймера смешанная природа — наследственная, метаболическая и сосудистая. Основные факторы, повышающие риск:

наследственность (мутации генов APP, PSEN1, PSEN2);

травмы головы;

хронические депрессии;

заболевания щитовидной железы;

сахарный диабет и инсулинорезистентность;

гипертония и атеросклероз сосудов мозга;

высокий уровень холестерина и гомоцистеина.

Особенно уязвимы женщины: они живут дольше, чаще страдают гипертонией и депрессией. По статистике, у них болезнь диагностируется почти в два раза чаще, чем у мужчин.

Распространённость и особенности у женщин

У представительниц женского пола болезнь Альцгеймера нередко развивается после беременности, особенно если в этот период возникала гипертония. Также женщины чаще испытывают гормональные колебания, влияющие на обмен веществ в мозге. Недостаток эстрогенов после менопаузы ослабляет защиту нервной ткани.

Симптомы и первые признаки

Ранние проявления болезни Альцгеймера легко спутать со старческой забывчивостью. Но в отличие от естественного старения, ухудшение памяти при этой болезни носит постоянный характер и со временем усугубляется.

Основные симптомы:

трудности с запоминанием недавних событий;

потеря ориентации во времени и пространстве;

сложности с подбором слов, нарушение речи;

раздражительность, перепады настроения;

потеря мотивации, апатия;

трудности с выполнением привычных задач;

использование вымышленных слов при разговоре.

На поздних стадиях человек теряет способность обслуживать себя, не узнаёт близких и требует постоянного ухода.

Как формируется болезнь на уровне мозга

Главные "виновники" болезни — бета-амилоид и тау-белок. Первый образует плотные бляшки между нейронами, мешая передаче сигналов. Второй вызывает запутывание микротрубочек внутри клеток, что приводит к их гибели.

Кроме того, при болезни Альцгеймера ухудшается кровоснабжение мозга из-за атеросклероза и гипертонии, что ускоряет разрушение тканей.

Стадии болезни Альцгеймера

Ранняя стадия.

Человек способен обслуживать себя, но забывает недавние события, путается в датах и испытывает трудности в финансовых или бытовых делах. Умеренная стадия.

Появляются выраженные нарушения памяти и речи. Пациент нуждается в помощи при одевании, гигиене, готовке. Возможны приступы тревоги и агрессии. Тяжёлая стадия.

Потеря ориентации и личности. Больной не может самостоятельно есть и передвигаться, нуждается в круглосуточном уходе.

Сравнение: ранняя и поздняя формы болезни

Критерий Ранняя форма (до 65 лет) Поздняя форма (после 65 лет) Наследственность Частая Редкая Прогрессирование Быстрое Медленное Симптомы Речевые и зрительные нарушения Нарушения памяти Генетические факторы Выражены Менее значимы

Диагностика болезни Альцгеймера

На ранней стадии заболевание трудно выявить, так как симптомы схожи с переутомлением или депрессией. Поэтому диагностика включает несколько этапов:

Нейропсихологическое тестирование - определяет уровень памяти и внимания.

КТ или МРТ мозга - показывает атрофию и изменения структуры.

Биомаркеры в спинномозговой жидкости (амилоид и тау-белок).

ЭЭГ и ПЭТ - оценивают активность нейронов.

В России активно применяют шкалу MMSE и Монреальскую шкалу когнитивной оценки (MoCA) для отслеживания прогрессирования болезни.

Советы шаг за шагом: уход и поддержка пациента

Создайте безопасное пространство — уберите лишние предметы, ковры, порожки. Оснастите ванную поручнями и нескользящими покрытиями. Разместите у кровати кнопки вызова помощи и удобное освещение. Оставляйте на видных местах таблички с подписями комнат и предметов. Следите за питанием и водным балансом — обезвоживание опасно. Поощряйте прогулки, музыку, чтение, общение с животными. Заботьтесь и о себе: ухаживающий человек тоже нуждается в отдыхе.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: считать потерю памяти нормой старения.

Последствие: упущено время для терапии.

Альтернатива: при первых симптомах обратиться к неврологу.

Ошибка: резко прекращать приём препаратов.

Последствие: ухудшение когнитивных функций.

Альтернатива: корректировать лечение только по назначению врача.

Ошибка: ограничивать активность пациента.

Последствие: ускорение деградации.

Альтернатива: лёгкие физические и умственные упражнения ежедневно.

Лечение болезни Альцгеймера

Полного излечения пока нет, но лекарства замедляют разрушение нейронов. Применяются:

донепезил, ривастигмин, галантамин - ингибиторы холинэстеразы, усиливающие передачу нервных импульсов;

мемантин - нормализует работу глутаматных рецепторов, улучшая когнитивные функции.

Также используются антидепрессанты, антипсихотики и витамины группы B для коррекции настроения и снижения тревожности.

"Современные препараты не лечат болезнь, но позволяют пациентам дольше сохранять личность", — отмечает психиатр Ирина Белова.

Нелекарственные методы

Пациентам с болезнью Альцгеймера рекомендуется "тренировка мозга":

настольные игры, чтение, разгадывание кроссвордов;

прослушивание музыки и творческие занятия;

ежедневные прогулки для улучшения кровоснабжения мозга.

Физическая активность помогает формировать новые нейронные связи, что частично компенсирует потерю старых.

Плюсы и минусы терапии

Плюсы:

замедление прогрессирования деменции;

улучшение ориентации и памяти;

снижение тревожности и агрессии.

Минусы:

невозможность полного восстановления;

необходимость постоянного контроля врача;

побочные эффекты лекарств.

Несмотря на ограничения, лечение значительно улучшает качество жизни пациента и облегчает уход для близких.

Профилактика

Хотя болезнь Альцгеймера нельзя предотвратить полностью, можно снизить риск её развития:

контролировать давление и уровень холестерина;

избегать травм головы;

поддерживать физическую и умственную активность;

регулярно проходить медицинские обследования;

правильно питаться и высыпаться.

Гиподинамия и изоляция — главные враги мозга. Даже простые прогулки и общение помогают поддерживать когнитивную активность.

Юридические аспекты и социальная поддержка

Пациенты с тяжёлой формой болезни признаются недееспособными, им назначают опекуна (ст. 29 ГК РФ). В России пока нет государственных пансионатов, специализирующихся на уходе за больными Альцгеймером, но появляются "кабинеты памяти" и социальные проекты, помогающие семьям, столкнувшимся с этой проблемой.

Мифы и правда

Миф: болезнь Альцгеймера — это просто старость.

правда: это хроническая нейродегенеративная патология.

Миф: заболевание неизбежно наследуется.

правда: генетика повышает риск, но не гарантирует развитие болезни.

Миф: диета способна вылечить Альцгеймера.

правда: питание не влияет напрямую, но сбалансированный рацион поддерживает мозг.

Три интересных факта

Болезнь названа в честь немецкого психиатра Алоиса Альцгеймера, впервые описавшего её в 1906 году.

У людей, владеющих несколькими языками, болезнь проявляется позже.

Регулярная умственная активность снижает риск деменции на 40%.

Исторический контекст

Первые случаи болезни Альцгеймера были зафиксированы более века назад, но долгое время считались редкостью. С увеличением продолжительности жизни заболеваемость выросла многократно. Сегодня, по данным ВОЗ, более 55 миллионов человек по всему миру живут с деменцией, и почти две трети из них страдают именно от этой формы.