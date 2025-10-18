Солнца больше нет, но выход есть: продукты, которые восполняют дефицит витамина D

С наступлением холодного сезона многие начинают ощущать упадок сил, сонливость и хандру. Одной из главных причин такого состояния становится дефицит витамина D. Когда день укорачивается и солнце появляется всё реже, организм перестаёт вырабатывать этот важный элемент в достаточном количестве. Однако восполнить нехватку можно с помощью правильно подобранного питания.
"Осенью и зимой витамин D перестаёт синтезироваться в коже из-за недостатка солнечного света, поэтому его нужно получать из пищи", — объяснила диетолог Лариса Никитина.
По словам специалиста, существует несколько продуктов, которые способны естественным образом поддерживать уровень витамина D, помогая укрепить кости, улучшить настроение и повысить иммунитет.
Витамин D регулирует усвоение кальция и фосфора, отвечает за прочность костей, работу нервной системы и защиту от воспалений. Он также влияет на уровень серотонина, что делает его важным компонентом эмоционального равновесия.
Дефицит этого витамина может проявляться усталостью, ломкостью ногтей, выпадением волос, снижением иммунитета и даже депрессивными состояниями. В северных регионах с коротким световым днём его недостаток встречается особенно часто.
"Жирная рыба, печень трески и яйца — самые надёжные природные источники витамина D", — отметила Лариса Никитина.
Лосось, скумбрия и сельдь — чемпионы по содержанию витамина D. В 100 граммах дикого лосося содержится около 1000 международных единиц (МЕ), что почти полностью покрывает суточную потребность взрослого человека.
Кроме того, рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют сосуды и положительно влияют на работу сердца и мозга.
Классический источник витамина D — масло печени трески. Всего одна чайная ложка этого продукта даёт до 450 МЕ витамина D, а также содержит витамин А и полезные жиры.
Рыбий жир помогает усваивать жирорастворимые витамины и способствует нормальной работе иммунной системы.
Яичный желток — доступный и универсальный источник витамина D. Одно яйцо обеспечивает около 5 % суточной нормы. Лучше выбирать яйца от домашних кур или с пометкой "фермерские" — в них обычно больше питательных веществ.
Грибы — единственный растительный источник витамина D. Особенно богаты им те, что выращивались под ультрафиолетовым светом. Например, в шампиньонах, подвергшихся УФ-обработке, содержание витамина может быть в десятки раз выше, чем в обычных.
Современные производители всё чаще добавляют витамин D в молоко, растительные альтернативы (овсяное, соевое, миндальное) и даже в соки. Это простой способ поддерживать уровень витамина без добавок.
|Продукт
|Среднее содержание витамина D (МЕ/100 г)
|Дополнительная польза
|Советы по употреблению
|Лосось (дикий)
|~1000
|Омега-3, белок
|Готовить на пару или запекать
|Скумбрия
|~350
|Улучшает обмен веществ
|Употреблять 2 раза в неделю
|Печень трески
|~450 (в 1 ч. ложке)
|Витамин А, жиры
|Добавлять в салаты, не перегревать
|Яйца (желток)
|~40 (в 1 шт.)
|Белок, лецитин
|Употреблять 3-5 раз в неделю
|Грибы (УФ-обработанные)
|~400
|Антиоксиданты
|Добавлять в супы и гарниры
|Обогащённое молоко
|~100
|Кальций, белок
|Подходит для ежедневного завтрака
Ешьте жирную рыбу хотя бы два раза в неделю.
Добавляйте в рацион яйца, грибы и молочные продукты.
Чаще гуляйте днём — даже рассеянный свет способствует выработке витамина D.
Следите за уровнем витамина в крови — при необходимости врач назначит анализ 25(ОН)D.
Не начинайте приём добавок без консультации специалиста.
Ошибка: Полный отказ от жиров в рационе.
Последствие: Нарушение усвоения жирорастворимых витаминов.
Альтернатива: Используйте полезные жиры — рыбу, орехи, авокадо.
Ошибка: Самостоятельный приём высоких доз витамина D.
Последствие: Избыток кальция, образование солей в почках.
Альтернатива: Принимать добавки только по рекомендации врача.
Ошибка: Игнорирование растительных источников.
Последствие: Недостаток витамина при отказе от животных продуктов.
Альтернатива: Обогащённые напитки и УФ-грибы.
С конца октября до марта солнечного света в северных регионах недостаточно для естественного синтеза витамина D. Даже регулярные прогулки на свежем воздухе не всегда обеспечивают норму. В такие периоды особенно важно поддерживать уровень витамина за счёт питания и контролировать его лабораторно.
|Плюсы
|Минусы
|Естественный способ получения витамина
|Требует разнообразного рациона
|Безопасно при правильном питании
|Может быть недостаточным в северных регионах
|Подходит для всех возрастов
|Эффект накапливается медленно
Как понять, что не хватает витамина D?
Основные признаки — усталость, слабость, ухудшение концентрации, ломкость ногтей и частые простуды. Точный диагноз подтверждается только анализом крови.
Можно ли заменить продукты добавками?
Да, но только под контролем врача. Добавки эффективны, но при неправильном дозировании могут навредить.
Сколько нужно витамина D в день?
Для взрослых — около 600 международных единиц в сутки. При недостатке врач может скорректировать дозу индивидуально.
Миф: Достаточно просто бывать на улице.
Правда: В холодное время года солнце неактивно, и витамин D почти не синтезируется.
Миф: Витамин D можно получить только из рыбы.
Правда: Он содержится и в яйцах, грибах, обогащённых продуктах.
Миф: Чем больше витамина D — тем лучше.
Правда: Избыток витамина может вызвать нарушения обмена кальция.
• Витамин D вырабатывается только под действием ультрафиолета — ни одно искусственное освещение не может его заменить.
• У людей с тёмной кожей синтез витамина происходит медленнее.
• Жирные сорта рыбы содержат в 10-15 раз больше витамина D, чем белая рыба.
