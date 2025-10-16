Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего 5 ингредиентов, и вы на райском побережье: готовим дома самый сочный лаймовый пирог
Бюджетный рецепт, который заменил диетологов: всего два ингредиента — и минус лишние килограммы
Водолаз наткнулся на скелет гиганта у берегов Австралии: тайна глубин оказалась не такой, как думали
Кризис III века: как хорватский колодец стал могилой для римских легионеров
Долгая жизнь любимой пары: искусство ухода за обувью
Сошла с ума на острове — новый фильм Сэма Рэйми удивит даже преданных поклонников ужастиков
Один посев — на годы вперёд: неприхотливый цветок, который делает сад сказочным без усилий
Песчаный демон с глазами, стреляющими кровью: существо длиной с ладонь стало ночным кошмаром
Жить по-царски: вот сколько нужно зарабатывать, чтобы россияне назвали вас богачом

Детский организм не выдерживает взрослых темпов: внутри растёт болезнь, о которой не говорят

1:27
Здоровье

Гастрит у детей — не редкость, а тревожная реальность. Врачи утверждают, что с воспалением слизистой желудка сталкиваются до 80% взрослых, и большинство из них "заработали" его ещё в детстве. Неправильное питание, стрессы, перекусы на бегу и увлечение фастфудом — всё это формирует привычки, которые со временем перерастают в хроническое заболевание.

Боль в животе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Боль в животе

Что такое гастрит и почему он опасен

Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка, которое может протекать остро или переходить в хроническую форму. При длительном раздражении стенок желудка начинается их истончение, появляются боли, а в запущенных случаях — риск язвы. Болезнь часто протекает волнообразно, обостряясь весной и осенью.

У детей гастрит может маскироваться под обычные боли в животе. Среди типичных симптомов:

  • ноющая или острая боль в эпигастрии;

  • ощущение тяжести после еды;

  • изжога, неприятный привкус во рту;

  • тошнота, запор, снижение аппетита;

  • повышенная утомляемость.

"Детский гастрит опасен тем, что быстро хронизируется, если вовремя не выявить причину", — отметил детский гастроэнтеролог Андрей Ковалёв.

Чтобы подтвердить диагноз, врач проводит УЗИ органов брюшной полости, гастроскопию и анализы крови. Только после этого назначается индивидуальная терапия.

Почему у ребёнка развивается гастрит

Современные дети живут в ускоренном ритме: школа, кружки, гаджеты и перекусы на бегу. Организм не успевает приспособиться к такому режиму. Ключевые факторы, способствующие воспалению желудка:

  • нерегулярное питание с большими перерывами;

  • злоупотребление фастфудом, сладостями, газировкой;

  • еда "всухомятку" и на ходу;

  • эмоциональные перегрузки и стресс;

  • хронические инфекции (например, Helicobacter pylori);

  • длительный приём лекарств;

  • плохая экология и загрязнённый воздух.

Особенно опасно, когда неправильное питание сочетается с наследственной предрасположенностью: если у родителей есть заболевания ЖКТ, ребёнок входит в группу риска.

Сравнение: питание ребёнка с гастритом и без него

Параметр Здоровый рацион При гастрите
Частота приёмов пищи 3-4 раза в день 5-6 небольших порций
Основные блюда Овощи, фрукты, злаки, белок Варёные и паровые блюда, слизистые каши
Напитки Вода, компоты, кефир Тёплые отвары, кисели
Исключить Фастфуд, газировку, острые блюда Копчёности, кофе, свежий хлеб

Советы шаг за шагом: как предотвратить гастрит у ребёнка

  1. Соблюдайте режим питания. Приучите ребёнка есть каждые 3-4 часа и не пропускать завтрак.

  2. Готовьте дома. Пусть питание будет простым, но полезным — каши, супы, овощи на пару.

  3. Не показывайте плохой пример. Дети копируют родителей: если мама ест чипсы, ребёнок сделает то же.

  4. Продумывайте завтраки. Лучше потратить пять минут утром, чем кормить ребёнка фастфудом на бегу.

  5. Следите за режимом в школе. Уточните, в какие часы у ребёнка есть возможность поесть горячее.

  6. Давайте еду с собой. Современные ланч-боксы позволяют сохранить температуру и аппетитный вид блюд.

  7. Минимизируйте стресс. Эмоциональные перегрузки напрямую влияют на кислотность желудка.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: кормить ребёнка наспех или заставлять есть через силу.
    Последствие: повышенная кислотность, спазмы и боли.
    Альтернатива: делать приёмы пищи спокойными и комфортными.

  • Ошибка: давать газированные напитки для утоления жажды.
    Последствие: раздражение слизистой желудка.
    Альтернатива: предлагать воду, морс или тёплый чай.

  • Ошибка: полагаться на таблетки без консультации врача.
    Последствие: заболевание может перейти в хроническую форму.
    Альтернатива: при первых симптомах обратиться к гастроэнтерологу.

Как лечат гастрит у детей

Терапия всегда комплексная. Врач назначает диету, медикаменты и фитотерапию. Лечение зависит от возраста, стадии болезни и наличия сопутствующих проблем. В острый период исключают всё, что раздражает слизистую: жареное, острое, кислое и грубое. Еда должна быть тёплой, мягкой, без специй.

В рацион включают каши, паровые котлеты, пюре и кисели. Питание дробное — 5-6 раз в день малыми порциями. Иногда врач добавляет травяные отвары (мята, зверобой, календула), чтобы снять воспаление и улучшить пищеварение.

А что если гастрит уже хронический?

В этом случае важно поддерживать ремиссию. Родителям нужно следить за питанием, режимом сна и нагрузками. Дети с хроническим гастритом должны посещать гастроэнтеролога не реже двух раз в год и проходить профилактические курсы лечения. Также важно минимизировать стрессовые факторы — школьные перегрузки и эмоциональные конфликты.

"Самое главное — не лечить гастрит эпизодами. Только системный подход поможет избежать осложнений", — считает педиатр Марина Трофимова.

Плюсы и минусы комплексного лечения

Плюсы:

  • восстановление функции желудка;

  • уменьшение воспаления;

  • снижение риска язвообразования;

  • укрепление общего иммунитета.

Минусы:

  • длительность лечения;

  • необходимость строгой диеты;

  • ограничения в привычном рационе ребёнка.

Тем не менее, комплексный подход — единственный путь к устойчивому выздоровлению.

FAQ

Как понять, что у ребёнка гастрит?
Если ребёнок часто жалуется на боли в животе после еды, страдает от изжоги и потерял аппетит, стоит обратиться к врачу.

Можно ли вылечить гастрит полностью?
Да, если заболевание обнаружено на ранней стадии и соблюдается диета. Хроническая форма требует постоянного контроля.

Какие продукты помогают желудку восстановиться?
Полезны овсянка, бананы, печёные яблоки, отвар шиповника, кисели и нежирное мясо.

Мифы и правда

  • Миф: гастрит бывает только у взрослых.
    правда: у детей он встречается всё чаще, особенно из-за неправильного питания.

  • Миф: если боль прошла — болезнь ушла.
    правда: воспаление может сохраняться даже без боли.

  • Миф: можно лечиться только народными средствами.
    правда: без медицинского контроля болезнь может перейти в язву.

Три интересных факта

  • Желудок ребёнка восстанавливается быстрее, чем у взрослого, если вовремя начать лечение.

  • Дети, которые завтракают дома, на 30% реже страдают от гастрита.

  • Стресс и спешка за столом усиливают выработку кислоты в желудке — даже без вредной пищи.

Исторический контекст

О гастрите у детей начали говорить ещё в середине XX века, когда педиатры заметили рост желудочных заболеваний среди школьников. Тогда причиной считались нервы и плохая еда в столовых. Сегодня добавились новые факторы — стресс, гаджеты, фастфуд и сидячий образ жизни.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Последние материалы
Жить по-царски: вот сколько нужно зарабатывать, чтобы россияне назвали вас богачом
Из косточки в дерево: вот как маленькое семечко превращается в гордость сада
Права остались дома, а инспектор уже машет жезлом: можно ли выкрутиться без штрафа
Нежная лазанья без мяса: раскрываем секрет соуса, который заменит традиционный вкус
Эту формулу нашли в архивах ВВС: средство, после которого глаза видят в темноте
Свет, камера, эмоции: искусство идеального свадебного макияжа
Механизм памяти перевернут: как сон помогает нам обобщать наш опыт
Арабские туристы выбирают Россию: эксперт раскрыл неожиданные предпочтения
Пособие по уходу за ребёнком подрастёт: названы расчёты на 2026 год
Погребняк восхитила маркетинговая идея: как в магазинах Тюмени привлекают беременных покупательниц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.