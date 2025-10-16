Слишком мало — болеем, слишком много — тоже: цинк не прощает ошибок в дозировке

Цинк — один из тех микроэлементов, о которых вспоминают только во время болезни. На самом деле он жизненно необходим для множества процессов: укрепляет иммунитет, ускоряет заживление ран, помогает усваивать белки и поддерживает рост клеток. Без него организм теряет устойчивость к инфекциям, а кожа и волосы быстро теряют здоровый вид.
Этот микроэлемент участвует более чем в сотне биохимических реакций. Цинк поддерживает работу иммунной системы, стимулирует регенерацию тканей и влияет на уровень гормонов, включая тестостерон и инсулин. Кроме того, он способствует нормальной работе мозга, улучшает память и помогает справляться со стрессом.
В России дефицит цинка встречается редко — большинство людей получают его из привычных продуктов. Но вегетарианцы, пожилые люди, те, кто придерживается жёстких диет, или страдает нарушением всасывания, находятся в зоне риска.
"Цинк — это своего рода строительный материал для иммунитета", — отметил врач-нутрициолог Илья Соколов.
Многие принимают добавки цинка при первых признаках простуды. Исследования показывают, что пастилки с цинком могут сократить продолжительность болезни на один-два дня и уменьшить выраженность симптомов. Особенно эффективно средство приём в первые 48 часов после появления насморка и боли в горле.
Кроме простуды, цинк ускоряет заживление ран и снижает риск бактериальных осложнений. Однако, если уровень микроэлемента в норме, дополнительный приём добавок может не дать заметного эффекта.
Местно цинк применяют в виде мазей — для лечения раздражений, опрелостей и угревой сыпи. Благодаря противовоспалительным свойствам он также используется при дерматитах и экземе.
Цинк присутствует в множестве продуктов животного и растительного происхождения. Больше всего его в морепродуктах — особенно в устрицах, где концентрация рекордно высокая.
Для лучшего усвоения рекомендуется сочетать источники цинка с белковой пищей и избегать избытка фитиновой кислоты (она содержится в злаках и мешает всасыванию микроэлемента).
Ниже приведены ориентиры, установленные диетологами. Нормы включают общее количество цинка из пищи и добавок.
|Категория
|Рекомендуемая норма (RDA)
|Дети 7 мес.-3 года
|3 мг/день
|4-8 лет
|5 мг/день
|9-13 лет
|8 мг/день
|Женщины 14-18 лет
|9 мг/день
|Женщины 19+
|8 мг/день
|Беременные 14-18 лет
|12 мг/день
|Беременные 19+
|11 мг/день
|Кормящие 14-18 лет
|13 мг/день
|Кормящие 19+
|12 мг/день
|Мужчины 14+
|11 мг/день
Важно помнить, что избыток цинка вреден. Допустимый верхний уровень (UL) для взрослых составляет 40 мг в день. Превышение дозировки может привести к тошноте, ослаблению иммунитета и снижению уровня меди.
Начните с анализа рациона: если вы едите мясо, злаки и орехи, скорее всего, дефицита нет.
Принимайте цинк во время еды — это снижает риск раздражения желудка.
При первых симптомах простуды можно использовать пастилки каждые 2-3 часа, но не дольше 5-7 дней подряд.
Не сочетайте добавки цинка с препаратами кальция и железа — они мешают всасыванию.
При любых хронических заболеваниях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать приём.
Ошибка: принимать цинк "для профилактики" без анализов.
Последствие: риск передозировки и дисбаланса меди в организме.
Альтернатива: включить в рацион богатые цинком продукты вместо добавок.
Ошибка: принимать цинк на голодный желудок.
Последствие: тошнота и боли в животе.
Альтернатива: принимайте капсулы или пастилки после приёма пищи.
Ошибка: комбинировать цинк с антибиотиками или противозачаточными без рекомендации врача.
Последствие: снижение эффективности лекарств.
Альтернатива: обсудить с врачом совместимость препаратов и скорректировать дозу.
Недостаток этого микроэлемента проявляется по-разному: ухудшается заживление ран, выпадают волосы, появляются белые пятна на ногтях, снижается вкус и обоняние. Дети при дефиците цинка медленнее растут, у взрослых страдает иммунитет и кожа становится сухой. В таких случаях врач может назначить добавки в виде таблеток или сиропа, а также рекомендовать пересмотреть рацион.
Плюсы:
поддержка иммунитета;
ускорение заживления тканей;
улучшение состояния кожи и волос;
профилактика инфекций у пожилых людей.
Минусы:
риск раздражения желудка;
возможное нарушение баланса меди и железа;
снижение вкусовых ощущений при длительном приёме;
взаимодействие с антибиотиками и другими лекарствами.
Добавки полезны только в случае дефицита, подтверждённого анализами. Если же питание сбалансировано, лишний цинк не принесёт пользы.
Как узнать, хватает ли мне цинка?
Сдайте анализ крови на микроэлементы. Симптомы вроде усталости, ломкости ногтей и выпадения волос могут указывать на дефицит.
Можно ли принимать цинк ежедневно?
Да, если доза не превышает 15 мг и нет противопоказаний. При длительном приёме важно делать перерывы.
Какие добавки с цинком лучше?
Оптимальны формы пиколината, цитрата и глюконата — они лучше усваиваются и меньше раздражают желудок.
Миф: чем больше цинка, тем крепче иммунитет.
Правда: избыток вызывает обратный эффект — снижает защитные функции организма.
Миф: растительные продукты не содержат цинка.
Правда: орехи, семена и бобовые тоже богаты этим микроэлементом, просто усваиваются хуже.
Миф: цинк лечит все болезни от простуды до акне.
Правда: он помогает при дефиците, но не заменяет полноценное лечение.
Самый богатый источник цинка — устрицы: одна порция покрывает суточную норму в шесть раз.
Цинк участвует в формировании вкусовых рецепторов, поэтому его нехватка может "искажать" вкус еды.
Мужчины теряют больше цинка, чем женщины, из-за физиологических особенностей, поэтому нуждаются в большем поступлении микроэлемента.
О важности цинка впервые заговорили в XX веке, когда учёные заметили задержку роста у подростков, питающихся только растительной пищей. Позже выяснилось, что минерал напрямую связан с гормональной регуляцией, иммунной системой и здоровьем кожи. С тех пор цинк стал основой множества медицинских и косметических препаратов.
Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.