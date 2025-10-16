Слишком мало — болеем, слишком много — тоже: цинк не прощает ошибок в дозировке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Цинк — один из тех микроэлементов, о которых вспоминают только во время болезни. На самом деле он жизненно необходим для множества процессов: укрепляет иммунитет, ускоряет заживление ран, помогает усваивать белки и поддерживает рост клеток. Без него организм теряет устойчивость к инфекциям, а кожа и волосы быстро теряют здоровый вид.

Иммунитет и холод
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иммунитет и холод

Почему цинк важен для организма

Этот микроэлемент участвует более чем в сотне биохимических реакций. Цинк поддерживает работу иммунной системы, стимулирует регенерацию тканей и влияет на уровень гормонов, включая тестостерон и инсулин. Кроме того, он способствует нормальной работе мозга, улучшает память и помогает справляться со стрессом.

В России дефицит цинка встречается редко — большинство людей получают его из привычных продуктов. Но вегетарианцы, пожилые люди, те, кто придерживается жёстких диет, или страдает нарушением всасывания, находятся в зоне риска.

"Цинк — это своего рода строительный материал для иммунитета", — отметил врач-нутрициолог Илья Соколов.

Как цинк помогает при простуде

Многие принимают добавки цинка при первых признаках простуды. Исследования показывают, что пастилки с цинком могут сократить продолжительность болезни на один-два дня и уменьшить выраженность симптомов. Особенно эффективно средство приём в первые 48 часов после появления насморка и боли в горле.

Кроме простуды, цинк ускоряет заживление ран и снижает риск бактериальных осложнений. Однако, если уровень микроэлемента в норме, дополнительный приём добавок может не дать заметного эффекта.

Местно цинк применяют в виде мазей — для лечения раздражений, опрелостей и угревой сыпи. Благодаря противовоспалительным свойствам он также используется при дерматитах и экземе.

Где содержится цинк

Цинк присутствует в множестве продуктов животного и растительного происхождения. Больше всего его в морепродуктах — особенно в устрицах, где концентрация рекордно высокая.

  • Красное мясо
  • Птица
  • Устрицы и другие моллюски
  • Цельнозерновые продукты
  • Обогащённые крупы
  • Фасоль
  • Орехи и семена

Для лучшего усвоения рекомендуется сочетать источники цинка с белковой пищей и избегать избытка фитиновой кислоты (она содержится в злаках и мешает всасыванию микроэлемента).

Сколько нужно цинка в день

Ниже приведены ориентиры, установленные диетологами. Нормы включают общее количество цинка из пищи и добавок.

Категория Рекомендуемая норма (RDA)
Дети 7 мес.-3 года 3 мг/день
4-8 лет 5 мг/день
9-13 лет 8 мг/день
Женщины 14-18 лет 9 мг/день
Женщины 19+ 8 мг/день
Беременные 14-18 лет 12 мг/день
Беременные 19+ 11 мг/день
Кормящие 14-18 лет 13 мг/день
Кормящие 19+ 12 мг/день
Мужчины 14+ 11 мг/день

Важно помнить, что избыток цинка вреден. Допустимый верхний уровень (UL) для взрослых составляет 40 мг в день. Превышение дозировки может привести к тошноте, ослаблению иммунитета и снижению уровня меди.

Советы шаг за шагом: как безопасно принимать цинк

  1. Начните с анализа рациона: если вы едите мясо, злаки и орехи, скорее всего, дефицита нет.

  2. Принимайте цинк во время еды — это снижает риск раздражения желудка.

  3. При первых симптомах простуды можно использовать пастилки каждые 2-3 часа, но не дольше 5-7 дней подряд.

  4. Не сочетайте добавки цинка с препаратами кальция и железа — они мешают всасыванию.

  5. При любых хронических заболеваниях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать приём.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: принимать цинк "для профилактики" без анализов.
    Последствие: риск передозировки и дисбаланса меди в организме.
    Альтернатива: включить в рацион богатые цинком продукты вместо добавок.

  • Ошибка: принимать цинк на голодный желудок.
    Последствие: тошнота и боли в животе.
    Альтернатива: принимайте капсулы или пастилки после приёма пищи.

  • Ошибка: комбинировать цинк с антибиотиками или противозачаточными без рекомендации врача.
    Последствие: снижение эффективности лекарств.
    Альтернатива: обсудить с врачом совместимость препаратов и скорректировать дозу.

А что если цинка не хватает

Недостаток этого микроэлемента проявляется по-разному: ухудшается заживление ран, выпадают волосы, появляются белые пятна на ногтях, снижается вкус и обоняние. Дети при дефиците цинка медленнее растут, у взрослых страдает иммунитет и кожа становится сухой. В таких случаях врач может назначить добавки в виде таблеток или сиропа, а также рекомендовать пересмотреть рацион.

Плюсы и минусы приёма добавок цинка

Плюсы:

  • поддержка иммунитета;

  • ускорение заживления тканей;

  • улучшение состояния кожи и волос;

  • профилактика инфекций у пожилых людей.

Минусы:

  • риск раздражения желудка;

  • возможное нарушение баланса меди и железа;

  • снижение вкусовых ощущений при длительном приёме;

  • взаимодействие с антибиотиками и другими лекарствами.

Добавки полезны только в случае дефицита, подтверждённого анализами. Если же питание сбалансировано, лишний цинк не принесёт пользы.

FAQ

Как узнать, хватает ли мне цинка?
Сдайте анализ крови на микроэлементы. Симптомы вроде усталости, ломкости ногтей и выпадения волос могут указывать на дефицит.

Можно ли принимать цинк ежедневно?
Да, если доза не превышает 15 мг и нет противопоказаний. При длительном приёме важно делать перерывы.

Какие добавки с цинком лучше?
Оптимальны формы пиколината, цитрата и глюконата — они лучше усваиваются и меньше раздражают желудок.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше цинка, тем крепче иммунитет.
    Правда: избыток вызывает обратный эффект — снижает защитные функции организма.

  • Миф: растительные продукты не содержат цинка.
    Правда: орехи, семена и бобовые тоже богаты этим микроэлементом, просто усваиваются хуже.

  • Миф: цинк лечит все болезни от простуды до акне.
    Правда: он помогает при дефиците, но не заменяет полноценное лечение.

Три интересных факта

  • Самый богатый источник цинка — устрицы: одна порция покрывает суточную норму в шесть раз.

  • Цинк участвует в формировании вкусовых рецепторов, поэтому его нехватка может "искажать" вкус еды.

  • Мужчины теряют больше цинка, чем женщины, из-за физиологических особенностей, поэтому нуждаются в большем поступлении микроэлемента.

Исторический контекст

О важности цинка впервые заговорили в XX веке, когда учёные заметили задержку роста у подростков, питающихся только растительной пищей. Позже выяснилось, что минерал напрямую связан с гормональной регуляцией, иммунной системой и здоровьем кожи. С тех пор цинк стал основой множества медицинских и косметических препаратов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
