Организм превращается в мишень для любой заразы: сигнал тревоги, который легко пропустить

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ослабленный иммунитет делает организм уязвимым для вирусов и бактерий, провоцирует частые простуды, воспаления и обострения хронических болезней. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина кашляет

По словам Беляевой, слабая иммунная система делает организм уязвимым для различных инфекций.

"Если организм ослаблен, к нему легко прицепляется любая инфекция — вирусная или бактериальная. На этом фоне нередко обостряются хронические болезни, страдают эндокринная и пищеварительная системы. Все взаимосвязано, и какой орган пострадает сильнее — зависит от общего состояния человека", — отметила врач.

Она подчеркнула, что иммунитет напрямую зависит от образа жизни.

"Важно правильно питаться, высыпаться, меньше нервничать, чаще гулять и быть физически активным. И главное — вовремя обследоваться и лечить уже имеющиеся заболевания", — посоветовала Беляева.

Специалист напомнила, что витамины и добавки нужно принимать только после консультации врача.

"Мы рекомендуем подбирать витаминные комплексы и биодобавки только после обследований. Тогда понятно, чего именно не хватает организму. Лучше получать витамины из еды, а добавки использовать как исключение и только по рекомендации специалиста", — пояснила она.

Беляева отметила, что полноценное питание само по себе не гарантирует достаточного поступления витаминов в организм — многое зависит от их усвояемости.

"Полезно сочетать разные продукты — чтобы организм получал все необходимые витамины. Но важно понимать, даже питаясь правильно, не всегда удается все усвоить нужные микроэлементы. Если есть жалобы на самочувствие, лучше пройти обследование и выяснить, в чем проблема", — заключила врач.