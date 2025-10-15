Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Крым меняет представление о зиме: туристы массово выбирают отдых на Новый год
Новогодний фокус на подоконнике: декабрист, который расцветет по вашему сигналу
Малый процент, но большие перемены: Индия платит за российскую нефть по-новому
Крики, визг и кровь на полу: певица Слава рассказала, чем закончился её обычный завтрак
Анна Седокова сообщила о расставании: загадочное признание певицы на фоне слухов о личной жизни
Внедорожник, который отказался стареть: как АвтоВАЗ подарил Ниве новую жизнь
Она ушла из спорта, чтобы вернуться и взорвать фигурное катание — что задумала Деанна Стеллато-Дудек
Забудьте о дрожжах и миксере: эти супербыстрые булочки перевернут ваше представление о выпечке

Сахар ни при чём: учёные нашли бактерии, которые заставляют жир откладываться быстрее

6:03
Здоровье

Почему одни люди едят всё подряд и не толстеют, а другие набирают вес даже на "правильном питании"? Ответ, как выяснилось, кроется не только в калориях и наследственности. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, кандидат медицинских наук, рассказал, что решающую роль играет состав кишечного микробиома — триллионы бактерий, живущие внутри нас.

Полезная еда для микробиома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полезная еда для микробиома

Микробиом важнее генетики

По словам специалиста, бактерии в кишечнике могут стать как союзниками в борьбе за стройность, так и главными саботажниками метаболизма.

"Это триллионы бактерий, живущих в нашем кишечнике. Их состав — мощный фактор, который может быть даже важнее наследственности", — подчеркнул Сергей Вялов.

Учёный пояснил, что при нарушении баланса микрофлоры в организме начинают доминировать бактерии типа Firmicutes. Они буквально "вытягивают" из еды больше калорий, чем нужно.

"Представьте: два человека едят одинаковый салат. Один получает из него сто калорий, а другой — сто пятнадцать", — объяснил врач.

Такой микробиом помогает организму усваивать из пищи лишнюю энергию, которая быстро превращается в жир на животе и боках — зачастую даже быстрее, чем от сладкого.

Почему жир растёт именно на животе

Висцеральный (внутренний) жир — тот, что откладывается вокруг внутренних органов — особенно чувствителен к гормональным и микробиомным сбоям.
Когда бактерии Firmicutes преобладают, они вызывают:

  • повышение уровня инсулина;
  • замедление обмена веществ;
  • усиленное отложение жира именно в области талии.

Со временем это приводит не только к увеличению объёма живота, но и к риску диабета, гипертонии и жировой болезни печени.

Что разрушает здоровый микробиом

Чтобы не провоцировать рост вредных бактерий, врач рекомендует ограничить:

  • ультраобработанные продукты (колбасы, фастфуд, полуфабрикаты);
  • сахар и искусственные подсластители;
  • частое использование антибиотиков;
  • однообразное питание — отсутствие клетчатки и натуральных продуктов.

Все эти факторы истощают полезную микрофлору и делают организм зависимым от калорий.

Как "перезапустить" микробиом

Восстановить баланс кишечных бактерий можно с помощью пребиотиков и пробиотиков — продуктов, которые питают и поддерживают микрофлору.

Пребиотики — еда для бактерий

Они содержатся в растительных продуктах, богатых клетчаткой:

  • лук и чеснок;
  • бананы;
  • овсянка;
  • яблоки;
  • бобовые (нут, фасоль, чечевица).

Эти продукты создают благоприятную среду для роста полезных бактерий типа Bacteroidetes, которые, наоборот, способствуют сжиганию жира.

Пробиотики — живые бактерии

Чтобы поддерживать микробиом, стоит ежедневно включать:

  • кефир, йогурт без сахара;
  • квашеную капусту и другие ферментированные продукты;
  • айран, ряженку, камбучу.

"Важны и пробиотики: кефир, йогурт, квашеная капуста", — добавил Сергей Вялов.

Ошибки при питании → Последствия → Как исправить

Ошибка Последствие Альтернатива
Частые перекусы сладостями Повышение уровня инсулина, рост жира Белковые перекусы (йогурт, орехи)
Мало овощей в рационе Дефицит клетчатки, плохой микробиом Овощи в каждом приёме пищи
Обезжиренные продукты Нарушение усвоения витаминов Продукты с натуральными жирами
Диеты "на кофе и салате" Упадок энергии, срыв микрофлоры Сбалансированное меню с белком и злаками
Частое употребление антибиотиков Уничтожение полезных бактерий Принимать только по назначению врача

Плюсы и минусы перестройки микробиома

Плюсы Минусы
Снижение жира на животе Эффект не мгновенный — от 2 до 6 недель
Улучшение пищеварения Возможен временный дискомфорт в животе
Нормализация сахара и давления Требуется дисциплина в питании
Укрепление иммунитета Исключение фастфуда и сладостей

Часто задаваемые вопросы

Можно ли изменить микробиом без диеты?

Нет. Только питание формирует среду для полезных бактерий.

Помогают ли аптечные пробиотики?

Да, но их лучше комбинировать с натуральными источниками (кефир, йогурт).

Как быстро исчезает жир на животе при восстановлении микрофлоры?

Первые результаты видны через 3-4 недели при условии сбалансированного питания.

Нужны ли добавки с пребиотиками?

Если рацион беден клетчаткой — да, но предпочтительнее получать их из еды.

Мифы и правда о кишечных бактериях

  • Миф 1. Лишний вес — только из-за калорий.
  • Правда: микробиом определяет, сколько калорий из еды усвоится.
  • Миф 2. Можно просто пить йогурт — и всё восстановится.
  • Правда: нужны системные изменения питания, а не разовые продукты.
  • Миф 3. У всех микробиом одинаковый.
  • Правда: его состав уникален — как отпечатки пальцев.

Интересные факты

  • В кишечнике человека живёт до 2 кг бактерий.
  • У людей с ожирением соотношение Firmicutes к Bacteroidetes может превышать 3:1.
  • Даже короткое голодание (12-14 часов ночью) помогает полезным бактериям размножаться.

Жир на животе часто связан не с количеством сахара, а с дисбалансом микробиома. Избыток вредных бактерий заставляет организм усваивать больше калорий, чем нужно. Решение простое: меньше ультраобработанных продуктов, больше клетчатки, лука, чеснока и ферментированных продуктов.

Здоровый кишечник — лучший "фитнес-тренер" для вашего организма.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Южная Азия
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Домашние животные
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Крым меняет представление о зиме: туристы массово выбирают отдых на Новый год
Сахар ни при чём: учёные нашли бактерии, которые заставляют жир откладываться быстрее
Новогодний фокус на подоконнике: декабрист, который расцветет по вашему сигналу
Сербия просит помощи ЕС в решении энерговопросов
Малый процент, но большие перемены: Индия платит за российскую нефть по-новому
Крики, визг и кровь на полу: певица Слава рассказала, чем закончился её обычный завтрак
Анна Седокова сообщила о расставании: загадочное признание певицы на фоне слухов о личной жизни
Внедорожник, который отказался стареть: как АвтоВАЗ подарил Ниве новую жизнь
Она ушла из спорта, чтобы вернуться и взорвать фигурное катание — что задумала Деанна Стеллато-Дудек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.