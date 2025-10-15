Сахар ни при чём: учёные нашли бактерии, которые заставляют жир откладываться быстрее

Здоровье

Почему одни люди едят всё подряд и не толстеют, а другие набирают вес даже на "правильном питании"? Ответ, как выяснилось, кроется не только в калориях и наследственности. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, кандидат медицинских наук, рассказал, что решающую роль играет состав кишечного микробиома — триллионы бактерий, живущие внутри нас.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Полезная еда для микробиома

Микробиом важнее генетики

По словам специалиста, бактерии в кишечнике могут стать как союзниками в борьбе за стройность, так и главными саботажниками метаболизма.

"Это триллионы бактерий, живущих в нашем кишечнике. Их состав — мощный фактор, который может быть даже важнее наследственности", — подчеркнул Сергей Вялов.

Учёный пояснил, что при нарушении баланса микрофлоры в организме начинают доминировать бактерии типа Firmicutes. Они буквально "вытягивают" из еды больше калорий, чем нужно.

"Представьте: два человека едят одинаковый салат. Один получает из него сто калорий, а другой — сто пятнадцать", — объяснил врач.

Такой микробиом помогает организму усваивать из пищи лишнюю энергию, которая быстро превращается в жир на животе и боках — зачастую даже быстрее, чем от сладкого.

Почему жир растёт именно на животе

Висцеральный (внутренний) жир — тот, что откладывается вокруг внутренних органов — особенно чувствителен к гормональным и микробиомным сбоям.

Когда бактерии Firmicutes преобладают, они вызывают:

повышение уровня инсулина;

замедление обмена веществ;

усиленное отложение жира именно в области талии.

Со временем это приводит не только к увеличению объёма живота, но и к риску диабета, гипертонии и жировой болезни печени.

Что разрушает здоровый микробиом

Чтобы не провоцировать рост вредных бактерий, врач рекомендует ограничить:

ультраобработанные продукты (колбасы, фастфуд, полуфабрикаты);

сахар и искусственные подсластители;

частое использование антибиотиков;

однообразное питание — отсутствие клетчатки и натуральных продуктов.

Все эти факторы истощают полезную микрофлору и делают организм зависимым от калорий.

Как "перезапустить" микробиом

Восстановить баланс кишечных бактерий можно с помощью пребиотиков и пробиотиков — продуктов, которые питают и поддерживают микрофлору.

Пребиотики — еда для бактерий

Они содержатся в растительных продуктах, богатых клетчаткой:

лук и чеснок;

бананы;

овсянка;

яблоки;

бобовые (нут, фасоль, чечевица).

Эти продукты создают благоприятную среду для роста полезных бактерий типа Bacteroidetes, которые, наоборот, способствуют сжиганию жира.

Пробиотики — живые бактерии

Чтобы поддерживать микробиом, стоит ежедневно включать:

кефир, йогурт без сахара;

квашеную капусту и другие ферментированные продукты;

айран, ряженку, камбучу.

"Важны и пробиотики: кефир, йогурт, квашеная капуста", — добавил Сергей Вялов.

Ошибки при питании → Последствия → Как исправить

Ошибка Последствие Альтернатива Частые перекусы сладостями Повышение уровня инсулина, рост жира Белковые перекусы (йогурт, орехи) Мало овощей в рационе Дефицит клетчатки, плохой микробиом Овощи в каждом приёме пищи Обезжиренные продукты Нарушение усвоения витаминов Продукты с натуральными жирами Диеты "на кофе и салате" Упадок энергии, срыв микрофлоры Сбалансированное меню с белком и злаками Частое употребление антибиотиков Уничтожение полезных бактерий Принимать только по назначению врача

Плюсы и минусы перестройки микробиома

Плюсы Минусы Снижение жира на животе Эффект не мгновенный — от 2 до 6 недель Улучшение пищеварения Возможен временный дискомфорт в животе Нормализация сахара и давления Требуется дисциплина в питании Укрепление иммунитета Исключение фастфуда и сладостей

Часто задаваемые вопросы

Можно ли изменить микробиом без диеты?

Нет. Только питание формирует среду для полезных бактерий.

Помогают ли аптечные пробиотики?

Да, но их лучше комбинировать с натуральными источниками (кефир, йогурт).

Как быстро исчезает жир на животе при восстановлении микрофлоры?

Первые результаты видны через 3-4 недели при условии сбалансированного питания.

Нужны ли добавки с пребиотиками?

Если рацион беден клетчаткой — да, но предпочтительнее получать их из еды.

Мифы и правда о кишечных бактериях

Миф 1. Лишний вес — только из-за калорий.

Правда: микробиом определяет, сколько калорий из еды усвоится.

Миф 2. Можно просто пить йогурт — и всё восстановится.

Правда: нужны системные изменения питания, а не разовые продукты.

Миф 3. У всех микробиом одинаковый.

Правда: его состав уникален — как отпечатки пальцев.

Интересные факты

В кишечнике человека живёт до 2 кг бактерий.

У людей с ожирением соотношение Firmicutes к Bacteroidetes может превышать 3:1.

Даже короткое голодание (12-14 часов ночью) помогает полезным бактериям размножаться.

Жир на животе часто связан не с количеством сахара, а с дисбалансом микробиома. Избыток вредных бактерий заставляет организм усваивать больше калорий, чем нужно. Решение простое: меньше ультраобработанных продуктов, больше клетчатки, лука, чеснока и ферментированных продуктов.

Здоровый кишечник — лучший "фитнес-тренер" для вашего организма.