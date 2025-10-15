Сахар ни при чём: учёные нашли бактерии, которые заставляют жир откладываться быстрее

Почему одни люди едят всё подряд и не толстеют, а другие набирают вес даже на "правильном питании"? Ответ, как выяснилось, кроется не только в калориях и наследственности. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, кандидат медицинских наук, рассказал, что решающую роль играет состав кишечного микробиома — триллионы бактерий, живущие внутри нас.
По словам специалиста, бактерии в кишечнике могут стать как союзниками в борьбе за стройность, так и главными саботажниками метаболизма.
"Это триллионы бактерий, живущих в нашем кишечнике. Их состав — мощный фактор, который может быть даже важнее наследственности", — подчеркнул Сергей Вялов.
Учёный пояснил, что при нарушении баланса микрофлоры в организме начинают доминировать бактерии типа Firmicutes. Они буквально "вытягивают" из еды больше калорий, чем нужно.
"Представьте: два человека едят одинаковый салат. Один получает из него сто калорий, а другой — сто пятнадцать", — объяснил врач.
Такой микробиом помогает организму усваивать из пищи лишнюю энергию, которая быстро превращается в жир на животе и боках — зачастую даже быстрее, чем от сладкого.
Висцеральный (внутренний) жир — тот, что откладывается вокруг внутренних органов — особенно чувствителен к гормональным и микробиомным сбоям.
Когда бактерии Firmicutes преобладают, они вызывают:
Со временем это приводит не только к увеличению объёма живота, но и к риску диабета, гипертонии и жировой болезни печени.
Чтобы не провоцировать рост вредных бактерий, врач рекомендует ограничить:
Все эти факторы истощают полезную микрофлору и делают организм зависимым от калорий.
Восстановить баланс кишечных бактерий можно с помощью пребиотиков и пробиотиков — продуктов, которые питают и поддерживают микрофлору.
Они содержатся в растительных продуктах, богатых клетчаткой:
Эти продукты создают благоприятную среду для роста полезных бактерий типа Bacteroidetes, которые, наоборот, способствуют сжиганию жира.
Чтобы поддерживать микробиом, стоит ежедневно включать:
"Важны и пробиотики: кефир, йогурт, квашеная капуста", — добавил Сергей Вялов.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Частые перекусы сладостями
|Повышение уровня инсулина, рост жира
|Белковые перекусы (йогурт, орехи)
|Мало овощей в рационе
|Дефицит клетчатки, плохой микробиом
|Овощи в каждом приёме пищи
|Обезжиренные продукты
|Нарушение усвоения витаминов
|Продукты с натуральными жирами
|Диеты "на кофе и салате"
|Упадок энергии, срыв микрофлоры
|Сбалансированное меню с белком и злаками
|Частое употребление антибиотиков
|Уничтожение полезных бактерий
|Принимать только по назначению врача
|Плюсы
|Минусы
|Снижение жира на животе
|Эффект не мгновенный — от 2 до 6 недель
|Улучшение пищеварения
|Возможен временный дискомфорт в животе
|Нормализация сахара и давления
|Требуется дисциплина в питании
|Укрепление иммунитета
|Исключение фастфуда и сладостей
Нет. Только питание формирует среду для полезных бактерий.
Да, но их лучше комбинировать с натуральными источниками (кефир, йогурт).
Первые результаты видны через 3-4 недели при условии сбалансированного питания.
Если рацион беден клетчаткой — да, но предпочтительнее получать их из еды.
Жир на животе часто связан не с количеством сахара, а с дисбалансом микробиома. Избыток вредных бактерий заставляет организм усваивать больше калорий, чем нужно. Решение простое: меньше ультраобработанных продуктов, больше клетчатки, лука, чеснока и ферментированных продуктов.
Здоровый кишечник — лучший "фитнес-тренер" для вашего организма.
