Секрет утреннего долголетия: как одна порция йогурта укрепляет сосуды и снижает сахар

5:20
Здоровье

Одним из самых полезных и доступных продуктов, с которого стоит начинать утро, врачи называют греческий йогурт. Он помогает контролировать уровень сахара, укрепляет сосуды и поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Девушка ест йогурт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка ест йогурт

Почему именно греческий йогурт

Исследователи из Британского фонда сердца (British Heart Foundation) отмечают: греческий йогурт отличается от обычного не только густотой и вкусом, но и составом.
Его получают путём ферментации молока с добавлением живых бактериальных культур, после чего продукт процеживают для удаления лишней сыворотки.

Такой способ приготовления делает йогурт богатым белком и кальцием, но при этом снижает количество углеводов и сахара.

"Добавление 200 граммов греческого йогурта в мюсли, вместо 200 миллилитров молока, может удвоить количество белка — с семи граммов до четырнадцати", — отметили зарубежные врачи.

Польза для сердца и сосудов

Несмотря на наличие насыщенных жиров, греческий йогурт не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Напротив, его комплекс питательных веществ способствует:

  • нормализации уровня холестерина;
  • укреплению стенок сосудов;
  • снижению давления;
  • уменьшению воспалительных процессов.

Благодаря низкому содержанию сахара йогурт подходит людям с предрасположенностью к диабету.

"Комбинация белков, кальция и полезных жиров снижает риски развития болезней сердца", — подчеркнули эксперты Британского фонда сердца.

Как выбрать правильный продукт

Главное правило — чистый состав.
Профессор нутрициологии Тим Спектор называет греческий йогурт лучшим вариантом для завтрака именно благодаря его естественности и влиянию на микробиом кишечника.

"Не все греческие йогурты одинаковы. Некоторые из них содержат скрытые сахара — этого стоит избегать", — заявил профессор Спектор.

Полезный йогурт должен содержать только два ингредиента:

  • молоко;
  • живые бактериальные культуры.

Как есть греческий йогурт утром

Чтобы завтрак был максимально сбалансированным, диетологи советуют сочетать йогурт с продуктами, богатыми клетчаткой и антиоксидантами:

  • свежие или замороженные ягоды (чёрника, малина, вишня);
  • ломтики яблока или банана;
  • ложка орехов или семян чиа;
  • овсянка или мюсли без добавленного сахара.

Такой завтрак обеспечивает организм энергией на 4-5 часов, стабилизирует уровень сахара и предотвращает чувство голода.

Ошибки при выборе → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать
Выбор "греческого йогурта" с ароматизаторами Избыток сахара, усилители вкуса Покупать натуральный без добавок
Употребление обезжиренного варианта Недостаток полезных жиров, чувство голода Оптимальный жир — 2-5 %
Замена завтрака сладкими йогуртами Резкий скачок глюкозы Комбинировать с белком и клетчаткой
Смешивание с мёдом или вареньем Повышение калорийности Добавлять свежие фрукты

Плюсы и минусы греческого йогурта

Плюсы Минусы
Высокое содержание белка Может быть калорийным при добавках
Укрепляет сосуды и кости Не подходит людям с лактазной недостаточностью
Снижает уровень сахара Требует внимательного выбора состава
Улучшает микрофлору кишечника Короткий срок хранения натурального продукта

Часто задаваемые вопросы

Можно ли есть греческий йогурт каждый день?

Да, он подходит для ежедневного употребления в умеренных порциях (150-200 г).

Когда лучше есть йогурт — утром или вечером?

На завтрак — для энергии, вечером — для лёгкого ужина. Главное, не совмещать с тяжёлой пищей.

Подходит ли йогурт при похудении?

Да, при низком содержании сахара и умеренной жирности — это источник белка без лишних калорий.

Можно ли готовить на его основе соусы и десерты?

Да, он отлично заменяет майонез или сливки, сохраняя пользу и лёгкость блюда.

Мифы и правда о греческом йогурте

  • Миф 1. Это просто густой йогурт.
  • Правда: густота достигается не загустителями, а фильтрацией, при которой удаляется сыворотка.
  • Миф 2. Йогурт вреден при диете.
  • Правда: наоборот, белок из него ускоряет обмен веществ и уменьшает аппетит.
  • Миф 3. Все йогурты одинаковы.
  • Правда: лишь настоящий греческий продукт содержит живые бактерии и минимум сахара.

Интересный факт

Настоящий греческий йогурт был частью средиземноморской диеты более 2000 лет. Сегодня он считается продуктом "голубых зон" — регионов, где люди живут дольше среднего.

Греческий йогурт — не просто модный продукт, а научно подтверждённый элемент здорового завтрака. Он стабилизирует уровень сахара, укрепляет сосуды, улучшает пищеварение и насыщает организм белком. Главное — выбирать натуральный вариант без сахара и ароматизаторов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
