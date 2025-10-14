Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не птицы, а астронавты: как крошечные мотыльки ориентируются по Млечному Пути
Секрет, который ушёл в огонь: как исчезла технология металла, способного резать мечи врагов пополам
Тело как скульптура: как женщины используют сушку, чтобы убрать лишнее без диет и голода
Центробанк удивит? Изменится ли ключевая ставка в октябре
Вода и земля уходят из-под ног: турецкие курорты в шаге от экологической катастрофы
Формула французского утра: пять простых вещей, из которых рождается осенний образ с характером
Возраст или пластика? Почему Рене Зеллвегер удивила поклонников своим внешним видом
Сервис под прикрытием заботы: улыбка механика может стоить вам 150 тысяч рублей
Погода действительно бьёт по организму: врачи назвали самые опасные перепады

Болеть стало модно: зумеры добровольно ложатся в психбольницы — безумие в интернете

6:12
Здоровье

В последние месяцы в соцсетях активно обсуждают новый тренд — так называемый "дуркинг". Молодые люди, в основном представители поколения Z, начали не просто открыто говорить о своём психическом состоянии, но и самостоятельно искать у себя расстройства, после чего добровольно ложатся в частные психиатрические клиники. Причины у всех разные — усталость от постоянного давления, выгорание, тревожность, желание "перезагрузить голову". Однако специалисты видят в этом явлении не только стремление позаботиться о себе, но и определённую моду, которая несёт как плюсы, так и риски.

Подростковая депрессия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подростковая депрессия

Дуркинг

Термин "дуркинг" появился в интернете как ироничное обозначение добровольного обращения в психиатрические клиники без медицинских показаний. Для зумеров это не просто каприз, а способ уйти от перегрузок и временно выпасть из бешеного ритма жизни. Частные клиники предлагают комфортные палаты, тишину, отсутствие гаджетов и внимание специалистов — всё это воспринимается как аналог "медицинского ретрита" или "детокса для ума".

По словам врача-психиатра Надежды Соловьевой, у этого явления есть две стороны. С одной стороны, оно способствует росту понимания важности ментального здоровья, а с другой — формирует риск легкомысленного отношения к диагнозам и психиатрическому учёту.

"Наличие диагноза у молодежи стало модным трендом, а людей без психических расстройств называют нормиками", — рассказала Надежда Соловьева.

Некоторые пользователи делятся в соцсетях инструкциями, как попасть к врачу, даже если симптомов нет. Это создаёт опасную тенденцию — имитацию болезни ради статуса или ради отдыха.

Стресс подростков

Эксперт отмечает, что сегодняшняя молодёжь живёт в условиях постоянных перемен. Мир требует гибкости, скорости, самопрезентации. Отсюда хроническая усталость и ощущение тревоги, которое многие путают с болезнью.

"Современная жизнь характеризуется постоянными изменениями и высокой неопределенностью, что порождает неуверенность в себе и своих силах", — подчеркнула Соловьева.

По её словам, психика зумеров оказывается особенно уязвимой перед фоном стресса, особенно если нет поддержки семьи или доступа к грамотным специалистам.

Как безопасно позаботиться о психике

  1. Начать с консультации у психотерапевта, а не с поиска клиники.
  2. Использовать практики релаксации — дыхательные упражнения, медитацию, массаж, СПА-процедуры.
  3. Уделять внимание сну и питанию: витамины группы B, омега-3, режим сна не менее 7 часов.
  4. Раз в год проходить профилактическое обследование — как физическое, так и психологическое.
  5. Не поддаваться моде на диагнозы — не все формы тревоги требуют медицинского вмешательства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка. Самостоятельно искать у себя психическое расстройство по видео из TikTok.
    Последствие. Возможность получить фиктивный диагноз, который повлияет на трудоустройство.
    Альтернатива. Обратиться к лицензированному специалисту, а не к блогеру.
  • Ошибка. Использовать "дуркинг" как способ отдыха.
    Последствие. Отсутствие реальной терапии и временное улучшение.
    Альтернатива. Организовать психологический детокс — уехать на природу, пройти курс массажа или посетить СПА-центр.
  • Ошибка. Считать, что ментальные расстройства — норма.
    Последствие. Привыкание к болезненному состоянию.
    Альтернатива. Учиться распознавать стресс и вовремя его снимать с помощью практик осознанности.

Новая форма профилактики

"Я не вижу проблем в такой тенденции. Наоборот, это определенная психопрофилактика", — считает Соловьева.

Как сообщает Москва 24, если человек осознанно выбирает такой способ временно побыть в покое и получить поддержку специалистов, это может сыграть положительную роль. Главное — чтобы за этим не стояла имитация болезни или желание попасть в "тренд".

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что нужен специалист, а не просто отдых?
Если тревожность, бессонница или апатия длятся больше двух недель, стоит записаться к психотерапевту.

Сколько стоит "дуркинг" в частной клинике?
Цены сильно различаются, но, по словам эксперта, из-за большого объёма услуг итоговая стоимость относительно невысока — от 5 до 15 тысяч рублей в день.

Можно ли после обращения к психиатру работать в госструктурах?
Да, если лечение проходило добровольно и без постановки на учёт. Но при наличии диагноза возможны ограничения для определённых профессий.

Мифы и правда

  • Миф: психиатр — это врач для "сумасшедших".
    Правда: большинство обращений связаны с тревогой и стрессом, а не с тяжёлыми патологиями.
  • Миф: отдых в клинике — это стыдно.
    Правда: это форма заботы о себе, особенно если есть выгорание.
  • Миф: диагноз остаётся навсегда.
    Правда: многие состояния корректируются, а записи могут быть закрыты по запросу пациента.

Сон и психология

Здоровый сон — один из лучших инструментов профилактики эмоционального выгорания. Люди, которые регулярно недосыпают, в два раза чаще сталкиваются с тревожными расстройствами. Поэтому прежде чем ложиться в психиатрическую клинику, попробуйте отрегулировать режим сна, ограничить кофеин и использовать техники расслабления перед сном — дыхательные практики, ароматерапию, мягкое освещение.

Важно понимать, что забота о психике не должна превращаться в модный флешмоб. Настоящее восстановление начинается не в палате частной клиники, а с внимательного отношения к себе, своим чувствам и своевременного обращения к специалистам.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Саммит в Египте взорван: Трамп сделал неожиданное заявление об Орбане
Мир. Новости мира
Саммит в Египте взорван: Трамп сделал неожиданное заявление об Орбане
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Наука и техника
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Болеть стало модно: зумеры добровольно ложатся в психбольницы — безумие в интернете
Тело как скульптура: как женщины используют сушку, чтобы убрать лишнее без диет и голода
Центробанк удивит? Изменится ли ключевая ставка в октябре
Вода и земля уходят из-под ног: турецкие курорты в шаге от экологической катастрофы
Формула французского утра: пять простых вещей, из которых рождается осенний образ с характером
Возраст или пластика? Почему Рене Зеллвегер удивила поклонников своим внешним видом
Сервис под прикрытием заботы: улыбка механика может стоить вам 150 тысяч рублей
Погода действительно бьёт по организму: врачи назвали самые опасные перепады
Волосы, будто подсвеченные лимонным солнцем: этот оттенок осени возвращает блонду дыхание жизни
Чем больше вы её любите, тем сильнее она вас ненавидит: как забота превращается в пытку для кошки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.