Болеть стало модно: зумеры добровольно ложатся в психбольницы — безумие в интернете

В последние месяцы в соцсетях активно обсуждают новый тренд — так называемый "дуркинг". Молодые люди, в основном представители поколения Z, начали не просто открыто говорить о своём психическом состоянии, но и самостоятельно искать у себя расстройства, после чего добровольно ложатся в частные психиатрические клиники. Причины у всех разные — усталость от постоянного давления, выгорание, тревожность, желание "перезагрузить голову". Однако специалисты видят в этом явлении не только стремление позаботиться о себе, но и определённую моду, которая несёт как плюсы, так и риски.

Дуркинг

Термин "дуркинг" появился в интернете как ироничное обозначение добровольного обращения в психиатрические клиники без медицинских показаний. Для зумеров это не просто каприз, а способ уйти от перегрузок и временно выпасть из бешеного ритма жизни. Частные клиники предлагают комфортные палаты, тишину, отсутствие гаджетов и внимание специалистов — всё это воспринимается как аналог "медицинского ретрита" или "детокса для ума".

По словам врача-психиатра Надежды Соловьевой, у этого явления есть две стороны. С одной стороны, оно способствует росту понимания важности ментального здоровья, а с другой — формирует риск легкомысленного отношения к диагнозам и психиатрическому учёту.

"Наличие диагноза у молодежи стало модным трендом, а людей без психических расстройств называют нормиками", — рассказала Надежда Соловьева.

Некоторые пользователи делятся в соцсетях инструкциями, как попасть к врачу, даже если симптомов нет. Это создаёт опасную тенденцию — имитацию болезни ради статуса или ради отдыха.

Стресс подростков

Эксперт отмечает, что сегодняшняя молодёжь живёт в условиях постоянных перемен. Мир требует гибкости, скорости, самопрезентации. Отсюда хроническая усталость и ощущение тревоги, которое многие путают с болезнью.

"Современная жизнь характеризуется постоянными изменениями и высокой неопределенностью, что порождает неуверенность в себе и своих силах", — подчеркнула Соловьева.

По её словам, психика зумеров оказывается особенно уязвимой перед фоном стресса, особенно если нет поддержки семьи или доступа к грамотным специалистам.

Как безопасно позаботиться о психике

Начать с консультации у психотерапевта, а не с поиска клиники. Использовать практики релаксации — дыхательные упражнения, медитацию, массаж, СПА-процедуры. Уделять внимание сну и питанию: витамины группы B, омега-3, режим сна не менее 7 часов. Раз в год проходить профилактическое обследование — как физическое, так и психологическое. Не поддаваться моде на диагнозы — не все формы тревоги требуют медицинского вмешательства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка. Самостоятельно искать у себя психическое расстройство по видео из TikTok.

Последствие. Возможность получить фиктивный диагноз, который повлияет на трудоустройство.

Альтернатива. Обратиться к лицензированному специалисту, а не к блогеру.

Последствие. Отсутствие реальной терапии и временное улучшение.

Альтернатива. Организовать психологический детокс — уехать на природу, пройти курс массажа или посетить СПА-центр.

Последствие. Привыкание к болезненному состоянию.

Альтернатива. Учиться распознавать стресс и вовремя его снимать с помощью практик осознанности.

Новая форма профилактики

"Я не вижу проблем в такой тенденции. Наоборот, это определенная психопрофилактика", — считает Соловьева.

Как сообщает Москва 24, если человек осознанно выбирает такой способ временно побыть в покое и получить поддержку специалистов, это может сыграть положительную роль. Главное — чтобы за этим не стояла имитация болезни или желание попасть в "тренд".

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что нужен специалист, а не просто отдых?

Если тревожность, бессонница или апатия длятся больше двух недель, стоит записаться к психотерапевту.

Сколько стоит "дуркинг" в частной клинике?

Цены сильно различаются, но, по словам эксперта, из-за большого объёма услуг итоговая стоимость относительно невысока — от 5 до 15 тысяч рублей в день.

Можно ли после обращения к психиатру работать в госструктурах?

Да, если лечение проходило добровольно и без постановки на учёт. Но при наличии диагноза возможны ограничения для определённых профессий.

Мифы и правда

Миф: психиатр — это врач для "сумасшедших".

Правда: большинство обращений связаны с тревогой и стрессом, а не с тяжёлыми патологиями.

Правда: это форма заботы о себе, особенно если есть выгорание.

Правда: многие состояния корректируются, а записи могут быть закрыты по запросу пациента.

Сон и психология

Здоровый сон — один из лучших инструментов профилактики эмоционального выгорания. Люди, которые регулярно недосыпают, в два раза чаще сталкиваются с тревожными расстройствами. Поэтому прежде чем ложиться в психиатрическую клинику, попробуйте отрегулировать режим сна, ограничить кофеин и использовать техники расслабления перед сном — дыхательные практики, ароматерапию, мягкое освещение.

Важно понимать, что забота о психике не должна превращаться в модный флешмоб. Настоящее восстановление начинается не в палате частной клиники, а с внимательного отношения к себе, своим чувствам и своевременного обращения к специалистам.