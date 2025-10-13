В Калининграде закрыли роддом: что скрывает внезапный карантин?

В Калининграде временно приостановил работу роддом №4 после выявления вспышки норовирусной инфекции.

Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Калининград, Россия

Об этом со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщил Telegram-канал "Клопс". В медицинском учреждении зафиксирована групповая заболеваемость среди пациентов и персонала, из-за чего было принято решение закрыть роддом на карантин.

Что известно о ситуации

По данным надзорного ведомства, в роддоме оперативно введён комплекс противоэпидемических мер: проводится полная санитарная обработка помещений, изолированы контактировавшие с заболевшими сотрудники и роженицы, организовано лабораторное исследование проб воды, пищи и воздуха.

В Роспотребнадзоре уточнили, что источник заражения устанавливается, а работа учреждения возобновится только после полной дезинфекции и отрицательных результатов контрольных анализов.

Что такое норовирус

Норовирус — это высококонтагиозная кишечная инфекция, известная как "вирус желудочного гриппа". Она передаётся контактным и пищевым путём, а также через загрязнённые поверхности. Симптомы проявляются быстро — тошнота, рвота, боль в животе, повышение температуры, общая слабость. Особенно опасен вирус для детей и людей с ослабленным иммунитетом, поскольку вызывает обезвоживание.

Медики отмечают, что болезнь распространяется стремительно: иногда достаточно контакта с заражённым человеком или предметом. В родильных домах такие вспышки особенно опасны из-за уязвимости новорождённых и рожениц.

Когда откроется роддом

В администрации медицинского учреждения заявили, что точные сроки возобновления работы назвать пока невозможно. Родильниц временно направляют в другие городские и областные стационары. Все женщины, находившиеся в роддоме во время вспышки, находятся под наблюдением врачей, а их состояние оценивается как удовлетворительное.

"Роддом закрыт до полного устранения очага инфекции и получения санитарных заключений", — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Подобные случаи в регионах

Это уже не первая вспышка норовируса за последнее время. Ранее аналогичная ситуация произошла в психоневрологическом интернате Ростовской области, где заболевание распространилось среди проживающих и сотрудников. Там также был введён карантин, а очаг удалось локализовать в течение нескольких дней.

Эксперты напоминают, что профилактика норовируса сводится к элементарным мерам — соблюдению гигиены, тщательному мытью рук, обработке продуктов и поверхностей. При первых симптомах важно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Пока специалисты проводят проверку в калининградском роддоме, региональные власти заверяют: ситуация под контролем, угрозы масштабного распространения инфекции в городе нет.